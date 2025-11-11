Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
На северном полюсе Энцелада обнаружили поток внутреннего тепла
Ранее тепло, не связанное с солнечным нагревом, фиксировали лишь на юге покрытого льдом спутника Сатурна Энцелада: там бьют мощные гейзеры. Теперь ясно, что собственное тепло этой небольшой луны распределено под поверхностью повсеместно. Это еще одно подтверждение давно сложившейся гипотезы о том, что внутри Энцелада скрывается глобальный океан.
Как возможное пристанище для внеземной жизни в глазах многих астробиологов Энцелад гораздо интереснее Марса. Казалось бы, это всего лишь 504-километровое небесное тело, расположенное в девять с половиной раз дальше Земли от Солнца, и его белоснежная ледяная поверхность, на первый взгляд, не внушает никаких надежд.
После того как в 1981 году мимо этой луны Сатурна пролетел зонд «Вояджер-2», планетологи пристально рассмотрели присланные им детальные снимки и обнаружили любопытные особенности. Во-первых, на поверхности есть обширные равнины с подозрительно малым количеством ударных кратеров.
Это говорит о геологической молодости этих регионов. Значит, какой-то процесс постоянно их обновляет. Во-вторых, спутник расположен внутри узкого и плотного ледяного кольца Сатурна Е. Возникло предположение, что именно Энцелад это кольцо и создает: с его поверхности выходит вода.
Это подтвердилось благодаря зонду «Кассини» в 2005 году: аппарат сфотографировал в районе Южного полюса спутника извергающие пар высокие гейзеры. Вдобавок он зафиксировал, что поверхность Энцелада там аномально прогрета, то есть луна явно имеет собственный источник тепла.
Таким источником считают приливный разогрев, то есть результат гравитационного воздействия Сатурна: по мере своего движения по не совсем идеально круглой орбите Энцелад незаметно деформируется, из-за этого внутри идет трение. От этого на юге и возникли «тигровые полосы» — разломы, из которых бьют гейзеры. Более тонкая кора в этой области растрескивается от постоянного «разминания» небесного тела.
Теперь исследователи Солнечной системы практически уверены, что под многокилометровой ледяной коркой луны Сатурна расположен целый океан незамерзающей, вероятно, очень соленой воды. Правда, для полноты картины до сих пор не хватало одной подробности — понимания, выходит ли внутреннее тепло из северной части Энцелада. Его ранее замечали лишь на юге. Возникла даже версия, что на самом деле луна скрывает не глобальный океан, а скорее большое подледное озеро.
Недавно этот вопрос удалось прояснить благодаря исследованию планетологов из США. В статье для издания Science Advances они проанализировали данные инфракрасного спектрометра на борту «Кассини», собранные именно над Северным полюсом Энцелада в разные годы. Напомним, миссия проработала в системе Сатурна с 2004 по 2017 год. Ученые рассказали, что в июле 2005-го север Энцелада пребывал в полной темноте вот уже 10 земных лет и остыл примерно до минус 235 градусов Цельсия. В таких условиях малейшее внутреннее тепло легко обнаружить.
Как выяснилось, температура там была в тот момент действительно примерно на семь градусов выше, чем должна быть в случае «пассивного» остывания, то есть если бы единственным источником тепла было Солнце. Значит, внутреннее тепло выходит из Энцелада повсеместно, его подледный океан распространен под всей поверхностью, а юг — лишь по каким-то причинам «исторически» сложившееся уязвимое место. Кстати, полученные данные позволили и уточнить толщину коры спутника: по оценкам, на севере она составляет от 20 до 23 километров. На юге, в районе гейзеров, не превышает пяти километров.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
В горах Южной Америки находится более пяти тысяч ям искусственного происхождения. На протяжении почти века ученые пытались выяснить, для чего их использовали, но все попытки были тщетными. Выдвигали десятки гипотез — от гигантских могильников до систем сбора воды. К разгадке тайны приблизились авторы нового исследования.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Декабря, 2014
5 самых красивых явлений природы
11 Января, 2020
Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения
18 Декабря, 2018
«Салют-7»: девять лет от взлета до падения
23 Июня, 2022
Пластик, освободитель наш и могильщик
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии