30 октября, 16:59
Юлия Трепалина
128

У курильщиков электронных сигарет, даже бывших, оказался повышен риск язвы желудка

❋ 4.9

Новое исследование показало, что вейперы, причем даже те, кто уже отказались от этой привычки, подвержены язвенной болезни желудка в большей степени, чем люди, никогда не курившие электронные сигареты.

Медицина
# вейпинг
# желудок
# желудочно-кишечный тракт
# здоровье
# курение
# электронные сигареты
вейпер на улице
© Ross Sneddon, unsplash.com

Табакокурение — известный фактор риска развития язвенной болезни желудка (ЯБЖ), но то, как с этим обстоят дела у практикующих вейпинг, изучалось мало. Прояснить вопрос взялся американский медик Альберт Орин (Albert E. Ohrin).

В интервью порталу Medscape Medical News врач рассказал, что тема привлекла его внимание после прочтения обсуждений на платформе Reddit, где пользователи-вейперы жаловались на ухудшение симптомов язвы желудка. Это повреждение слизистой оболочки желудка или верхних отделов двенадцатиперстной кишки часто сопровождается болями, особенно после еды, отрыжкой или изжогой. Среди осложнений ЯБЖ — кровотечение, прободение стенки и злокачественное перерождение язвы.

Учитывая популярность электронных сигарет, особенно у молодежи, Орин совместно с коллегами решил провести исследование по этому поводу. Ученые на крупной выборке жителей Соединенных Штатов проследили, влияет ли вейпинг на вероятность развития ЯБЖ. Полученные результаты авторы представили на конференции гастроэнтерологов ACG 2025 Annual Scientific Meeting, которая проходила 24-29 октября в Финиксе (штат Аризона, США).

Медики воспользовались данными национального исследовательского проекта в области здоровья NIH All of Us Research Program. Его участники — свыше 371 тысячи человек — в опросах сообщили, курят ли они и какой тип сигарет (электронные либо обычные). О наличии или отсутствии диагноза «язвенная болезнь желудка» судили с помощью записей в электронных медицинских картах пациентов.

Выяснилось, что из общей выборки вейпинг практиковали 21 277 человек. Еще 8096 человек указали, что в прошлом курили электронные сигареты, но затем бросили.

По результатам статистического анализа с поправкой на различные факторы исследователи установили: у «действующих» вейперов вероятность язвы желудка была на 27% выше, чем у тех, кто никогда не пробовал вейпы. Причем степень риска оказалась более высокой, чем у предпочитавших обычные сигареты (19%). У тех, кто уже отказался от вейпинга, риск постановки диагноза оставался повышенным на 13%. Правда, в анализе не учитывали, насколько давно человек бросил электронные сигареты и как часто ранее использовал их.

Врачи также отметили, что наибольший риск ЯБЖ наблюдался у тех, кто принимал нестероидные противовоспалительные препараты и страдал гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

В дальнейшем авторы научной работы планируют подробнее изучить потенциальный вред вейпинга для желудочно-кишечного тракта. В частности, медики хотят выяснить, зависит ли негативный эффект от дозы.

Ранее эксперименты на культуре клеток и лабораторных мышах показывали, что пары электронных сигарет вызывают раздражение и окислительный стресс. Это может быть одним из факторов, способствующих развитию язвы, заявила в комментарии изданию доктор Лора Кротти Александр (Laura Crotty Alexander) из Калифорнийского университета в Сан-Диего, много лет изучающая влияние вейпинга на здоровье.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
874 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Медицина
# вейпинг
# желудок
# желудочно-кишечный тракт
# здоровье
# курение
# электронные сигареты
29 октября, 16:24
Юлия Трепалина

Ветеринары раскритиковали риторику защитников природы о пользе изоляции кошек дома

В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.

Биология
# благополучие
# домашние животные
# защита природы
# изоляция
# кошки
29 октября, 08:57
Юлия Трепалина

Маркетологи научно обосновали пользу бессмысленных названий для брендов

Названия многих брендов несут ясный для потребителей смысл, но нередко в наименованиях присутствуют несуществующие, вымышленные слова. Специалисты в сфере маркетинга и бизнеса объяснили, какие преимущества может принести такой прием и за счет чего. Позитивный эффект также подтвердили в серии экспериментов.

Психология
# бренд
# бренды
# маркетинг
# название
# смысл
30 октября, 09:39
Юлия Трепалина

Психологи проследили, как рождение детей влияет на романтические чувства в парах

Ученые в крупном исследовании сравнили состоящих в браке людей с детьми и без по общему уровню любви и трем ее составляющим, характеризующим физическое влечение, эмоциональную близость и намерение сохранять отношения.

Психология
# брак
# дети
# любовь
# родительство
# рождение ребенка
# романтические отношения
# семья
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
Комментарии

Написать комментарий

