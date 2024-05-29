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Отцовство навредило сердцу
Состояние сердечно-сосудистой системы в пожилом возрасте у отцов оказалось хуже, чем у мужчин без детей, согласно новой научной работе. Возраст, когда у участников исследования рождался первый ребенок, также влиял на здоровье сердца.
Когда речь идет о здоровье семьи, в первую очередь внимание уделяется матери и ребенку. Существуют различные программы здравоохранения, направленные на мам, тема активно обсуждается в медиа. Но появление ребенка влияет не только на женщину, но и на мужчину, чья роль в семье не менее важна.
Исследователи из Северо-Западного университета, Детской больницы имени Энн и Роберта Х. Лури в Чикаго и Университета Уэйк-Форест (все — в США) обнаружили, что состояние сердца у отцов хуже, чем у мужчин, у которых детей нет. Рецензируемый препринт научной работы появился в журнале AJPM Focus, полный текст статьи опубликуют позже.
В выборку исследования вошли 2814 мужчин в возрасте 45-84 лет, среди которых 82% были отцами. Состояние их сердца оценивали по семи из восьми основных показателей жизни Американской кардиологической ассоциации. Не учитывали график сна, но рассматривали рацион, количество физической активности, курение, вес, кровяное давление, а также уровень липидов и глюкозы в крови.
У отцов сердечно-сосудистая система оказалась менее здоровой, чем у мужчин без детей. По мнению исследователей, это связано с изменениями образа жизни, которые наступают с рождением ребенка. Ответственность, которую предполагает уход за детьми, и стресс, связанный с переходом к отцовству, могут мешать мужчинам правильно питаться и уделять время физической активности.
Хуже всего состояние сердечно-сосудистой системы было у участников исследования, которые стали отцами до 25 лет. Ученые объяснили:
«Если вам меньше 25 лет, вы можете быть финансово нестабильны, а ваш мозг — менее зрелым. Это не позволит уделять здоровью должное внимание. Существует множество мер поддержки для молодых матерей, но никто никогда по-настоящему не рассматривал молодых отцов с этой точки зрения».
Курение среди отцов было распространено сильнее, чем среди мужчин без детей. Это противоречит результатам предыдущих исследований, согласно которым многие мужчины с появлением ребенка отказываются от этой вредной привычки. Однако, предположили ученые, отцы могут начинать курить спустя какое-то время после рождения детей в связи с увеличивающимся уровнем стресса.
Ученые отметили, что у их работы есть ряд ограничений, из-за которых тема требует дальнейшего изучения. Например, средний возраст участников исследования составил 62 года, в связи с чем было невозможно оценить, как на состояние здоровья влияет непосредтственно начало отцовства. Кроме того, не было данных о том, с кем мужчины жили и сколько времени посвящали заботе о детях.
По мнению исследователей, важно наблюдать за здоровьем мужчин, когда они становятся отцами, поскольку появление ребенка — важный фактор, влияющий на образ жизни и риск различных серьезных заболеваний. В дальнейшем они планируют детальнее изучить связь отцовства с курением, которое считается одной из частых причин смерти мужчин, а также уделить больше внимания отцам как социальной группе, чтобы разработать меры поддержки их здоровья.
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