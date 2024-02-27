Табак связали с суицидом младших школьников

Табачные изделия, в том числе электронные сигареты и вейпы, повышают вероятность суицидальных мыслей и попыток самоубийства у курящих школьников до 10 лет. Такой вывод сделали исследователи из США.

Дети младшего школьного возраста все чаще курят разные виды сигарет, а также используют вейпы. При этом данных о влиянии таких привычек на психику, в частности о связи с суицидальным поведением до 10 лет, недостаточно. Эту тему ранее изучали только в отношении подростков и взрослых, выявив связь между употреблением табака и риском самоубийства.

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (США), Университета Миннесоты (США), Стэнфордского университета (США) и Университета Джона Хопкинса (США) рассмотрели влияние табачной продукции на несуицидальные самоповреждения, суицидальные мысли и попытки самоубийства детей младшего школьного возраста. Они обнаружили, что употребление табака действительно может приводить к таким последствиям.

У тех детей, кто курил сигареты или вейп, риск самоубийства оказался выше вне зависимости от других известных факторов, которые его повышают. К ним авторы научной статьи, опубликованной в JAMA Network Open, отнесли социально-демографические характеристики, заболевания психики у самого ребенка и его родственников, а также употребление других психоактивных веществ, включая алкоголь, каннабис и рецептурные лекарства.

В исследовании участвовали 11 868 детей 9-10 лет из США, которые ранее были участниками проекта по изучению когнитивного развития мозга подростков и уже находились под наблюдением ученых. Связь курения с риском самоубийства изучали с 1 сентября 2022 года по 5 сентября 2023 года. Источником информации об опыте употребления продуктов с никотином стали отчеты участников исследования и химико-токсикологическое исследование волос. Анализировалось и психологическое состояние детей на основе их рассказов о самоповреждающем и суицидальном поведении.

У 8988 детей, у которых подтвердилось регулярное получение никотина из табачных изделий того или иного типа, риск суицида оказался в три-пять раз выше, чем у других участников исследования. При этом употребление других психоактивных веществ, в частности каннабиса, алкоголя или лекарств, которые отпускаются строго по рецепту, к подобным последствиям не привело.

Авторы исследования подчеркнули, что повышенный риск суицидального поведения, который давно выявили у курящих подростков и взрослых, во-первых, распространяется на детей 9-10 лет, во-вторых — связан и с новыми табачными изделиями, например электронными сигаретами и вейпами. В дальнейшем специалисты планируют использовать данные нейробиологии, геномики и нейровизуализации, чтобы выявить причины возникновения обнаруженной связи между употреблением табачных изделий и повышенным риском самоубийства.

Исследователи призвали регулярно обследовать детей, которые курят или предположительно могут курить. Кроме того, на их взгляд, необходима действенная профилактика курения в любом возрасте, поскольку эта привычка на самом деле может быть одним из значимых факторов, приводящих к самоубийству.

Стоит отметить, что методика исследования не позволяет сделать уверенный вывод о том, не испытывали ли дети, употреблявшие табака в младших классах серьезный дефицит внимания родителей. В то же время известно, что с таким дефицитом тоже может быть связана повышенная частота попыток суицида в подобном возрасте.

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