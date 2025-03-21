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58 минут назад
Юлия Трепалина
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Спортсмены стали быстрее соображать после дефекации

4.8

Международная группа ученых из США, Китая, Индонезии и Великобритании провела необычное исследование с участием студентов, профессионально занимающихся троеборьем. В серии экспериментов испытуемые выполняли когнитивно-психологический тест. Выяснилось, что результаты улучшались, если спортсмены предварительно опорожняли кишечник с применением слабительного или без.

Медицина
# дефекация
# кишечник
# когнитивные функции
# когнитивный тест
# прямая кишка
# слабительное
# стул
мужчина в туалете
Кадр из фильма «Криминальное чтиво» / © Miramax Films

Как рассказал Psypost один из авторов статьи, вышедшей в журнале Sports Medicine and Health Science, идея исследования возникла после случайного открытия несколько лет назад. При выполнении позитронно-эмиссионной томографии для оценки поглощения глюкозы в разных тканях ученые заметили, что в зоне ниже пупка, рядом с прямой кишкой, наблюдался практически такой же активный метаболизм глюкозы, как и в мозге — ее основном потребителе.

Поскольку глюкоза — источник энергии для работы мозга, ученые предположили, что снижение давления в прямой кишке влияет на когнитивные процессы. Гипотезу поддерживали клинические наблюдения: в прошлых исследованиях находили связь между запорами и ухудшением исполнительных функций у пациентов с деменцией. Кроме того, в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта расположена энтеральная нервная система, состоящая из обширной сети нейронов, которую иногда называют «вторым мозгом».

Ученые решили проверить догадку в эксперименте, в котором группе из тринадцати 20-летних студентов, участвующих в соревнованиях по триатлону, предложили пройти тест Струпа. В нем используют обозначающие цвета слова, написанные шрифтом разных оттенков. В одном из заданий значения слов противоречат их реальному цвету (например, слово «красный» написано синим). Участникам нужно правильно и быстро называть вслух тот цвет, которым напечатано слово, не обращая внимание на значение. Тест служит для оценки когнитивных способностей, таких как внимание, гибкость мышления и торможение.

Исследование повторяли трижды с недельным интервалом после каждого раза. В двух случаях тестированию предшествовала дефекация, а в одном — нет. Участники освобождали кишечник естественных образом либо с помощью оксида магния, оказывающего слабительное действие.

Чтобы исключить влияние диеты, испытуемые накануне придерживались одинакового рациона и приходили на тестирование утром натощак. Участникам разрешали выпить 300 миллилитров воды перед дефекацией, а тесты проводили через час после опорожнения кишечника. Во время когнитивных заданий ученые применили метод ближней инфракрасной спектрометрии (NIRS), чтобы проследить за распределением крови и ее насыщением кислородом в организме испытуемых.

После стула со слабительным все студенты-спортсмены справились с тестом Струпа быстрее, чем без дефекации. При освобождении кишечника естественным образом результаты улучшились у девяти человек из 13. Данные NIRS-замеров показали, что когда задания выполняли с опорожненным кишечником, в районе ниже пупка снижалась сатурация крови кислородом. Это говорило о повышенном потреблении кислорода клетками в указанной зоне во время когнитивной нагрузки. В области префронтальной коры головного мозга (лоб над бровями) подобного не отмечалось.

По словам ученых, результаты подтвердили версию о том, что ректальная зона может быть связана с когнитивной функцией и играть роль в быстром принятии решений. В спорте, где значение имеют доли секунд, это особенно важно.

Однако у исследования есть ограничения, такие как небольшие размеры выборки и ее специфика (только молодые спортсмены). Кроме того, не исключено влияние оксида магния на результаты, поэтому в будущих работах авторы планируют проверить альтернативные методы стимуляции дефекации, например с глицерином, и другие факторы.

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Медицина
# дефекация
# кишечник
# когнитивные функции
# когнитивный тест
# прямая кишка
# слабительное
# стул
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Комментарии

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1 Комментарий
Сергей Запрягаев
Сергей Запрягаев
16 минут назад
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Тут должна быть шутка о том, чем спортсмены принимают решения, но скорее всего это просто снижение отвлекающего фактора.
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Сергей Запрягаев
16 минут назад
Тут должна быть шутка о том, чем спортсмены принимают решения, но скорее всего это просто снижение отвлекающего фактора.

Спортсмены стали быстрее соображать после дефекации

Сергей Запрягаев
19 минут назад
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Sam Dowson
2 часа назад
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Андрей
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THEOILMAN
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Сергей Егоров
16 часов назад
Михаил, нормальные? Школу хоть закончил? Там нормально живут только те кто успел награбить. А работяги уй сосут. А у тебя наверное и дача есть и сало

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Иван Колупаев
16 часов назад
Mitchell, рекламная статья об успешном успехе что вы от нее хотите ))

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Юлия Трепалина
17 часов назад
Макс, с помощью оценок людей, об этом есть в тексте На следующем этапе созданные таким образом «веселые картинки» использовали в онлайн-опросе,

ИИ сочинил более смешные подписи к интернет-мемам, чем люди

Валентин Королев
18 часов назад
Mitchell, Так эти парамертры никому не нужны, кроме как самой компании. Они ведь для конкретных колес, конкретной формы, массы и размера. И я не

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Макс Коннор
18 часов назад
Интересно, а как ученые оценивали, какая подпись смешнее?

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Валентин Королев
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Макс Коннор
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