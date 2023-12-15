Мужчинам посоветовали резко увеличить срок воздержания от алкоголя перед зачатием

Негативные последствия употребления спиртного для мужской репродуктивной системы сохраняются дольше, чем считалось, выяснили американские ученые. Они рекомендовали мужчинам учитывать это при подготовке к отцовству.

Состояние женского здоровья до зачатия традиционно считают основным фактором, влияющим на течение беременности и развитие ребенка. Употребление алкоголя будущими матерями всегда вызывало обеспокоенность врачей из-за связи с фетальным алкогольным синдромом (ФАС). Так называют комплекс врожденных психических и физических отклонений у детей, чьи мамы пили спиртное до и во время беременности. Среди возможных дефектов — аномальные черты лица, малый вес и/или рост при рождении, проблемы с вниманием, гиперактивность и плохая координация.

Ответственность за то, чтобы не допустить воздействие алкоголя на ребенка и развития у него ФАС, ранее всегда возлагали на женщин. Только в последнее время употребление спиртного отцом стали рассматривать как еще один фактор, способствующий алкогольному синдрому плода.

Прежние исследования показывали, что сперматозоиды содержат большое количество эпигенетической информации, которая может меняться из-за стрессовых факторов, в том числе спиртного. В новой работе, которую опубликовал журнал Andrology, ученые из Техасского университета A&M (США) рассмотрели, как употребление алкоголя влияет на сперму, какие эпигенетические изменения вызывает и как долго те сохраняются.

Чтобы узнать, сколько нужно времени, чтобы воздействие алкоголя на сперматозоиды ослабло, исследователи использовали самцов лабораторных мышей линии C57BL/6J. На протяжении 10 недель подопытным давали пить шести- и десятипроцентный раствор этилового спирта, а животным в контрольной группе — обычную воду.

После 10 недель воздействия этанола часть мышей из алкогольной группы умертвили сразу, чтобы подвергнуть анализу их ткани и сперму. Остальных и контрольных животных оставили еще на четыре недели, после чего тоже умертвили. Затем с помощью секвенирования РНК исследователи изучили паттерны экспрессии генов в эпидидимисе — придатке яичек, где сперматозоиды созревают и накапливаются.

Графическое изображение эксперимента с мышами / © Kara N. Thomas, Michael C. Golding et al.

Исследователи заметили, что алкоголь привел к изменениям в генетических процессах, связанных с функцией митохондрий, окислительным стрессом и общей реакцией на стресс в эпидидимисе. Эти эффекты сохранялись даже месяц спустя после прекращения употребления алкоголя.

«Мы думали, все вернется к норме относительно быстро, но оказалось, что нет. Процесс занял больше месяца», — рассказал один из авторов проекта профессор ветеринарной физиологии и фармакологии Майкл Голдинг (Michael Golding).

Он пояснил, что во время абстиненции печень испытывает постоянный окислительный стресс и посылает всему мужскому организму сигнал, говорящий о присутствии очень сильного окислительного стресс-фактора. Реагируя на это, организм решает: будущее потомство нужно запрограммировать так, чтобы оно могло адаптироваться к подобной среде. Голдинг заподозрил, что эти изменения и могут вести к проблемам, подобным ФАС.

Исследователь предупредил, что для возникновения синдрома абстиненции не нужно быть алкоголиком. Достаточно регулярно выпивать по три-четыре бутылки пива несколько дней в неделю, чтобы после прекращения такого поведения наступил эффект отмены.

Хотя Голдинг и его коллеги еще продолжают исследования, чтобы уточнить последствия употребления спиртного родителями, ученый дал совет будущим отцам. По его словам, перед зачатием нужно воздерживаться от выпивки не меньше трех месяцев, учитывая, что сперма вырабатывается в течение 60 дней, а на восстановление после алкоголя организму нужно хотя бы четыре недели.

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