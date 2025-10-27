Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год

Нобелевская премия — одна из самых престижных мировых наград, признающая заслуги тех, кто внес выдающийся вклад в развитие человечества. Учрежденная в 1901 году, она вручается в нескольких категориях, включая литературу, химию, медицину и экономику.

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2025 год / © Visualcapitalist

На инфографике выше ранжированы страны с наибольшим количеством Нобелевских премий по состоянию на 2025 год, определяя главные очаги инноваций, научного и социального прогресса. Данные для визуализации взяты из «Списка нобелевских лауреатов по странам» Википедии и учитывают общее количество премий, присужденных по национальному признаку.

Четыреста двадцать восемь нобелевских премий или 34% достались гражданам США. По этому показателю американцы лидируют с огромным отрывом.

Такие выдающиеся фигуры, как Мартин Лютер Кинг и Эрнест Хемингуэй, представляют США в категориях премии мира и литературы, а бесчисленное множество ученых сформировали современную медицину и физику.

В десятку ведущих стран, чьи граждане получили нобелевские премии также входят: Великобритания (145), Германия (116), Франция (79), Швеция (34), Япония (33), Россия (30), Канада (29), Швейцария (27) и Австрия (25).