О мероприятии

Можно ли «клонировать» мамонта — и почему это в лучшем случае будет генетически модифицированный азиатский слон? Почему динозавров не вернешь: как распадается ДНК и где проходит физический предел древности? Чем клонирование отличается от «обратного разведения» (квагга, «тур») и от сборки генома по фрагментам? Откуда брать клетки и гены: музейные коллекции, мерзлота, биобанки — и какие у всего этого юридические и этические ограничения? Сможет ли суррогатная «мать» другого вида выносить эмбрион, и реально ли когда-нибудь обойтись без нее? Ответы на эти и многие другие вопросы даст российский палеонтолог Ярослав Попов.

