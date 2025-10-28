Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Испытание Солнцем: межзвездная комета 3I/ATLAS не разрушилась после удара солнечной плазмы

Российские астрономы сообщили, что обнаруженный в этом году межзвездный объект 3I/ATLAS уцелел после столкновения с одним из мощнейших в этом цикле облаков солнечной плазмы.

Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе европейского космического аппарата Trace Gas Orbiter / © ESA / TGO / CaSSIS

Как отметили ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, видеоданные фиксируют объект на расчетной траектории и после момента предполагаемого удара. Сигнал от объекта исключительно слабый, но 3I/ATLAS по-прежнему находится около Солнца на расчетной траектории.

Межзвездный объект 3I/ATLAS пережил удар облака солнечной плазмы / © LASCO / Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS)

Ранее ученые предупреждали, что этому межзвездному гостю предстоит пережить столкновение с колоссальным выбросом плазмы. Теперь же, пережив космическое испытание, 3I/ATLAS отправится к новому свиданию с земными наблюдателями — увидеть его снова можно будет в середине следующего месяца на утреннем небе с помощью наблюдений крупными оптическими системами.