15 октября, 08:13
Юлия Трепалина
53

Отказ от курения в зрелости повысил шансы избежать старческого слабоумия

❋ 4.7

Группа медиков из Великобритании установила, что у людей, бросивших курить, замедляется упадок умственных функций, связанный со старением. Значит, отказ от этой привычки способен повысить шансы избежать деменции, полагают ученые.

Медицина
# деменция
# когнитивные функции
# курение
# отказ от курения
# память
# старческое слабоумие
пожилой курильщик
© Mushvig Niftaliyev, unsplash.com

Отказ от курения благотворно отражается на здоровье и качестве жизни, даже когда люди прощаются с вредной привычкой уже в зрелости. Подтверждение этому ранее привели южнокорейские ученые: их исследование показало, что риск рака у бывших курильщиков снижался, когда бы они не бросали сигареты. Правда, положительный эффект был заметнее, если это происходило до 50 лет.

В научном журнале The Lancet Healthy Longevity вышла статья с новым свидетельством о пользе отказа от табака даже в немолодом возрасте. Группа медиков из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) установила, что у переставших курить замедляется упадок умственных функций, связанный со старением. А значит, отказ от привычки способен повысить шансы избежать старческого слабоумия, полагают ученые.

Авторы научной работы проанализировали данные многолетних наблюдений за выборкой из 9436 человек от 40 лет и старше из разных стран. Половина из них бросила курить, а другие продолжили. Группы сформировали так, чтобы участники были сопоставимы по исходным когнитивным показателям и другим параметрам: возрасту, полу, уровню образования и стране рождения. В рамках исследований люди проходили опросы и выполняли тесты на беглость речи и память.

Поначалу, в первые шесть лет до отказа от курения в одной из групп, количество набранных в тестах баллов с возрастом снижалось примерно одинаково. Затем, в течение шести лет после того, как люди перестали курить, траектории разошлись.

У бывших курильщиков возрастное снижение памяти и беглости речи замедлились приблизительно на 20% и 50%. На практике это означает более длительную сохранность функций.

Поскольку исследование было наблюдательным, оно не позволяет доказать причинно-следственную связь. Тем не менее результаты согласуются с выводами других работ о том, что прекращение курения можно рассматривать как профилактику когнитивного упадка и деменции, заявили медики.

В научной литературе ранее отмечалось, что бывшие курильщики через 10 или более лет после отказа от привычки характеризуются таким же уровнем риска старческого слабоумия как люди, которые никогда не пробовали табак. Это может стать весомым доводом для пожилых курящих, которые реже молодых пытаются завязать с сигаретами.

«Мы знали, что отказу от курения, даже в зрелости, часто сопутствует улучшение физического здоровья и самочувствия. Похоже, и с точки зрения умственного здоровья бросать курить никогда не поздно», — заключили авторы статьи.

Впрочем, специалист британского центра исследований болезни Альцгеймера Джулия Дадли (Julia Dudley) в комментарии The Guardian обратила внимание на ограничения новой работы. Более выраженное снижение когнитивных функций у курильщиков не означает, что у них разовьется деменция. Различия между группами в социально-экономическом положении или потреблении алкоголя могли повлиять на результаты, предупредила она.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
852 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.

Медицина
# деменция
# когнитивные функции
# курение
# отказ от курения
# память
# старческое слабоумие
