У курильщиков электронных сигарет, даже бывших, оказался повышен риск язвы желудка
Новое исследование показало, что вейперы, причем даже те, кто уже отказались от этой привычки, подвержены язвенной болезни желудка в большей степени, чем люди, никогда не курившие электронные сигареты.
Табакокурение — известный фактор риска развития язвенной болезни желудка (ЯБЖ), но то, как с этим обстоят дела у практикующих вейпинг, изучалось мало. Прояснить вопрос взялся американский медик Альберт Орин (Albert E. Ohrin).
В интервью порталу Medscape Medical News врач рассказал, что тема привлекла его внимание после прочтения обсуждений на платформе Reddit, где пользователи-вейперы жаловались на ухудшение симптомов язвы желудка. Это повреждение слизистой оболочки желудка или верхних отделов двенадцатиперстной кишки часто сопровождается болями, особенно после еды, отрыжкой или изжогой. Среди осложнений ЯБЖ — кровотечение, прободение стенки и злокачественное перерождение язвы.
Учитывая популярность электронных сигарет, особенно у молодежи, Орин совместно с коллегами решил провести исследование по этому поводу. Ученые на крупной выборке жителей Соединенных Штатов проследили, влияет ли вейпинг на вероятность развития ЯБЖ. Полученные результаты авторы представили на конференции гастроэнтерологов ACG 2025 Annual Scientific Meeting, которая проходила 24-29 октября в Финиксе (штат Аризона, США).
Медики воспользовались данными национального исследовательского проекта в области здоровья NIH All of Us Research Program. Его участники — свыше 371 тысячи человек — в опросах сообщили, курят ли они и какой тип сигарет (электронные либо обычные). О наличии или отсутствии диагноза «язвенная болезнь желудка» судили с помощью записей в электронных медицинских картах пациентов.
Выяснилось, что из общей выборки вейпинг практиковали 21 277 человек. Еще 8096 человек указали, что в прошлом курили электронные сигареты, но затем бросили.
По результатам статистического анализа с поправкой на различные факторы исследователи установили: у «действующих» вейперов вероятность язвы желудка была на 27% выше, чем у тех, кто никогда не пробовал вейпы. Причем степень риска оказалась более высокой, чем у предпочитавших обычные сигареты (19%). У тех, кто уже отказался от вейпинга, риск постановки диагноза оставался повышенным на 13%. Правда, в анализе не учитывали, насколько давно человек бросил электронные сигареты и как часто ранее использовал их.
Врачи также отметили, что наибольший риск ЯБЖ наблюдался у тех, кто принимал нестероидные противовоспалительные препараты и страдал гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).
В дальнейшем авторы научной работы планируют подробнее изучить потенциальный вред вейпинга для желудочно-кишечного тракта. В частности, медики хотят выяснить, зависит ли негативный эффект от дозы.
Ранее эксперименты на культуре клеток и лабораторных мышах показывали, что пары электронных сигарет вызывают раздражение и окислительный стресс. Это может быть одним из факторов, способствующих развитию язвы, заявила в комментарии изданию доктор Лора Кротти Александр (Laura Crotty Alexander) из Калифорнийского университета в Сан-Диего, много лет изучающая влияние вейпинга на здоровье.
