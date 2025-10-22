О мероприятии

Как и все экологические факторы, ионизирующая радиация может по-разному действовать на организм при изменении интенсивности. Как описать силу ее воздействия и при этом учесть специфику излучения и пострадавших тканей? Ответы на эти и многие другие вопросы даст биофизик и научный журналист Михаил Орлов.