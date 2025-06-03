Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Исследователи выяснили, как именно гиппокамп «записывает» и «воспроизводит» воспоминания
Международная команда с участием ученых из НИУ ВШЭ впервые показала, что передняя и задняя части гиппокампа выполняют разные функции в ассоциативной памяти. Используя стерео-ЭЭГ, исследователи обнаружили, что передняя часть гиппокампа активируется при запоминании и распознавании объектов, а задняя — при восстановлении связей между объектом и контекстом. Эти данные проясняют устройство памяти человека и могут помочь в клинической практике.
Статья о результатах исследования опубликована в журнале Frontiers in Human Neuroscience. Ассоциативная память — это способность связывать между собой различные элементы информации, такие как объекты, события, ощущения и контексты, на основе их совместного восприятия или смысловой связи. Она помогает вспоминать не только то, что человек видел, но и то, где, когда и в каком окружении это происходило. Ключевую роль в этих процессах играет гиппокамп — структура мозга, расположенная в височной доле и отвечающая за формирование и восстановление эпизодической памяти. Именно он связывает фрагменты информации в цельную картину события.
До сих пор оставалось неясным, как именно распределяются функции между передней (ростральной) и задней (каудальной) частями гиппокампа человека, особенно в контексте ассоциативной памяти. Предыдущие исследования на животных указывали на различия между отделами гиппокампа, однако, как это работает в случае человека, еще не было изучено экспериментально.
Исследователи из Высшей школы экономики, Университета Цюриха и Швейцарского центра эпилепсии провели эксперимент с участием пациентов с эпилепсией. Им по медицинским показаниям имплантируют глубинные электроды (стерео-ЭЭГ), которые напрямую регистрируют активность внутренних структур мозга, что позволило с высокой точностью зафиксировать работу разных частей гиппокампа.
Эксперимент проходил в два этапа. Сначала участникам показывали пары картинок: предмет и локацию. Нужно было оценить, насколько логично объект подходит к изображенному месту. Например, «книга — библиотека», «беруши — гостиная» или «пляжный мяч — лаборатория». Эти пары использовались, чтобы изучить, как контекст влияет на запоминание.
На следующий день участников попросили вспомнить объекты, которые они видели, и сцены, с которыми эти объекты были связаны. Так исследователи проверяли, насколько хорошо люди запоминают сами предметы и контекст, в котором они их видели.
Исследователи выяснили, что передняя и задняя части гиппокампа отвечают за разные аспекты памяти. Передняя часть активизировалась, когда участники запоминали пары «объект — сцена», а также при последующем узнавании этих объектов. Это говорит о ее роли в формировании новых связей и распознавании уже знакомого.
Задняя часть гиппокампа, напротив, включалась в работу, когда участники вспоминали, какой объект был связан с какой сценой. Особенно активно она реагировала в случаях, когда связи между объектами и сценами были неочевидными — не абсурдными, но и не полностью логичными. Это указывает на важность заднего гиппокампа при поиске смысловых связей и извлечении сложной информации из памяти.
«Нам удалось точно описать, как разные области гиппокампа координируют работу при запоминании и вспоминании информации. Это позволяет лучше понять механизмы памяти человека и открывает новые перспективы для помощи людям с нарушениями памяти», — отмечает один из авторов исследования, доцент департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Алисия Воробьёва.
Результаты исследования не только проясняют фундаментальные аспекты работы мозга, но и могут повлиять на клиническую практику. Понимание того, какие именно области гиппокампа участвуют в разных типах памяти, поможет врачам точнее оценивать последствия хирургического вмешательства при лечении эпилепсии. Кроме того, эти данные могут лечь в основу новых подходов к реабилитации пациентов с когнитивными нарушениями.
Американские исследователи создали плодовых мушек, способных пристраститься к кокаину. Генетически модифицированных насекомых планируют использовать для изучения основ кокаиновой зависимости у людей.
Общее правило всей мировой космонавтики — стерилизовать аппараты, а особенно посадочные: ученые стараются избежать занесения земной жизни в другие миры. Теперь появилась идея, наоборот, целенаправленно доставить устойчивые к экстремальным условиям микроорганизмы в предполагаемый океан подо льдом спутника Сатурна.
Как насекомое весом в несколько миллиграммов чувствует мир под ногами? Ученые выяснили, что комнатные мухи использовали особые сенсоры в лапках для точного определения силы и ее динамики. Исследование не только пролило свет на биомеханику насекомых, но и поможет в разработке нового поколения роботов.
Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.
Третий раз подряд испытания второй модификации Starship вышли неудачными. Причем, в отличие от прошлых двух случаев, в этот раз не смогла отработать нормально даже первая ступень. Похоже, SpaceX не смогла корректно увидеть причины двух предшествующих частичных неудач, поэтому принятые меры по исправлению технических проблем не дали результатов.
Американские исследователи создали плодовых мушек, способных пристраститься к кокаину. Генетически модифицированных насекомых планируют использовать для изучения основ кокаиновой зависимости у людей.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
За рулем — без руля. Как машинное обучение и искусственный интеллект заботятся о нашей безопасности
Счастливы вместе
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии