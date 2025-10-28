Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
NASA ограничило доступ к данным об астероиде 2025 US6. В чем причина?
Вскоре после появления над Москвой загадочного болида NASA изъяло из открытых баз данные об астероиде 2025 US6. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, сообщившая об этом, не исключает связи двух событий.
Согласно оценке специалистов, именно этот астероид размером два метра должен был сблизиться с Землей, пройдя всего в 150 тысяч километров — менее половины дистанции до Луны.
В настоящее время сведения о теле недоступны как в базовом каталоге Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA, так и на «зеркалах» Европейского космического агентства (ESA). Причины закрытия сведений в каталоге, а также то, насколько данная практика, вообще, распространена, на данный момент не ясны, отметили в специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Также возможно, что под индексом 2025 US6 в каталоге NASA мог находиться не астероид, а китайский космический аппарат DRO-B, вывод которого на окололунную орбиту в 2024-м году окончился неудачей, после чего спутник оказался на не вполне определенной траектории. В марте этого года данный аппарат перевели на ретроградную орбиту вокруг Земли, то есть направленную с востока на запад, что совпадает с направлением движения наблюдавшегося вчера в Подмосковье болида.
Если будет установлена искусственная природа тела, то с некоторой вероятностью речь может идти об этом аппарате. Также в этом случае спутник с большой вероятностью мог быть сведен с орбиты искусственно.
