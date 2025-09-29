Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Сверхчувствительный сенсор поможет уловить малейшие примеси опасных газов в воздухе
Коллектив ученых из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ и университетов Китая разработал инновационную технологию для создания сверхчувствительных сенсоров. Их открытие основано на использовании особых состояний взаимодействия света и оптической системы, известных как исключительные точки. Они могут найти применение в разработке нового поколения датчиков для экологии, медицины и системах защиты от опасных веществ.
Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters. Исключительная точка — это особое состояние, при котором взаимодействие света и оптической системы может привести к усиленному поглощению или отражению света. Ученые из МФТИ и Китая впервые показали возможность реализации исключительных точек высших порядков в открытых рассеивающих системах. Это позволило им разработать сверхчувствительный газовый сенсор, детектирующий даже малейшие изменения в составе газа.
«Мы ожидаем, что эта работа может привести к открытию новых физических явлений в неэрмитовой оптике и потенциальных приложений в области сенсорики»,— поделился Александр Шалин, главный научный сотрудник лаборатории контролируемых оптических наноструктур Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ.
Основная сложность состояла в том, чтобы получить согласованное взаимодействие световых волн, падающих с разных сторон. Физики решили эту задачу, применив материал с почти нулевым показателем преломления в качестве платформы для реализации необходимого волнового взаимодействия. На примере трехканальной оптической модели ученые получили три типа исключительных точек третьего порядка: лазерные, отражающие и поглощающие.
«Наша теоретическая модель показывает, что в принципе в открытых рассеивающих системах возможно получить исключительные точки произвольного порядка в зависимости от числа каналов»,— объяснил Александр Шалин.
На основе этой модели ученые предложили схему газового сенсора, преобразующего изменения в среде в электрическую энергию. Он работает на фиксированной частоте и улавливает даже низкие концентрации газов, что делает его перспективным для мониторинга воздуха или обнаружения опасных веществ.
Новый сенсор очень чувствительный и особенно эффективен при обнаружении слабых сигналов. Это делает его идеальным для задач, где важна точность измерения. При этом он прост в использовании и не требует сложной настройки.
Ученые планируют дальнейшие разработки в этой области, а именно: экспериментальное подтверждение теоретических результатов и создание сенсоров, которыми можно управлять в режиме реального времени.
«Мы стремимся расширить исследование исключительных точек высших порядков на более общие рассеивающие системы, выходящие за рамки предложенной здесь модели, с целью разработки более универсальной теоретической основы»,— поделился планами Александр Шалин.
Это исследование заполняет фундаментальный пробел в неэрмитовой оптике, который может позволить сделать качественный скачок в создании новых технологий для сверхточного оптического анализа.
Исследование провел коллектив ученых из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ, Центра совместных инноваций Сучжоуской нанотехнологической школы, Сучжоуского городского университета (Китай), Цзянсуского университета науки и технологий (Китай) и Нанкинского университета (Китай).
Центр фотоники и двумерных материалов МФТИ — это хаб инновационных исследований мирового уровня, где наука превращается в технологии и решения для бизнеса и общества. Центр основан в 2016 году и объединяет 10 лабораторий, ориентированных на опережающие исследования с применением в промышленности и высокотехнологичных отраслях, включая энергетику, нефтегазохимическую сферу, телекоммуникации, IT, медицину и другие индустрии.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Одни романы, едва появившись на свет, мгновенно взрывают чарты книжных рейтингов, но через пару лет о них забывают все, кроме литературоведов. Другие, не так удачно стартовавшие в год публикации, продолжают завоевывать сердца новых читателей даже спустя век. В чем их секрет? Оказывается, разгадка кроется не только в сюжете, но и в самой ткани повествования.
Анализ камня, добытого астронавтами «Аполлона-17», поставил под вопрос всю историю каменистых планет Солнечной системы
Один из крупнейших ударных кратеров на видимой стороне Луны — Море Ясности (Mare Serenitatis) — образовался на 300 миллионов лет раньше, чем считалось. К такому выводу ученые пришли, проанализировав камень, доставленный на Землю астронавтами «Аполлона-17» в 1972 году. Открытие может привести к пересмотру ранней истории Солнечной системы.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Необычные музыкальные инструменты
Airbus пообещала авиалайнеры на водороде к 2035 году — но вряд ли выполнит намеченное. Какие самолеты на самом деле будут бороздить небеса будущего?
Животные докембрия и кембрийского периода
Тайны «огненной звезды»: главные загадки Марса
Как роботы будут работать вместе с людьми. Интервью с Романом Мещеряковым
Что такое квантовая биология
Трансформация космодрома, или Как распахнуть ворота в космос
Почему эволюция на островах идет быстрее?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии