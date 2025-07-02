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Гормональная терапия и повысила, и понизила вероятность рака груди у женщин
Два основных вида гормональной терапии после менопаузы оказали противоположное влияние на самый распространенный вид онкологического заболевания у женщин.
После наступления менопаузы (12-месячная и более пауза менструального цикла, как правило, после 50) падает выработка эстрогенов яичниками. В результате растет вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе с летальным исходом, и остеопороза, что создает серьезные риски переломов и их проблематичного заживления.
К концу XX века эксперименты показали, что заместительная терапия искусственными эстрогенами в этой ситуации существенно снижает риски как инфарктов и инсультов, так и остеопороза. В 1990-х более четверти всех женщин такого возраста в США получали эстроген-прогестиновую или чисто эстрогенную терапию.
Однако в 2002 году группа ученых показала статистически значимый рост риска рака груди у женщин, получающих эту терапию. На рак молочной железы приходится 30 процентов онкологических заболеваний женского пола, то есть речь шла о существенной угрозе. Популярность заместительной гормональной терапии упала в пять раз.
Во врачебной среде возникла и оппозиция отказу от терапии. Многие медработники считали, что вероятность смерти от болезней сердца и сосудов у большинства современных женщин (в силу известных проблем нынешнего образа жизни) в целом выше, чем от рака молочной железы. К тому же искусственные гормоны снижали вероятность деменции, частой в пожилом возрасте в нашу эпоху. Отдельные врачи констатировали, что прием эстрогена снижает риск «синдрома сухого влагалища» и связанной с ним частой болезненности при половом акте после менопаузы.
Противники терапии в ответ попробовали показать, что на самом деле вероятность сердечно-сосудистых заболеваний после такой терапии растет. Правда, потом оказалась, что она все-таки падает, но только если ее начали сразу после наступления менопаузы. А вот если это сделать через много лет, риск действительно увеличивался.
С тех пор исследования, чьи авторы искали факты как в пользу заместительной гормональной терапии, так и против нее, продолжают выходить с завидной регулярностью. К сожалению, окончательной научной и медицинской ясности по соотношению рисков и выгод все еще нет.
Теперь исследовательская группа опубликовала в журнале Lancet Oncology очередную работу по этому вопросу. Они отметили сразу два варианта развития событий по раку груди. У женщин, которые принимали эстроген-прогестиновые гормональные препараты, риск рос на 10 процентов. Причем если они принимали их более двух лет — уже на 18 процентов. Когда терапию применяла женщина без удаленной матки или яичников, риск возрастал на 15 процентов.
Напротив, у женщин, принимавших только эстрогенную терапию, вероятность рака груди падала на 14 процентов. Если пациентка начинала такую терапию раньше и продолжала дольше, риск заболевания у нее снижался еще сильнее. Напомним, эстрогенную терапию без прогестина на практике прописывают в основном женщинам, у которых удалена матка, поскольку без прогестинов искусственные эстрогены вызывают некоторый рост вероятности рака матки.
В то же время, судя по новой статье, это далеко не такое уж редкое явление. Из 460 тысяч участниц исследования шесть процентов принимали эстроген-прогестинную терапию, почти столько же — пять процентов — эстрогенную. Все остальные виды гормональной терапии получали еще четыре процента обследованных.
Стоит упомянуть об ограничениях исследования. Несмотря на формально большую выборку, авторы не смогли представить ситуацию по популяции в целом. Средний возраст охваченных женщин был лишь 42,0 года. В норме же менопауза даже в развитых странах наступает лишь в 51 год (в менее развитых — позже).
Хотя ее «возраст» закономерно уменьшается в последние десятилетия, все же он далек от 42 лет. То есть выборка охватывает сравнительно молодую группу, а не типичную для срока наступления менопаузы. В связи с возрастными ограничениями частоту рака груди учитывали только до 55 лет (последующие данные не были накоплены). Как изменяется вероятность этого заболевания после 55 лет — все еще не ясно.
Общий вывод авторов: гормональная терапия имеет смысл, но при ее назначении надо учитывать конкретный статус женщины. Если у нее удалена матка, чисто эстрогенная терапия безусловно полезна, если нет — некоторые проблемы может создать и эстроген-прогестинная терапия.
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