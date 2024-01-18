  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
ИФХЭ РАН
23

В ИФХЭ РАН выяснили, что углеродный ксерогель способен адсорбировать беспрецедентное количество метана

4.4

Ученые лаборатории сорбционных процессов ИФХЭ РАН исследовали способность углеродного ксерогеля адсорбировать природный газ метан при докритических температурах. Выяснилось, что пористая структура этого адсорбента иерархическая и состоит из микро, мезо- и макропор. Измерения адсорбции показали, что благодаря эффекту капиллярной конденсации в мезопорах в одном кубическом метре ксерогеля можно запасти беспрецедентное количество природного газа, около 540 кубометров. Использование дополнительных адсорбирующих модулей для сбора избыточных паров повысят безопасность, экологичность и эффективность хранения сжиженного газа.

ИФХЭ РАН
# адсорбция
# криогенная заморозка
# ксерогель
# метан
# природный газ
# Углерод
Ксерогель
Ксерогель / © Getty images

На большие расстояния природный газ часто перевозят в криогенных резервуарах в сжиженном состоянии при температуре минус 161 градус. Хранить газ в сжиженном состоянии выгодно. Сжиженный природный газ по энергоемкости приближается к бензину и дизелю. Плотность энергии (количество тепла, выделяющегося при полном сгорании единицы объема) сжиженного газа в 600 раз выше его плотности энергии при нормальных условиях (при 20 градусах Цельсия и давлении в одну атмосферу).

Проблема заключается в том, что даже в самом эффективном криогенном сосуде происходит теплообмен с окружающей средой. Жидкий газ нагревается, часть его испаряется, и резкое увеличение давления в резервуаре может привести к катастрофе. Для предотвращения такой ситуации резервуары для хранения сжиженного газа оснащены системами для сброса избыточного давления. Часть ценного газового топлива выбрасывается в атмосферу и, вместо того чтобы стать источником энергии, становится причиной увеличения количества парниковых газов.

При использовании адсорбентов, улавливающих пары метана, они не выбрасываются в окружающую среду и не сжигаются, а накапливаются в резервуаре. При докритических температурах метан большей частью адсорбируется в мезопорах по механизму капиллярной конденсации. При сверхкритических температурах работают микропоры. Представляется разумным выбрать монолитный адсорбент, в объеме которого присутствуют как микро, так и мезопоры.

«Существуют самые разные типы адсорбентов: цеолиты, металл-органические каркасные структуры, активированные угли и так далее, – рассказал один из авторов работы, аспирант Александр Гринченко. – Каждый имеет свои достоинства и недостатки. Технологически эффективной адсорбционной способностью сорбента можно считать его способность запасать до 200 кубометров (НТД)/м3 газа. В этой работе на монолитном образце углеродного ксерогеля мы провели эксперименты по измерению адсорбции метана и адсорбционно-стимулированной деформации в широком диапазоне температур и давлений».

Углеродный ксерогель получен путем пиролиза органического ксерогеля, который, в свою очередь, получают путем реакции поликонденсации резорцинола и формальдегидной смолы. Меняя условия синтеза и исходные реагенты, можно регулировать его пористую структуру под конкретную задачу.

Эксперименты показали, что объемная емкость внутри микропор сравнительно невелика – 75 кубометров НТД/м3. Однако при докритических температурах в мезопорах происходит капиллярная конденсация, благодаря которой полная объемная емкость системы аккумулирования на основе ксерогеля при температуре минус 161 градус Цельсия достигает беспрецедентных значений в 540 кубометров (НТД)/м3. Адсорбционная и термическая деформация материала может препятствовать его промышленному применению. Например, в установках осушки газа при разрушении лобового слоя силикагеля эффективность осушки резко падает. Для углеродного ксерогеля этой проблемы не возникает.

«Несмотря на столь значительную величину адсорбции, адсорбционно-стимулированная деформация образца составила 0,14 процентов. Незначительным оказалось и температурное расширение образца, что говорит о возможности применить этот материал в широком диапазоне температур и давлений без потери эффективности» – пояснил Александр Гринченко.

При температуре ниже критической (минус 83 градуса Цельсия) по механизму капиллярной конденсации в мезопорах адсорбируется до 80 процентов от общего запасенного объема метана. Для выдачи газа потребителю достаточно незначительно снизить давление или повысить температуру в резервуаре.

«Стратегия развития энергетики большинства развитых и развивающихся стран включает использование природного газа (метана) в качестве топлива, – сказал руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории сорбционных процессов ИФХЭ РАН, кандидат химических наук Илья Меньщиков. – Сжижение повышает плотность газа и плотность энергии, поэтому в сжиженном виде этот энергоноситель становится эффективнее. Использование дополнительных адсорбирующих модулей для сбора избыточных паров повысят безопасность, экологичность и эффективность хранения сжиженного газа и устойчивость энергосистемы в целом». Работа поддержана Российским Научным Фондом.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ИФХЭ РАН
17 статей
Институт физической химии и электрохимии имени Фрумкина — один из ведущих химических институтов Российской академии наук. Насчитывает более 800 сотрудников, среди которых 7 академиков, 9 членов-корреспондентов РАН, более чем 100 профессоров и 260 кандидатов наук. Проводимые в ИФХЭ РАН фундаментальные и прикладные исследования характеризуются многопрофильностью и включают следующие научные направления: поверхностные явления в коллоидно-дисперсных системах, адсорбция, физико-химическая механика; супрамолекулярные и наноразмерные системы для использования в современных высоких технологиях; химическое сопротивление материалов, защита металлов и других материалов от коррозии и окисления; химия и технология радиоактивных элементов, радиоэкология и радиационная химия; электрохимия. Успехи сегодняшних исследований опираются на уникальную экспериментальную базу Центра Коллективного Пользования, позволяющую решать практически любую задачу физико-химического исследования вещества или свойств его поверхности разнообразными современными методами. В их числе: электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ, рентгеноструктурный анализ, рентгеновское малоугловое рассеяние, атомно-адсорбционный анализ, эллипсометрия, аннигиляция позитронов, хромато-масс-спектрометрия, инфракрасная, рамановская, фотоэлектронная, электронная спектроскопия, ядерный магнитный резонанс.
Показать больше
ИФХЭ РАН
# адсорбция
# криогенная заморозка
# ксерогель
# метан
# природный газ
# Углерод
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Янв
400
Животный мир Алтая
Зоологический музей РАН
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Как выжить в ледниковый период
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Титан — удивительный спутник Сатурна
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Баллистики — штурманы открытого космоса
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
18 Янв
500
Есть ли границы у вида?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Янв
600
Синдром эмоционального выгорания
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Слоны Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
19 Янв
700
Итоги 2023 в зоологии позвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
19 Янв
700
Российские динозавры и их соседи
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 января
Ольга Иванова

Студенты перестали быть умнее остальных членов общества

Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.

Психология
# IQ-тест
# вузы
# интеллект
# студенты
# тест Айзенка
# университеты
Вчера, 14:32
Ольга Иванова

Социологи узнали, что у каждого человека свое понятие здравого смысла

Американские исследователи выяснили, что каждый человек так или иначе по-своему понимает здравый смысл. То, что кажется нормальным для одного, будет ненормальным для другого. И это явление распространено куда шире, чем можно было себе представить.

Психология
# адекватность
# здравый смысл
# норма
# нормальность
# оценка
# утверждение
Позавчера, 13:06
Александр Березин

Илон Маск рассказал о причинах взрыва Starship

SpaceX в этом году планирует провести 150 космических запусков против 96 в 2023 году, причем около десятка из них должны стать полетами Starship. Глава компании считает, что выяснил причины взрыва корабля при его последнем, втором, испытательном полете и это позволяет надеяться на успех последующих.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космонавтика
15 января
Ольга Иванова

Студенты перестали быть умнее остальных членов общества

Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.

Психология
# IQ-тест
# вузы
# интеллект
# студенты
# тест Айзенка
# университеты
13 января
Михаил Орлов

Минога помогла понять, как позвоночные животные отрастили голову

Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.

Биология
# животное
# круглоротые
# миноги
# эволюция
# эмбриология
15 января
Игорь Байдов

На комете впервые нашли пещеры

Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.

Астрономия
# 67P/Чурюмова–Герасименко
# комета
# пещера
# Розетта
# филы
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 46

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить