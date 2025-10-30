Уведомления
Нехватку червей-зомби назвали признаком «задыхающегося» океана
Десятилетнее исследование «кладбищ» горбатых китов на дне океанов у побережья Канады не помогло обнаружить следы червей, которые питаются их костями. Эта ситуация вряд ли нормальна с точки зрения морской биологии.
В 2002 году на останках серого кита у берегов Северной Америки, на глубине 2800 метров, нашли странных существ, до того неизвестных науке, — оседаксов. Это род многощетинковых червей, чье название переводится как «костоеды».
Они (а точнее — их самки, поскольку самцы практически паразитируют, проживая внутри самок) едят кости без использования рта, у них нет ануса и общепринятой пищеварительной системы. Питаются они через корнеподобные выросты, которыми прикрепляются к костям погибших китов. В выростах живут протеобактерии-симбионты, разлагающие питательные вещества из костей и отдающие их червям-хозяевам.
Оседаксов позже находили в разных местах: у побережья Калифорнии, Японии и Швеции, на глубинах от 120 метров до нескольких километров. Судя по этому, их распространение должно быть глобальным. Они колонизировали не только скелеты китов, но и специально утопленные экспериментаторами кости других животных, например коров.
Интересно, что они могут питаться и на существах с хрящевым скелетом: к примеру, на трупах акул (в том числе питаясь их зубами). Личинок самки этих червей порождают много, дальше их разносит течением, что и позволяет животным распространяться. Судя по палеонтологическим данным, оседаксы существуют как минимум с мелового периода. То есть исходно их пищей не могли быть кости китов, поскольку в ту пору млекопитающие еще не заселили моря.
Международная группа биологов 10 лет с помощью глубоководных камер высокого разрешения искала следы оседаксов на костях китов, затонувших у тихоокеанского побережья Канады. Найти их не удалось, но это не просто «отрицательный результат — тоже результат», полагают ученые, опубликовавшие статью в издании Frontiers in Marine Science. На их работу обратил внимание сайт vokrugsveta.ru.
Исследователи специально утопили на километровой глубине кусочки материалов для колонизации червями — изучали не только кости китов, но и кусочки древесины. Последние были в весьма малом количестве колонизированы морскими червями-древоточцами, а вот кости за 9,2 года никто так и не колонизировал. Ученые посчитали, что причина — в нехватке кислорода в зоне исследований: это глубоководный каньон, где недостаточно эффективно перемешивание воды по глубине, поэтому уровень кислорода снижен.
Специалисты пришли к выводу, что по мере глобального потепления, когда, по их мнению, количество кислорода в воде на глубине будет дополнительно уменьшаться, многощетинковые черви-костоеды потеряют способность колонизировать затонувшие кости умерших китов. Это приведет к неспособности микроэлементов из этих костей возвращаться в круговорот веществ в океане, что важно, поскольку он и так довольно беден ими.
Пока не вполне ясно, насколько этот вывод точен. В меловом периоде океан был намного теплее, чем сегодня (до плюс 20 на многокилометровой глубине, хотя сегодня эта температура редко превышает несколько градусов). Однако по находкам оседаксов из мелового периода неочевидно, что они были угнетены такими условиями.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
