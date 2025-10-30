  • Добавить в закладки
30 октября, 09:39
Юлия Трепалина
Психологи проследили, как рождение детей влияет на романтические чувства в парах

Ученые в крупном исследовании сравнили состоящих в браке людей с детьми и без по общему уровню любви и трем ее составляющим, характеризующим физическое влечение, эмоциональную близость и намерение сохранять отношения.

Психология
# брак
# дети
# любовь
# родительство
# рождение ребенка
# романтические отношения
# семья
родители на прогулке
© Yanhao Fang, unsplash.com

Рождение ребенка — знаковое событие для пары, ведь с появлением малыша многое в жизни людей меняется. В прошлых исследованиях о влиянии родительства на романтические отношения психологи нередко приходили к противоречивым выводам.

Порой результаты указывали, что с рождением детей связь в паре укреплялась, поскольку на родителей ложилась общая ответственность за воспитание. В то же время невозможность завести ребенка могла серьезно осложнять отношения и для некоторых становилась причиной разрыва.

Учитывая это, можно было бы ожидать, что у людей с общими детьми отношения должны быть стабильнее, чем у тех, кто не стал родителями. Однако авторы некоторых научных работ сообщали об обратном, негативном эффекте родительства, отмечая снижение удовлетворенности отношениями в семьях с детьми. Это могло быть связано с трудностями, которые сопутствуют появлению ребенка, такими как недосыпание, хроническая усталость, финансовые проблемы, эмоциональные перегрузки и конфликты из-за необходимости сочетать работу и семейные обязанности. Но подобные тенденции часто бывали неустойчивыми и сильно зависели от культурных факторов.

Для достоверности выводов требовалось более крупное исследование, охватывающее жителей разных стран. Статья о таком недавно вышла в журнале Human Nature. Научная группа под руководством Агнешки Желязневич из Вроцлавского университета (Польша) проанализировала данные более 3100 добровольцев разного возраста из 25 стран. В списке есть и Россия.

Выборку сформировали из участников масштабного кросс-культурного проекта по изучению психологических и социобиологических факторов в основе романтической любви. Более 80% добровольцев состояли в браке, а остальные были помолвлены. Среди них 2488 человек имели хотя бы одного ребенка, но 699 были бездетными.

Испытуемые заполнили опросник, направленный на оценку отношений в паре в соответствии с трехкомпонентной теорией любви Стернберга. Она предполагает, что любовь состоит из трех компонентов: страсти (физическое влечение и романтика), близости (эмоциональная связь и доверие) и обязательств (намерение оставаться с партнером и сохранять отношения). «Силу любви» считали по сумме баллов за все три составляющие. Кроме того, в анкетах участники сообщили о наличии и числе детей, а также указали другую личную информацию.

Применив передовые статистические методы, ученые сопоставили людей с детьми и без по суммарному показателю любви и трем его компонентам. В результате удалось установить, что в разных странах родители, имеющие хотя бы одного ребенка, характеризовались более низким общим уровнем любви по сравнению с бездетными.

Анализ по отдельным составляющим выявил у первых более слабые оценки страсти и близости, но по баллам за компонент «обязательства» родители не уступали участникам без детей. Выявленные тенденции не зависели от количества детей и не усиливались с ростом их числа в паре.

Ученые полагают, что результаты отражают влияние стресса, усталости и финансовых трудностей, которыми часто сопровождается появление детей. Из-за них эмоциональная связь и физическое влечение между партнерами могут ослабевать.

Выявленные корреляции говорят о важности поддержки молодых семей, где супруги недавно стали родителями, чтобы помочь им укрепить отношения, эмоциональную и физическую связь друг с другом, заключили исследователи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
873 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
