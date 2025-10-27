Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году

Объем мирового государственного долга в 2025 году достиг 110,9 триллиона долларов. Но на какие именно страны приходится его основная часть?

Рейтинг: страны с самым большим госдолгом в 2025 году / © Visualcapitalist

В этой инфографике представлены государства с наибольшим валовым госдолгом в 2025 году. Данные взяты из последнего выпуска «Перспектив развития мировой экономики» Международного валютного фонда (МВФ) за октябрь 2025 года.

Пятерка лидеров — США, Китай, Япония, Великобритания и Франция — аккумулирует две трети всего мирового госдолга, что в сумме составляет 74,8 триллиона долларов.

США по-прежнему занимают первое место с госдолгом в 38,3 триллиона долларов, на который приходится чуть более трети глобальной долговой массы. За ними следуют Китай и Япония с долгом в 18,7 триллиона и 9,8 триллиона долларов соответственно. Это означает, что на долю трех ведущих стран в совокупности приходится 60% мирового долга.

Далее идут Великобритания, Франция и Италия с госдолгом в 4,1 триллиона, 3,9 триллиона и 3,5 триллиона долларов соответственно. Эти развитые экономики традиционно несут высокое долговое бремя как в абсолютном выражении, так и относительно своего ВВП, что вызвано масштабными фискальными программами и старением населения.

Хотя госдолг США более чем вдвое превышает китайский, его ежегодный прирост в 2025 году был не столь значительным в процентном выражении.

Госдолг США вырос на 2,9 триллиона долларов в 2025 году, в то время как долг Китая увеличился на 2,2 триллиона долларов. Несмотря на меньший абсолютный показатель, долг Китая рос быстрее в процентах — его годовой прирост составил 13,6% против 8,4% в США.

Хотя Япония печально известна своим высоким коэффициентом долга к ВВП (230%), в 2025 году этот показатель снизился, поскольку госдолг страны вырос всего примерно на 200 миллиардов долларов, что составляет 2% в процентном выражении.