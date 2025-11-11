На северном полюсе Энцелада обнаружили поток внутреннего тепла

Ранее тепло, не связанное с солнечным нагревом, фиксировали лишь на юге покрытого льдом спутника Сатурна Энцелада: там бьют мощные гейзеры. Теперь ясно, что собственное тепло этой небольшой луны распределено под поверхностью повсеместно. Это еще одно подтверждение давно сложившейся гипотезы о том, что внутри Энцелада скрывается глобальный океан.

Как возможное пристанище для внеземной жизни в глазах многих астробиологов Энцелад гораздо интереснее Марса. Казалось бы, это всего лишь 504-километровое небесное тело, расположенное в девять с половиной раз дальше Земли от Солнца, и его белоснежная ледяная поверхность, на первый взгляд, не внушает никаких надежд.

После того как в 1981 году мимо этой луны Сатурна пролетел зонд «Вояджер-2», планетологи пристально рассмотрели присланные им детальные снимки и обнаружили любопытные особенности. Во-первых, на поверхности есть обширные равнины с подозрительно малым количеством ударных кратеров.

Это говорит о геологической молодости этих регионов. Значит, какой-то процесс постоянно их обновляет. Во-вторых, спутник расположен внутри узкого и плотного ледяного кольца Сатурна Е. Возникло предположение, что именно Энцелад это кольцо и создает: с его поверхности выходит вода.

Это подтвердилось благодаря зонду «Кассини» в 2005 году: аппарат сфотографировал в районе Южного полюса спутника извергающие пар высокие гейзеры. Вдобавок он зафиксировал, что поверхность Энцелада там аномально прогрета, то есть луна явно имеет собственный источник тепла.

Таким источником считают приливный разогрев, то есть результат гравитационного воздействия Сатурна: по мере своего движения по не совсем идеально круглой орбите Энцелад незаметно деформируется, из-за этого внутри идет трение. От этого на юге и возникли «тигровые полосы» — разломы, из которых бьют гейзеры. Более тонкая кора в этой области растрескивается от постоянного «разминания» небесного тела.

Теперь исследователи Солнечной системы практически уверены, что под многокилометровой ледяной коркой луны Сатурна расположен целый океан незамерзающей, вероятно, очень соленой воды. Правда, для полноты картины до сих пор не хватало одной подробности — понимания, выходит ли внутреннее тепло из северной части Энцелада. Его ранее замечали лишь на юге. Возникла даже версия, что на самом деле луна скрывает не глобальный океан, а скорее большое подледное озеро.

Недавно этот вопрос удалось прояснить благодаря исследованию планетологов из США. В статье для издания Science Advances они проанализировали данные инфракрасного спектрометра на борту «Кассини», собранные именно над Северным полюсом Энцелада в разные годы. Напомним, миссия проработала в системе Сатурна с 2004 по 2017 год. Ученые рассказали, что в июле 2005-го север Энцелада пребывал в полной темноте вот уже 10 земных лет и остыл примерно до минус 235 градусов Цельсия. В таких условиях малейшее внутреннее тепло легко обнаружить.

Как выяснилось, температура там была в тот момент действительно примерно на семь градусов выше, чем должна быть в случае «пассивного» остывания, то есть если бы единственным источником тепла было Солнце. Значит, внутреннее тепло выходит из Энцелада повсеместно, его подледный океан распространен под всей поверхностью, а юг — лишь по каким-то причинам «исторически» сложившееся уязвимое место. Кстати, полученные данные позволили и уточнить толщину коры спутника: по оценкам, на севере она составляет от 20 до 23 километров. На юге, в районе гейзеров, не превышает пяти километров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Адель Романова 253 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.