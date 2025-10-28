  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Николай Головин
Николай Головин
28 октября, 09:01
Рейтинг: +286
Посты: 847

Испытание Солнцем: межзвездная комета 3I/ATLAS не разрушилась после удара солнечной плазмы

Российские астрономы сообщили, что обнаруженный в этом году межзвездный объект 3I/ATLAS уцелел после столкновения с одним из мощнейших в этом цикле облаков солнечной плазмы.

Сообщество
# кометы
# космос
# межзвездные объекты
# Солнце
Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе европейского космического аппарата Trace Gas Orbiter / © ESA / TGO / CaSSIS
Межзвездная комета 3I/ATLAS в объективе европейского космического аппарата Trace Gas Orbiter / © ESA / TGO / CaSSIS

Как отметили ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, видеоданные фиксируют объект на расчетной траектории и после момента предполагаемого удара. Сигнал от объекта исключительно слабый, но 3I/ATLAS по-прежнему находится около Солнца на расчетной траектории.

Межзвездный объект 3I/ATLAS пережил удар облака солнечной плазмы / © LASCO / Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS)

Ранее ученые предупреждали, что этому межзвездному гостю предстоит пережить столкновение с колоссальным выбросом плазмы. Теперь же, пережив космическое испытание, 3I/ATLAS отправится к новому свиданию с земными наблюдателями — увидеть его снова можно будет в середине следующего месяца на утреннем небе с помощью наблюдений крупными оптическими системами.

Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Сергей Запрягаев
Сергей Запрягаев
5 часов назад
-
0
+
Эм, а кто-то реально ожидал иного? Комета от Солнца дальше Земли, давление протонного ветра даже во вспышке вряд ли сравнялось с давлением света.
Ответить
-
0
+
Сергей Механик
Сергей Механик
5 часов назад
-
0
+
Сразу видно, что "аппарат" "сделан" на совесть.
Ответить
-
0
+
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
27 октября, 10:38
Игорь Байдов

Эксперимент с амадинами помог объяснить феномен рассветного пения птиц

Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.

Биология
# вокализация
# животные
# пение птиц
# птицы
28 октября, 08:04
Юлия Трепалина

Девушку с редким менструальным психозом вылечили препаратом от эпилепсии

Японские психиатры описали редкий случай из своей практики. У 17-летней пациентки наблюдались признаки психоза, которые регулярно повторялись перед месячными, а после их окончания исчезали. Терапия антипсихотиками и антидепрессантами не помогла, но когда врачи назначили препарат, применяемый при эпилептических припадках, симптомы полностью прошли.

Медицина
# лекарство
# менструация
# психиатрия
# психоз
# редкий случай
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

