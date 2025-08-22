Уведомления
Слушатели узнают про феномен Наполеона Бонапарта, вознесенного штыками революционеров на императорский престол.
О мероприятии
Великая Французская революция потрясла Европу до основания и заложила необезвреживаемую мину под старые порядки по всей планете. Лозунг «Свобода, равенство и братство» стал идеалом революционеров всего мира. Вызванные революцией войны похоронили Священную Римскую Империю и запустили процессы создания новых государств в XIX веке.
Но почему? Разве за полтора века до того не был обезглавлен восставшими подданными король Англии? Не было террора и гражданских конфликтов периода религиозных войн? Не воцарился республиканский строй в Тринадцати восставших колониях Северной Америки? Что сделало именно французскую революцию Великой?
Популяризатор науки Кирилл Буренок расскажет про:
• глубинные политические и экономические причины краха Старого Режима и нестабильности Первой Республики;
• истоки революционного террора и реформаторского угара;
• феномен Наполеона Бонапарта, вознесенного штыками революционеров на императорский престол;
• последствия Революции как в самой Франции, так и за ее пределами на протяжении всего следующего столетия.
