Испытание Солнцем: межзвездная комета 3I/ATLAS не разрушилась после удара солнечной плазмы
Российские астрономы сообщили, что обнаруженный в этом году межзвездный объект 3I/ATLAS уцелел после столкновения с одним из мощнейших в этом цикле облаков солнечной плазмы.
Как отметили ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, видеоданные фиксируют объект на расчетной траектории и после момента предполагаемого удара. Сигнал от объекта исключительно слабый, но 3I/ATLAS по-прежнему находится около Солнца на расчетной траектории.
Ранее ученые предупреждали, что этому межзвездному гостю предстоит пережить столкновение с колоссальным выбросом плазмы. Теперь же, пережив космическое испытание, 3I/ATLAS отправится к новому свиданию с земными наблюдателями — увидеть его снова можно будет в середине следующего месяца на утреннем небе с помощью наблюдений крупными оптическими системами.
