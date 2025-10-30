Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
США рассмотрят внедрение нового рельсотрона General Atomics в армию
Компания General Atomics возрождает технологии электромагнитных рельсотронных пушек в рамках новой инициативы США по созданию национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая усиленные позиции на острове Гуам, сообщили представители фирмы.
Калифорнийская компания продемонстрировала инфографику о рельсотронах на своём стенде во время годовой встречи Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне.
Руководитель программ вооружений General Atomics Electromagnetic Systems, Майк Ракер, сообщил, что компания представила свой давний проект рельсотронной системы для инициативы Пентагона по противоракетной обороне под названием «Золотой купол».
«Идея высокой начальной скорости снаряда и дальнобойности делает систему идеальной, особенно для противоракетной обороны», — отметил Ракер, упомянув использование вольфрамовых гранул в качестве потенциальной боевой нагрузки.
На инфографике компании представлены три варианта с энергетической емкостью — от трех до 32 мегаджоулей, а сама система рекламируется как способная перехватывать крылатые и баллистические ракеты.
Идея возвращается спустя четыре года после того, как ВМС и армия США закрыли свои программы рельсотронов в 2021 году, ссылаясь на чрезмерные расходы, технические сложности и вопросы эксплуатационной практичности.
Компания General Atomics продолжила независимые исследования и теперь утверждает, что ключевые инженерные проблемы, такие как износ ствола и интеграция мощности, успешно решены.
Ракер, ранее руководивший проектом рельсотронов в ВМС США, отметил, что работы General Atomics привлекли внимание зарубежных государств, но отказался называть конкретные страны, подчеркнув лишь, что США «сотрудничают» с заинтересованными партнерами.
Япония и Китай уже представили экспериментальные рельсотронные системы на кораблях, а Франция, Германия и другие страны совместно изучают подобные технологии.
Рельсотроны используют электромагнитное ускорение, разгоняя снаряды до гиперзвуковых скоростей без взрывчатых веществ, что потенциально снижает стоимость выстрела по сравнению с традиционными перехватчиками.
11 Февраля, 2015
С точки зрения психоанализа: искусство и кино
