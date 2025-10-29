Уведомления
Ветеринары раскритиковали риторику защитников природы о пользе изоляции кошек дома
В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.
По словам авторов статьи, опубликованной в журнале Animal Welfare, мнение о том, что ограничение свободы домашних кошек (Felis catus) несет им пользу, основано на узком и устарелом представлении о благополучии животных, в котором последнее приравнивают к безопасности и физическому здоровью.
Современная наука давно отошла от такого понимания, преобладавшего в 1960-х годах. К параметрам благополучия сегодня относят не только здоровье, но и возможность проявлять естественное поведение и получать положительные эмоции.
Кошки без свободного доступа к улице реже гибнут под колесами машин, не получают травм в драках и меньше страдают от инфекций. Однако они все равно сталкиваются с рисками, просто другими. Для представителей вида Felis catus, чьи гены и поведение почти не изменились за время одомашнивания, изоляция в ограниченном пространстве может стать серьезной угрозой для психики, приводить к фрустрации, хроническому стрессу и поведенческим проблемам. Из научной литературы известно, что у таких питомцев чаще возникают ожирение, урологические заболевания и гипертиреоз (повышенная выработка гормонов щитовидной железой).
Ветеринары провели аналогию с животноводством: когда-то содержание скота в стойлах и птиц в клетках считалось нормой, поскольку это снижало заболеваемость и падеж поголовья. Однако с расширением понятия благополучия животных от такого подхода стали отказываться, внедряя системы свободного выгула. Конечно, при клеточном содержании условия жестче, чем те, в которых находятся отлученные от улицы кошки. Тем не менее авторы убеждены, что суть одна, а разница просто в степени ограничений.
Ветеринары предупредили о непреднамеренных последствиях, к которым может привести риторика об обоюдной пользе изоляции кошек для экологии и их собственного благополучия. По мнению специалистов, она дискредитирует природоохранные организации и ученых, допускающих такие высказывания. Владельцы питомцев зачастую понимают, что содержание в стенах дома накладывает риски и может негативно влиять на благополучие животных.
Пиар-кампании, с помощью которых людей мотивируют держать кошек в стенах дома ради защиты дикой природы, чреваты обратной реакцией. Столкнувшись с поведенческими проблемами у пушистых любимцев, владельцы разуверятся в такого рода рекомендациях и могут вовсе перестать ограничивать доступ питомцев на улицу. Это сведет на нет усилия по охране природы.
Авторы считают, что сберечь экосистемы с уязвимыми видами и не вредить благополучию кошек можно только одним способом — в таких регионах следует совсем отказаться от домашнего содержания кошек. Ветеринары призвали перестать лукавить и честно признать дилемму, чтобы найти из нее выход.
Добавим, что в своей статье ветеринары сосредоточили внимание только на кошках под определенным контролем человека и не рассматривали их бродячих сородичей. Между тем, если судить по многим прошлым научным работам, основную проблему представляют одичавшие животные. Как ранее писал Naked Science, в Австралии они угрожают многим видам местных сумчатых, а в Новой Зеландии охотятся на уникальных летучих мышей. На Кубе одичавших кошек заподозрили в массовом убийстве детенышей редких крокодилов.
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, экологи назвали кошек одним из самых проблемных инвазивных видов в мире. По оценкам ученых, представители Felis catus поедают как минимум 2084 вида животных, сохранность 347 из которых (почти 17%) вызывает беспокойство.
