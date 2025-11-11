  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
11 ноября, 15:56
Адель Романенкова
22

На северном полюсе Энцелада обнаружили поток внутреннего тепла

❋ 4.8

Ранее тепло, не связанное с солнечным нагревом, фиксировали лишь на юге покрытого льдом спутника Сатурна Энцелада: там бьют мощные гейзеры. Теперь ясно, что собственное тепло этой небольшой луны распределено под поверхностью повсеместно. Это еще одно подтверждение давно сложившейся гипотезы о том, что внутри Энцелада скрывается глобальный океан.

Астрономия
# внеземная вода
# космос
# подледный океан
# спутники Сатурна
# Энцелад
Спутник Сатурна Энцелад
Спутник Сатурна Энцелад / © NASA/JPL/Space Science Institute

Как возможное пристанище для внеземной жизни в глазах многих астробиологов Энцелад гораздо интереснее Марса. Казалось бы, это всего лишь 504-километровое небесное тело, расположенное в девять с половиной раз дальше Земли от Солнца, и его белоснежная ледяная поверхность, на первый взгляд, не внушает никаких надежд.

После того как в 1981 году мимо этой луны Сатурна пролетел зонд «Вояджер-2», планетологи пристально рассмотрели присланные им детальные снимки и обнаружили любопытные особенности. Во-первых, на поверхности есть обширные равнины с подозрительно малым количеством ударных кратеров.

Это говорит о геологической молодости этих регионов. Значит, какой-то процесс постоянно их обновляет. Во-вторых, спутник расположен внутри узкого и плотного ледяного кольца Сатурна Е. Возникло предположение, что именно Энцелад это кольцо и создает: с его поверхности выходит вода.

Это подтвердилось благодаря зонду «Кассини» в 2005 году: аппарат сфотографировал в районе Южного полюса спутника извергающие пар высокие гейзеры. Вдобавок он зафиксировал, что поверхность Энцелада там аномально прогрета, то есть луна явно имеет собственный источник тепла.

Таким источником считают приливный разогрев, то есть результат гравитационного воздействия Сатурна: по мере своего движения по не совсем идеально круглой орбите Энцелад незаметно деформируется, из-за этого внутри идет трение. От этого на юге и возникли «тигровые полосы» — разломы, из которых бьют гейзеры. Более тонкая кора в этой области растрескивается от постоянного «разминания» небесного тела.

Теперь исследователи Солнечной системы практически уверены, что под многокилометровой ледяной коркой луны Сатурна расположен целый океан незамерзающей, вероятно, очень соленой воды. Правда, для полноты картины до сих пор не хватало одной подробности — понимания, выходит ли внутреннее тепло из северной части Энцелада. Его ранее замечали лишь на юге. Возникла даже версия, что на самом деле луна скрывает не глобальный океан, а скорее большое подледное озеро.

Недавно этот вопрос удалось прояснить благодаря исследованию планетологов из США. В статье для издания Science Advances они проанализировали данные инфракрасного спектрометра на борту «Кассини», собранные именно над Северным полюсом Энцелада в разные годы. Напомним, миссия проработала в системе Сатурна с 2004 по 2017 год. Ученые рассказали, что в июле 2005-го север Энцелада пребывал в полной темноте вот уже 10 земных лет и остыл примерно до минус 235 градусов Цельсия. В таких условиях малейшее внутреннее тепло легко обнаружить.

Как выяснилось, температура там была в тот момент действительно примерно на семь градусов выше, чем должна быть в случае «пассивного» остывания, то есть если бы единственным источником тепла было Солнце. Значит, внутреннее тепло выходит из Энцелада повсеместно, его подледный океан распространен под всей поверхностью, а юг — лишь по каким-то причинам «исторически» сложившееся уязвимое место. Кстати, полученные данные позволили и уточнить толщину коры спутника: по оценкам, на севере она составляет от 20 до 23 километров. На юге, в районе гейзеров, не превышает пяти километров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
253 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# внеземная вода
# космос
# подледный океан
# спутники Сатурна
# Энцелад
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Ноя
900
Собакообразные хищники: от стайных охотников до морских адаптаций
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Ноя
600
Лишайники в экосистеме
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
750
Династическая война XV в. и формирование Российского государства при Иване III
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
12 Ноя
Бесплатно
В поисках идеальной вакцины
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
12 Ноя
600
Уникальная Солнечная система
Московский Планетарий
Москва
Лекция
12 Ноя
1000
Как хоронили людей в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
12 Ноя
Бесплатно
Откуда астрономы это знают?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
12 Ноя
700
Новости биологии: прорывы октября
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Ноя
Бесплатно
«Запрещенная» химия, или как школьные двоечники оказались правы
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
11 ноября, 13:51
Игорь Байдов

Ученые разгадали назначение тысячи лунок в Андах, вырытых в строгом порядке

В горах Южной Америки находится более пяти тысяч ям искусственного происхождения. На протяжении почти века ученые пытались выяснить, для чего их использовали, но все попытки были тщетными. Выдвигали десятки гипотез — от гигантских могильников до систем сбора воды. К разгадке тайны приблизились авторы нового исследования.

Археология
# Анды
# инки
# цивилизации
# Южная Америка
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Химерные сетки помогли создать «виртуальный микроскоп» для изучения недр и дефектоскопии

    11 ноября, 16:12

  2. На северном полюсе Энцелада обнаружили поток внутреннего тепла

    11 ноября, 15:56

  3. Нейробиологи объяснили забывание близких при болезни Альцгеймера и нашли способ этого не допустить

    11 ноября, 14:35

  4. Ученые разгадали назначение тысячи лунок в Андах, вырытых в строгом порядке

    11 ноября, 13:51
Выбор редакции

Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

10 ноября, 15:19

Последние комментарии

Alex Smith
1 минута назад
В Европе смартфонами видимо вообще не пользуются))

Страны с самым высоким уровнем владения смартфонами

Виталий Вершинин
30 минут назад
Нияз, вам бы о ишаках рассуждать, а вы об авиации

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Виталий Вершинин
31 минута назад
BIRD, не стоит говорить за весь мир, говори за себя.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Виталий Вершинин
35 минут назад
Beibit, " рашка" не только производить может, но и бельбутов научили пользоваться туалетной бумагой, а это непросто.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Www Qwerty
45 минут назад
BIRD, просто не принимайте их близко к сердцу, ни кто этот высер в виде комментария кроме нас не прочитает. Так душевно больной просто,

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Сергей Запрягаев
45 минут назад
Giz144, так это в статье правильно написано. Там просто Обь+Иртыш как одна речная система. Вот Волгу обделили, если её систему от истока Камы мерить, то

Карта: 15 самых длинных рек мира

Www Qwerty
46 минут назад
Woldemar, ещё один шизик, сори они су57 жизнеспособен в условиях тотальной коррупции.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Www Qwerty
47 минут назад
алекс, лечитесь , я понимаю не поможет, хотя бы по пытайтесь.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Www Qwerty
48 минут назад
Vasily, мда , да по вам психушка плачем, на все голову диагноз Телевизор головного мозга. Привет тебе идиот кстати из Сибири.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Www Qwerty
50 минут назад
Alexxxvolk, по факту , нет Не сможет и ещё долго, можно конечно ругаться матом и оскорблять но сам факт остаётся фактом. И да привет из Кемерово а не из

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Www Qwerty
51 минута назад
Иванк, такое наша страна не потянет, ну если только не купит у Австралийцев, но даже если и купят стоить перелет будет дороже чем из Австралии в США

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Www Qwerty
55 минут назад
Алексей, ну там уровень жизни гораздо выше , могут позволить себе , почему бы и нет, у нас в Сибири ещё ходят пазики с дырками , но это логично мы же не

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Www Qwerty
56 минут назад
Александр, вас давно не станет и ваших правнуков, а Европа будет и тогда.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Сергей Лернтьев
59 минут назад
Beibit, чурек тебя это волнует ???

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Иван Иванович
2 часа назад
Beibit, с таким ником, вам лучше хвалиться ходовыми качествами новых пород ишаков, производимых на вашей родине. Ну , или качеством конопли или плова.

Airbus собрала первый A350-1000ULR для сверхдальних рейсов

Андрей Гаврилов
2 часа назад
Дождиков, а вот здесь за пункт 4. учителям вашей ллмки большой плюс

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Андрей Гаврилов
2 часа назад
Invar, ну, ещё недавно сайту не хватало фильтрации авторов, ну, неадекватов. Я даже боюсь проверять, остался ли тут в списке авторов тот самый

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Сергей Головачев
2 часа назад
Иртыш 4248 км, а нету ничего. Хрень а не список самых длинных рек.

Карта: 15 самых длинных рек мира

Андрей Гаврилов
2 часа назад
Дождиков, ну вы там с одной стороны пытаетесь проблематизации статьи при помощи ллмки генерить, при том дурной, которая и писульки Сёрла и писульки

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Андрей Гаврилов
2 часа назад
(продолжение) Дождиков, Думаю и вам нужно сделать оба этих упражнения, например прочитать про перечисленные мной логические ошибки, выписать

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно