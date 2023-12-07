Супруги разделили гипертонию

Если муж или жена страдает гипертонией, зачастую повышенное кровяное давление бывает и у второго партнера. Это показало новое международное исследование, в котором ученые сопоставили уровень артериального давления почти у 34 тысяч супружеских пар из четырех стран.

То, что супругам свойственно сходство не только в плане интересов и личностных черт, но и болезней, для медиков не новость. Однако, изучая такие совпадения, специалисты обычно ограничивались какой-то одной страной или брали небольшие региональные выборки.

Ученые из Мичиганского университета с коллегами из еще нескольких исследовательских вузов США решили расширить охват. В своей работе, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации (Journal of the American Heart Association), они сравнили результаты замеров артериального давления гетеросексуальных супружеских пар среднего и пожилого возраста из Соединенных Штатов (3989 пар), Англии (1086), а также Китая (6514) и Индии (22 389). Данные собрали в период с 2015 по 2019 год, во время лонгитюдных исследований старения, проходивших в перечисленных государствах.

«Наше исследование — первое, в котором рассматривается общность высокого кровяного давления в супружеских парах из стран с высоким и средним уровнем доходов. У супругов часто совпадают интересы, условия жизни, повседневные привычки и показатели здоровья. Мы хотели выяснить, будет ли для многих из них характерна и одинаковая склонность к гипертонии», — рассказал один из авторов исследования Джитин Сэм Варгхес (Jithin Sam Varghese) из Университета Эмори в Атланте.

Средний возраст мужей, вошедших в исследование, в США составил 65,7 года, в Англии — 74,2 года, в Китае и Индии — 61,5 и 57,2 года соответственно. Жены в среднем были на несколько лет моложе.

Наличие гипертонии определялось на основании измерений артериального давления в одной временной точке. Три замера с помощью автоматических тонометров выполняли медицинские сотрудники. Участников исследования причисляли к гипертоникам, если их систолическое давление достигало или превышало 140 миллиметров ртутного столба, либо диастолическое давление достигало или превышало 90 миллиметров ртутного столба. Также ученые учитывали, если участники сообщали о высоком кровяном давлении в анамнезе.

В результате выяснилось, что общность в плане гипертонии наблюдалась примерно у 38% рассмотренных пар из США и 47% из Англии. Среди китайских и индийских пар распространенность высокого давления у обоих супругов составила 20,8% и 19,8% соответственно.

У жен, состоявших в браке с мужьями-гипертониками, оказалась выше вероятность повышенного давления, чем у жен, чьи супруги не страдали гипертонической болезнью. Аналогичную связь наблюдали среди мужей. Эта корреляция, более выраженная в Китае и Индии, чем в США и Англии, сохранилась после того, как исследователи сделали поправки на район проживания пар в каждой из стран, уровень благосостояния семьи, продолжительность брака, возраст и образование участников.

Хотя в США и Англии гипертония встречается чаще, исследование показало более сильную ассоциацию между уровнем артериального давления у супружеских пар в Китае и Индии. Ученые предположили, что отчасти это можно объяснить культурными особенностями государств. В азиатских странах члены семьи, как правило, больше зависят друг от друга, поэтому взаимное влияние на здоровье в паре может быть сильнее.

Авторы назвали свое исследование важным, поскольку его результаты могут быть полезны при выработке клинических стратегий по контролю гипертонии — одного из распространенных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ориентированный на супружеские пары подход может оказаться эффективнее, чем индивидуальный.

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