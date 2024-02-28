В Пермском Политехе рассказали, как продлить жизнь аккумулятору в смартфоне

Смартфоны и прочие гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни: они нужны для работы, учебы, комфортного отдыха, общения. Качественная работа устройств, а порой и наша безопасность зависят от состояния аккумулятора. Кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Даниил Курушин рассказал об основных правилах долголетия батареи смартфона, стоит ли заряжать и разряжать гаджет полностью, чем вредит виброрежим и что значат «скачущие» проценты.

«В современных моделях используют два вида аккумуляторов. Литий-ионные (Li-lon) наиболее распространены, кроме смартфонов они питают электроинструменты, ноутбуки, электросамокаты и др. В результате их усовершенствования появились литий-полимерные (Li-Polymer) батареи, главное преимущество которых заключается в отсутствии жидкого электролита. Такая технология считается более безопасной и надежной, поскольку электролит, наполняющий литий-ионные батареи, может замерзнуть или вытечь. Это приведет к порче телефона, одежды, аккумулятора», — рассказывает эксперт ПНИПУ.

Обычно емкость таких аккумуляторов для смартфонов составляет 3000 мАч, но производители постоянно ее увеличивают, сейчас топовые модели имеют батарею 5000-6000 мАч. Это возможно благодаря улучшению технологии обработки материалов. «Рабочий орган» АКБ — поверхность электрода, который проводит ток и находится в контакте с электролитом. Правильная обработка позволяет получить развитую поверхность при малом объеме батареи, то есть так аккумулятор той же емкости становится компактнее. Тем не менее, аккумуляторы, каким бы запасом заряда они не обладали, «стареют», реагирующих веществ в нем со временем становится меньше, и емкость батареи уменьшается.

Не разряжайте смартфон полностью

Раньше «гулял» слух, что полная разрядка, а затем зарядка телефона перед первым использованием позволит аккумулятору служить лучше и дольше. Так и было со старыми моделями с никель-кадмиевыми батареями из-за «эффекта памяти»: когда телефон ставили заряжаться при неполном разряде, он «запоминал» сколько энергии у него осталось, и в последующие разы дозаполнял емкость именно на тот процент, а не до полного заряда.

Для современных устройств с литиевыми батареями полный разряд, как и полный заряд, будет губителен. «Эффекту памяти» они подвержены минимально, но имеют ограниченное количество циклов «разряд-заряд». В среднем, срок службы аккумулятора рассчитан на 600-800 циклов, более точную цифру можно узнать в инструкции к своему гаджету или поискать в настройках. Поэтому специалисты рекомендуют подзаряжать телефон на 15-20 процентов. При этом заряд не должен доходить до конца, лучше всего — до 80-90 процентов. Таким образом получится увеличить количество циклов и аккумулятор прослужит дольше.

Избегайте перезаряда и «скачущих» процентов

Вообще, исправный аккумулятор переполнить зарядом не получится, специальный контроллер это пресекает. Но в случае поломки его и батареи в АКБ поступит то количество заряда, на который она не рассчитана. Использование большего тока приведет к перезаряду и перегреву.

На неисправность контроллера может указывать и то, что телефон неправильно показывает оставшийся заряд. Например, при 40 процентах он садится через пару минут, или рывками разряжается с 100 процентов до нуля.

«Проблема еще в том, что именно процент заряда аккумулятора никак определить нельзя — наше устройство показывает весьма субъективную цифру. Невозможно также пересчитать ионы в электролите. Контроллер, например, измеряет ток заряда и разряда батареи, проверяет выходное напряжение, чтобы определить примерный заряд гаджета», — отмечает Даниил Курушин.

Защищайте устройство от критических температур

Переохлаждение и перегрев аккумулятора приводит к порче аккумулятора. В батарее образуются «дендриты лития», которые могут вызвать короткое замыкание. В лучшем случае — аккумулятор просто придет в негодность и его нужно будет заменить. В худшем — короткое замыкание приведет к возгоранию АКБ с выделением тепла и дыма, возможен даже взрыв. Это сильно повредит все устройство, а также может нанести вред здоровью человека.

«Перегрев, например, при длительном нахождении под солнцем, тоже вредит батареи. Из-за того, что работа аккумулятора — это цепь сложных химических реакций, температура напрямую влияет на скорость их протекания. При сильном нагреве эти процессы будут протекать слишком быстро и неконтролируемо. В итоге это также приведет к уменьшению емкости батареи», — объясняет Даниил Курушин.

Если телефон нагревается слишком сильно без воздействия внешних факторов — дело может быть в «перегруженности» смартфона из-за игр, просмотра видеоконтента или приложений, работающих в фоновом режиме. Они также активно используют заряд. Другие причины перегрева — неисправность АКБ, проблемы с процессором или экраном, наличие вредоносного ПО. В таких случаях стоит обратиться в сервисный центр.

Избегайте виброрежима

Интересно, что виброрежим в телефоне также наносит вред батарее. Во-первых, он требует много энергии, а значит — быстрее тратится заряд. Во-вторых, из-за колебаний электроды постепенно могут пройти сквозь диэлектрический слой, а контакты — отломиться. Все это сломает аккумулятор. Но явление это нечастое, производители защищают детали от негативного воздействия вибрации.

Не оставляйте телефон на зарядке без присмотра

«Любое электрооборудование лучше не оставлять без присмотра или обесточивать. Но это, очевидно, противоречит общепринятой практике использования данной техники. Большинство ставит телефон заряжаться на ночь, поскольку днем он используется практически постоянно. Современные модели благодаря уже упомянутым контроллерам не могут перезарядиться. Ночью, когда аккумулятор уже заполнен, небольшой заряд от розетки продолжает поддерживать его на 80-100 процентов. Так со временем снижается емкость батареи. В теории, неисправность контроллера может вести к перезаряду батареи и потенциально угрожать пожаром. Так что будьте осторожны, — напоминает ученый Пермского Политеха.

Если вы решили подзарядить устройство днем, пользоваться им нежелательно: есть риск повредить разъем, провод или зарядное устройство. Вас также может ударить током от розетки. Хотя сам процесс для телефона безвреден, например, автомобильные устройства или терминалы оплаты постоянно подключены к сети и работают прекрасно.

Используйте оригинальные зарядные устройства или их качественные аналоги

«Неправильное зарядное устройство может привести к перезаряду или недозаряду устройства. Некачественное зарядное устройство может перегреться само и стать причиной пожара. Лучше всего использовать то, что было в комплекте с телефоном. Избегайте использовать старые, надломленные провода», — рекомендует Даниил Курушин.

Если оригинальная зарядка сломалась, при выборе новой важно учесть ее мощность, чтобы телефон не заряжался слишком долго. Как правило, она указывается в инструкции или на адаптере. Вместо мощности могут быть указаны сила тока, измеряемая в амперах (например, 2А), и выходное напряжение, обозначаемое вольтами (например, 9В/9V). Если перемножить эти значения, то получится мощность в ваттах (Вт/W). Нужно также обратить внимание на совместимость разъемов и функцию «быстрого заряда» — она должна поддерживаться обоими устройствами.

Со временем любой аккумулятор терпит износ, несмотря на все усилия сохранить его на большее время. При необходимости заменить аккумулятор можно в сервисном центре — это обойдется дешевле, чем покупка нового устройства. Как правило, срок службы батареи составляет 3-5 лет, за этот период ваш телефон может «морально» устареть. Поэтому нужно здраво оценить ситуацию: возможно, удобнее будет поменять телефон, а не только испорченный аккумулятор.

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ПНИПУ 573 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.