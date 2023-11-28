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Вдыхание воздуха с шоссе повысило кровяное давление
Американские ученые провели эксперимент, который показал, что вдыхание воздуха во время езды на автомобиле по шоссе повышает кровяное давление. Это может оказывать влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Проведенное в 2016 году в США исследование показало, что загрязнение воздуха смесью выхлопных газов, мелкодисперсных частиц от износа автомобильных шин и дорожной пыли связано с повышением частоты сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и рака легких. Еще более ранняя работа 2008 года указала на то, что вдыхание выхлопных газов дизельного топлива вызывает повышение кровяного давления. Правда, эксперимент тогда проводили в лаборатории: испытуемые искусственно подвергались воздействию выхлопов (в низкой концентрации).
На этот раз ученые из Вашингтонского университета (США) решили провести исследование, что называется, вживую. Статью об этом они опубликовали в журнале Annals of Internal Medicine. В экспериментах участвовали 16 человек в возрасте от 22 до 45 лет (средний возраст составил 29,7 года). Хотя выборка кажется небольшой, для испытаний в контролируемых условиях, да еще связанных с очевидным (хотя и легким) негативным влиянием на здоровье, она достаточно типична.
Испытуемых провезли по автомобильным пробкам Сиэтла в час пик, контролируя при этом их кровяное давление. В первые две поездки в машину попадал обычный воздух с улицы — такой, который вдыхают многие из нас, когда едут по шоссе. Для третьей поездки ученые снабдили автомобиль высококачественными фильтрами (отсутствующими в обычных машинах), задерживавшими 86 процентов твердых микрочастиц из воздуха над дорогой. Участники при этом не знали, какой воздух они вдыхают — чистый или грязный.
Выяснилось, что вдыхание нефильтрованного воздуха с шоссе привело к повышению кровяного давления у участников более чем на 4,50 миллиметра ртутного столба. Во время поездок испытуемых на машине с фильтрами такого эффекта не наблюдалось. Как заметили ученые, повышение давления происходило быстро, достигая максимума примерно через час после начала поездки и оставаясь стабильным не менее суток. Что было дальше — неизвестно, потому что после этого срока измерение давления у участников не проводилось.
«Нам известно, что такое незначительное повышение кровяного давления на уровне популяции связано со значительным увеличением частоты сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому понимание того, что загрязнение воздуха от дорог даже на относительно низком уровне может столь серьезно влиять на изменение кровяного давления, очень важно», — заявил доктор медицинских наук Джоэл Д. Кауфман, один из авторов исследования.
Результаты также поднимают ряд вопросов об ультрадисперсных частицах — малоизученном загрязнителе, уровень которого невозможно регулировать. Ведь такие частицы имеют диаметр менее 100 нанометров: они слишком малы, чтобы их увидеть, но на дорогах их очень много.
Ученым известно, что нефильтрованный воздух, которым дышали участники экспериментов, содержал высокие уровни ультрадисперсных частиц. Поэтому исследователи предположили, что именно они в первую очередь ответственны за повышение кровяного давления у испытуемых. Результаты новой научной работы в самом деле важны, так как с ежедневными поездками по шоссе сталкиваются миллионы людей во всем мире.
Отметим, что обычные фильтры воздуха в салонах авто по эффективности резко уступают использованным в эксперименте. Однако технически ничто не мешает внедрить такие же в обычные машины (нужно лишь пересмотреть технические требования к ним). Тем более что, как следует из нового исследования, польза от таких действий достаточно ощутима.
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