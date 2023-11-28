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«Настучали» по мозгам: эксперимент доказал наличие у людей чувства ритма с рождения
Восприятие ритма — отдельный когнитивный механизм, начинающий действовать с самых первых дней жизни человека. Это подтвердило новое исследование, показавшее, что младенцы могут распознавать ритм. И это обусловлено не просто их способностью к статистическому обучению.
То, как мозг людей воспринимает, перерабатывает и запоминает музыку, давно интересует ученых. Существует даже отдельное направление когнитивной науки, посвященное этой теме, — когнитивное музыковедение. Один из его представителей — голландский исследователь, профессор Амстердамского университета Хенкьян Хонинг (Henkjan Honing).
В своей предыдущей работе, в 2009 году, Хонинг вместе с другими специалистами в области психологии, нейробиологии и когнитивных наук из нескольких исследовательских центров и университетов Венгрии и Нидерландов обнаружил четкие признаки того, что младенцы слышат ритм — равномерно повторяющееся «биение» в музыке. Это важное свойство считается необходимым для восприятия и создания музыки.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Cognition, ученые подкрепили свое открытие и выяснили, что мозг младенцев отличает упорядоченный барабанный ритм от неравномерной последовательности ударов.
Эксперимент проходил в отделении акушерства-гинекологии и перинатальной интенсивной терапии Военного госпиталя в Будапеште (Венгрия). К нему привлекли 27 новорожденных (12 из них — мальчики), матери которых согласились на участие детей в исследовании.
Младенцам через наушники давали слушать два вида барабанных звуков. В первом случае удары были изохронными, то есть повторялись через равные промежутки, что создавало ритмический рисунок — эффект пульсации или биения. Во второй аудиозаписи звучали аналогичные барабанные удары, но интервалы между ними хаотично менялись. В результате равномерный ритм отсутствовал, но последовательность звуков можно было запомнить и узнать. Таким образом ученые провели грань между восприятием ритма и статистическим обучением, то есть способностью выделять закономерности в поступающей из окружающего мира информации.
Во время прослушивания новорожденные преимущественно спали (87% времени — спокойный сон, 11% времени — активный). За реакцией младенцев наблюдали с помощью электроэнцефалографии, отображающей электрическую активность головного мозга.
Выяснилось, что младенцы слышали ритм, если интервалы между барабанными ударами были одинаковыми. Когда же промежутки между ударами неравномерно менялись, мозг новорожденных не распознавал ритм.
По словам соавтора исследования Иштвана Винклера (István Winkler), это принципиальное различие подтверждает, что способность людей слышать ритм — врожденная, а не просто результат запоминания звуковых последовательностей. Ученый также подчеркнул, что полученные сведения ясно показывают, насколько важны детские стишки и песенки для развития слухового восприятия малышей.
Хенкьян Хонинг, в свою очередь, назвал восприятие ритма фундаментальной человеческой чертой, которая, вероятно, сыграла решающую роль в эволюции музыкальных способностей людей.
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