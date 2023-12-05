Древние комары-самцы оказались кровососами

У современных комаров только самки имеют длинный хоботок с колющими щетинками, позволяющий им пить кровь людей и других животных. Найденные в Ливане образцы древнейших ископаемых комаров показали, что так было не всегда.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, международная группа ученых со специалистами из Китая, Франции и Ливана описала хорошо сохранившихся в янтаре насекомых, обнаруженных в запасниках Музея естественной истории Ливанского университета. Двух особей мужского пола отнесли к ранее неизвестному виду комаров Libanoculex intermedius. Как утверждают исследователи, их находка — самый древний на сегодня образец янтаря с настолько полными биологическими включениями.

Исходя из скорости и числа мутаций в ДНК комаров, ученые полагают, что кровососущие, или настоящие, комары (Culicidae) появились в юрском периоде (145-201 миллион лет назад), хотя старейшие из найденных прежде образцов этих насекомых относили к среднему мелу (начался около 100 миллионов лет назад). Самцов комаров из ливанского янтаря исследователи датируют нижнемеловым периодом, что еще примерно на 30 миллионов лет раньше.

По мнению специалистов, образцы очень важны, поскольку проливают свет на историю развития насекомых. Как пояснил один из авторов работы Дэни Азара (Dany Azar), этот янтарь формировался тогда же, когда появились и начали распространяться цветковые растения, за чем в дальнейшем последовала совместная эволюция опылителей и цветковых.

Рассмотренные в работе комары-самцы Libanoculex intermedius и их строение / © Dany Azar et al.

Считается, что гематофагия у насекомых, то есть способность питаться кровью, стала сдвигом в развитии их колюще-сосущего ротового аппарата, который изначально использовался для извлечения растительных соков. К примеру, предками кровососущих блох, вероятно, были питающиеся нектаром насекомые. Однако пока ученым не удалось до конца разобраться в эволюции гематофагии, в том числе из-за пробелов в хронологии ископаемых находок.

Сегодня в мире насчитывается около 3600 видов комаров. Для семейства Culicidae характерны ротовые органы в виде хоботка. У самок в нем помещаются длинные тонкие иглы, с помощью которых они прокалывают кожу, чтобы глубже погрузить хоботок и высасывать кровь из жертвы. У самцов же челюсти недоразвиты, поэтому они не кусаются, а пищей им служат пыльца, соки и нектар растений.

Изучив строение ископаемых комаров из ливанского янтаря, исследователи пришли к выводу, что самцы Libanoculex intermedius были кровососами. Их ротовой аппарат оказался приспособлен для прокалывания, о чем говорит наличие в нем чрезвычайно острых и покрытых зубчиками выступов челюстей.

Эти открытия указывают, что эволюция гематофагии — более сложный процесс, чем предполагалось. По-видимому, в далеком прошлом самцы комаров, как и самки, питались кровью.

© Dany Azar et al.

Авторы планируют продолжить работу. В новых исследованиях они хотят больше узнать о «практической пользе» гематофагии для самцов комаров мелового периода. Кроме того, ученым интересно, почему их живущие сегодня потомки лишились этой особенности.

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