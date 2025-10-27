Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Долговой рейтинг планеты: страны с самым большим госдолгом в 2025 году
Объем мирового государственного долга в 2025 году достиг 110,9 триллиона долларов. Но на какие именно страны приходится его основная часть?
В этой инфографике представлены государства с наибольшим валовым госдолгом в 2025 году. Данные взяты из последнего выпуска «Перспектив развития мировой экономики» Международного валютного фонда (МВФ) за октябрь 2025 года.
Пятерка лидеров — США, Китай, Япония, Великобритания и Франция — аккумулирует две трети всего мирового госдолга, что в сумме составляет 74,8 триллиона долларов.
США по-прежнему занимают первое место с госдолгом в 38,3 триллиона долларов, на который приходится чуть более трети глобальной долговой массы. За ними следуют Китай и Япония с долгом в 18,7 триллиона и 9,8 триллиона долларов соответственно. Это означает, что на долю трех ведущих стран в совокупности приходится 60% мирового долга.
Далее идут Великобритания, Франция и Италия с госдолгом в 4,1 триллиона, 3,9 триллиона и 3,5 триллиона долларов соответственно. Эти развитые экономики традиционно несут высокое долговое бремя как в абсолютном выражении, так и относительно своего ВВП, что вызвано масштабными фискальными программами и старением населения.
Хотя госдолг США более чем вдвое превышает китайский, его ежегодный прирост в 2025 году был не столь значительным в процентном выражении.
Госдолг США вырос на 2,9 триллиона долларов в 2025 году, в то время как долг Китая увеличился на 2,2 триллиона долларов. Несмотря на меньший абсолютный показатель, долг Китая рос быстрее в процентах — его годовой прирост составил 13,6% против 8,4% в США.
Хотя Япония печально известна своим высоким коэффициентом долга к ВВП (230%), в 2025 году этот показатель снизился, поскольку госдолг страны вырос всего примерно на 200 миллиардов долларов, что составляет 2% в процентном выражении.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем
Команда исследователей из Т-Технологий и МФТИ разработала метод, позволяющий построить детальную «карту» эволюции абстрактных понятий в глубине больших языковых моделей. Этот подход, основанный на «графах потоков признаков», не только открывает «черный ящик» ИИ, делая его работу прозрачной, но и дает в руки ученых мощный инструмент для точного управления поведением нейросетей, например, для подавления нежелательных тем в генерируемом тексте.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Комментарии