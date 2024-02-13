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Киберпсихологи ННГУ выяснили, что сонливым людям труднее засыпать вечером
Ученые Университета Лобачевского выяснили, что сонливым людям труднее засыпать вечером. Полученные результаты помогут усовершенствовать детекторы сонливости по сердечному ритму.
Киберпсихологи оценивали общее самочувствие и показатели сердечного ритма 32 участников экспериментальной группы в момент перехода к биологической ночи — с восьми до десяти часов вечера. Всех испытуемых разделили на группы по уровню базовой сонливости.
«Базовая сонливость показывает, насколько сильно мы хотим спать днем, можем ли заснуть за книгой или за рулем. От базовой напрямую зависит и сонливость ситуативная, ее мы в разной степени испытываем перед сном», – рассказала автор исследования, заведующая лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ Валерия Демарева.
В результате исследования оказалось, что у менее сонливых людей усталость перед сном проявлялась сильнее, при этом они легче отходили ко сну. Самочувствие тех, кто хочет спать постоянно, почти не менялось, при этом резко понижался тонус вегетативной нервной системы и усиливалась фрагментация сердечного ритма.
«В течение дня сонливым людям требуется больше энергии, чтобы компенсировать недостаток сна, их организм менее чувствителен к смене дня и ночи, ему требуется больше усилий для перехода ко сну», – сообщила Валерия Демарева.
Людям с сильной дневной сонливостью киберпсихологи рекомендуют обратиться к врачу для «балансировки» организма, а перед сном рекомендуется исключить физические нагрузки, эмоциональное или интеллектуальное перенапряжение.
По словам ученых, подобные исследования дают новые данные для создания более точных детекторов сонливости, способных предсказывать переход организма в «спящий режим».
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