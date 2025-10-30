Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи проследили, как рождение детей влияет на романтические чувства в парах
Ученые в крупном исследовании сравнили состоящих в браке людей с детьми и без по общему уровню любви и трем ее составляющим, характеризующим физическое влечение, эмоциональную близость и намерение сохранять отношения.
Рождение ребенка — знаковое событие для пары, ведь с появлением малыша многое в жизни людей меняется. В прошлых исследованиях о влиянии родительства на романтические отношения психологи нередко приходили к противоречивым выводам.
Порой результаты указывали, что с рождением детей связь в паре укреплялась, поскольку на родителей ложилась общая ответственность за воспитание. В то же время невозможность завести ребенка могла серьезно осложнять отношения и для некоторых становилась причиной разрыва.
Учитывая это, можно было бы ожидать, что у людей с общими детьми отношения должны быть стабильнее, чем у тех, кто не стал родителями. Однако авторы некоторых научных работ сообщали об обратном, негативном эффекте родительства, отмечая снижение удовлетворенности отношениями в семьях с детьми. Это могло быть связано с трудностями, которые сопутствуют появлению ребенка, такими как недосыпание, хроническая усталость, финансовые проблемы, эмоциональные перегрузки и конфликты из-за необходимости сочетать работу и семейные обязанности. Но подобные тенденции часто бывали неустойчивыми и сильно зависели от культурных факторов.
Для достоверности выводов требовалось более крупное исследование, охватывающее жителей разных стран. Статья о таком недавно вышла в журнале Human Nature. Научная группа под руководством Агнешки Желязневич из Вроцлавского университета (Польша) проанализировала данные более 3100 добровольцев разного возраста из 25 стран. В списке есть и Россия.
Выборку сформировали из участников масштабного кросс-культурного проекта по изучению психологических и социобиологических факторов в основе романтической любви. Более 80% добровольцев состояли в браке, а остальные были помолвлены. Среди них 2488 человек имели хотя бы одного ребенка, но 699 были бездетными.
Испытуемые заполнили опросник, направленный на оценку отношений в паре в соответствии с трехкомпонентной теорией любви Стернберга. Она предполагает, что любовь состоит из трех компонентов: страсти (физическое влечение и романтика), близости (эмоциональная связь и доверие) и обязательств (намерение оставаться с партнером и сохранять отношения). «Силу любви» считали по сумме баллов за все три составляющие. Кроме того, в анкетах участники сообщили о наличии и числе детей, а также указали другую личную информацию.
Применив передовые статистические методы, ученые сопоставили людей с детьми и без по суммарному показателю любви и трем его компонентам. В результате удалось установить, что в разных странах родители, имеющие хотя бы одного ребенка, характеризовались более низким общим уровнем любви по сравнению с бездетными.
Анализ по отдельным составляющим выявил у первых более слабые оценки страсти и близости, но по баллам за компонент «обязательства» родители не уступали участникам без детей. Выявленные тенденции не зависели от количества детей и не усиливались с ростом их числа в паре.
Ученые полагают, что результаты отражают влияние стресса, усталости и финансовых трудностей, которыми часто сопровождается появление детей. Из-за них эмоциональная связь и физическое влечение между партнерами могут ослабевать.
Выявленные корреляции говорят о важности поддержки молодых семей, где супруги недавно стали родителями, чтобы помочь им укрепить отношения, эмоциональную и физическую связь друг с другом, заключили исследователи.
В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.
Названия многих брендов несут ясный для потребителей смысл, но нередко в наименованиях присутствуют несуществующие, вымышленные слова. Специалисты в сфере маркетинга и бизнеса объяснили, какие преимущества может принести такой прием и за счет чего. Позитивный эффект также подтвердили в серии экспериментов.
Ученые в крупном исследовании сравнили состоящих в браке людей с детьми и без по общему уровню любви и трем ее составляющим, характеризующим физическое влечение, эмоциональную близость и намерение сохранять отношения.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Июня, 2014
Отец дьявола: Алоиз Гитлер
17 Июня, 2021
Знаете ли вы историю изучения Марса? Тест
17 Июля, 2015
5 судьбоносных археологических находок
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии