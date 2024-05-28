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Женщин, ставших трансмужчинами, менопауза настигла уже в молодости
Новое исследование показало, что молодые женщины, которым в рамках процедуры по смене пола назначают мужской гормон тестостерон, из-за этого уже в возрасте 20 с лишним лет могут страдать от связанных с постменопаузой проблем вроде недержания мочи.
Авторы работы, вышедшей недавно в научном журнале International Urogynecology Journal, — команда ученых во главе с Ливией Марией Безерра да Сильва (Lyvia Maria Bezerra de Silva) из Федерального университета Пернамбуку (Бразилия).
Исследователи проанализировали результаты опроса 68 «трансгендерных мужчин» — женщин от природы, прошедших специальную гормональную терапию для смены биологического пола. Средний возраст добровольцев составил 28 лет, примерно 30% из них были студентами. Среди прочих критериев включения авторы указали отсутствие неврологических заболеваний, ранее перенесенных урогинекологических операций и инфекций мочевыводящих путей в активной стадии.
Участникам предложили серию онлайн-анкет. Часть вопросов касалась социально-демографических и антропометрических данных, а также некоторых деталей процедуры смены пола вроде возраста перехода и продолжительности гормональной терапии.
Кроме того, исследователи предположили, что тестостероновая терапия может способствовать дисфункции тазового дна у трансгендерных мужчин. Под этим термином медики понимают комплекс нарушений функции связочного аппарата и мышц тазового дна, которые поддерживают органы малого таза в нормальном положении и обеспечивают удержание мочи и кала.
Чтобы проверить гипотезу и выяснить, насколько распространены подобные нарушения у трансмужчин, добровольцев попросили заполнить валидизированные опросники для оценки соответствующих симптомов со стороны мочевого пузыря и кишечника, а также сексуальных дисфункций.
Анализ результатов показал, что хотя бы об одной из проблем сообщили 95% опрошенных. Около 87% добровольцев отметили симптомы, связанные с мочеиспусканием, такие как недержание мочи, частые посещения туалета и энурез (ночное недержание). Примерно 74% упомянули нарушения в работе кишечника, включая запор или неспособность удерживать стул и газы. Приблизительно 53% пожаловались на сексуальные дисфункции.
Авторы отметили, что частота случаев недержания мочи среди трансмужчин (23,5%) оказалась примерно втрое выше, чем в исследованиях с участием цисгендерных женщин, не менявших биологический пол (8,7%). Также у рассмотренных бразильскими учеными добровольцев чаще, чем в общей популяции, наблюдались симптомы запора — на них пожаловались 45,6% опрошенных.
Хотя медики знают, что тестостероновая терапия ведет к физическим изменениям в организме и может сказываться на состоянии тазового дна, исследований, подтверждающих связь между применением мужского гормона и такими нарушениями, в том числе функции мочеиспускания, недостаточно. Авторы новой работы выразили надежду, что результаты их опроса побудят подробнее изучить проблему.
В комментарии изданию The Telegraph физиотерапевт Элейн Миллер (Elaine Miller), специализирующаяся на вопросах здоровья органов малого таза, заявила, что из-за гормональной терапии совершающие транспереход молодые люди оказываются на той же траектории, что и женщины зрелого возраста в постменопаузе. В этот период на фоне снижения уровня эстрогенов уменьшается мышечная масса, что влияет на тазовое дно и может вызывать недержание. Прием тестостерона способен ускорить климактерический процесс, поскольку он останавливает работу яичников и тормозит выработку организмом эстрогена.
Миллер добавила, что для многих трансмужчин это оказывается неожиданным, так как в клиниках по смене пола их не предупредили о возможных рисках. По словам физиотерапевта, в гендерных медучреждениях обязательно должны обсуждать этот вопрос, учитывая, что почти 100% женщин, принимающих мужские половые гормоны, в итоге столкнутся с упомянутыми в исследовании проблемами.
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