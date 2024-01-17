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Сочетание виагры с лекарствами от стенокардии повысило риск смерти
Совместное назначение средств для улучшения потенции, таких как виагра, и сердечных препаратов на основе органических нитратов может существенно увеличить риск смерти, предупредили шведские исследователи. Также они выяснили, что при сочетании этих медикаментов возрастает вероятность инфаркта и сердечной недостаточности.
Лекарства от эректильной дисфункции, включая «Виагру», «Сиалис» и их аналоги, содержат ингибиторы фосфодиэстеразы пятого типа (ФДЭ–5). Они противопоказаны при лечении стенокардии органическими нитратами. Эти две группы препаратов усиливают гипотензивное, то есть понижающее артериальное давление, действие друг друга. Их совместный прием грозит серьезными побочными эффектами, вплоть до летального исхода.
Впрочем, нитратосодержащие сердечные средства вроде нитроглицерина, как правило, используют для экстренной помощи при внезапном приступе стенокардии. Препараты для потенции тоже применяют по мере необходимости. Теоретически прием этих лекарств можно разнести во времени, чтобы избежать побочных эффектов.
В научной литературе появляется все больше данных о том, что мужчинам, которые лечат стенокардию препаратами на основе нитратов, назначают и лекарства от эректильной дисфункции. При этом свидетельств роста негативных последствий не приводится. Дополнительно картину запутывают исследования, показывающие, что у мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями без стенокардии прием ФДЭ–5 снижает риск смерти и сердечной недостаточности.
Разобраться в вопросе взялись специалисты из нескольких вузов и исследовательских центров Швеции, в том числе Каролинского института. В работе, опубликованной в Journal of the American College of Cardiology, они проанализировали последствия лечения ФДЭ–5 у мужчин, имеющих стабильную коронарную недостаточность и принимающих нитраты.
Ученые использовали информацию из национальных реестров своей страны о пациентах и назначаемых им препаратах с 2005 по 2013 год. В выборку включили данные о больных, перенесших инфаркт миокарда или чрескожное коронарное вмешательство. Всего авторы рассмотрели почти 61,5 тысячи человек, которым выписывали нитратосодержащие сердечные средства. Более 5700 из них параллельно назначали упомянутые выше препараты от эректильной дисфункции.
При анализе исследователи применили многомерную регрессию пропорциональных рисков Кокса, а также сделали поправки на возраст и другие факторы. В итоге выяснилось, что совместное назначение ФДЭ–5 и препаратов на основе органических нитратов коррелировало с повышением риска смерти на 35-40 процентов. Кроме того, у таких пациентов примерно на 70 процентов увеличивалась вероятность инфаркта и сердечной недостаточности.
Авторы статьи призвали к осторожности при назначении ФДЭ–5 мужчинам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые принимают лекарства на основе нитратов.
Ранее ученые связали прием виагры с пониженным риском болезни Альцгеймера. Скрининг данных более чем семи миллионов пациентов указал, что использование препарата от эректильной дисфункции может уменьшить риск нейродегенеративного заболевания почти на 70 процентов.
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