Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 выполнил первый полет

В небе над Калифорнией 28 октября тихо и без лишнего пафоса выполнил свой первый полет экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59. Его спроектировали сотрудники NASA, а построили специалисты компании Lockheed Martin на ее знаменитом предприятии Skunk Works в Палмдейле.

Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 выполнил первый полет / © Lockheed Martin

Напомним, что экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 разработали для выполнения тихих полетов на скорости выше звуковой. Целью проекта станет сбор данных о восприятии людьми «глухого удара» вместо громкого звукового удара. Эти данные могут помочь пересмотреть запреты на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей.

Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 выполнил первый полет / © Lockheed Martin

Футуристический дизайн X-59 — это не просто эстетика. Почти треть 30-метрового фюзеляжа занимает сильно вытянутый нос, который вместе с уникальным расположением двигателя призван «разрезать» воздух так, чтобы мощные ударные волны превратились в легкие толчки.

Любопытная деталь: у пилота нет переднего стекла — его заменяет система камер с выводом изображения на мониторы. Ожидается, что на высоте 17 километров X-59 будет развивать скорость в 1500 километров в час, а на земле этот пролет будет слышен как звук хлопнувшей автомобильной двери (около 75 децибел).

Первый полет, перенесенный с конца 2023 года, прошел без официального анонса — возможно, из-за шатдауна в США. Но, как и в случае с любым долгожданным технологическим чудом, нашлись энтузиасты, которые запечатлели момент, когда тихая революция в авиации оторвалась от взлетной полосы.