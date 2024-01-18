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В ИФХЭ РАН выяснили, что углеродный ксерогель способен адсорбировать беспрецедентное количество метана
Ученые лаборатории сорбционных процессов ИФХЭ РАН исследовали способность углеродного ксерогеля адсорбировать природный газ метан при докритических температурах. Выяснилось, что пористая структура этого адсорбента иерархическая и состоит из микро, мезо- и макропор. Измерения адсорбции показали, что благодаря эффекту капиллярной конденсации в мезопорах в одном кубическом метре ксерогеля можно запасти беспрецедентное количество природного газа, около 540 кубометров. Использование дополнительных адсорбирующих модулей для сбора избыточных паров повысят безопасность, экологичность и эффективность хранения сжиженного газа.
На большие расстояния природный газ часто перевозят в криогенных резервуарах в сжиженном состоянии при температуре минус 161 градус. Хранить газ в сжиженном состоянии выгодно. Сжиженный природный газ по энергоемкости приближается к бензину и дизелю. Плотность энергии (количество тепла, выделяющегося при полном сгорании единицы объема) сжиженного газа в 600 раз выше его плотности энергии при нормальных условиях (при 20 градусах Цельсия и давлении в одну атмосферу).
Проблема заключается в том, что даже в самом эффективном криогенном сосуде происходит теплообмен с окружающей средой. Жидкий газ нагревается, часть его испаряется, и резкое увеличение давления в резервуаре может привести к катастрофе. Для предотвращения такой ситуации резервуары для хранения сжиженного газа оснащены системами для сброса избыточного давления. Часть ценного газового топлива выбрасывается в атмосферу и, вместо того чтобы стать источником энергии, становится причиной увеличения количества парниковых газов.
При использовании адсорбентов, улавливающих пары метана, они не выбрасываются в окружающую среду и не сжигаются, а накапливаются в резервуаре. При докритических температурах метан большей частью адсорбируется в мезопорах по механизму капиллярной конденсации. При сверхкритических температурах работают микропоры. Представляется разумным выбрать монолитный адсорбент, в объеме которого присутствуют как микро, так и мезопоры.
«Существуют самые разные типы адсорбентов: цеолиты, металл-органические каркасные структуры, активированные угли и так далее, – рассказал один из авторов работы, аспирант Александр Гринченко. – Каждый имеет свои достоинства и недостатки. Технологически эффективной адсорбционной способностью сорбента можно считать его способность запасать до 200 кубометров (НТД)/м3 газа. В этой работе на монолитном образце углеродного ксерогеля мы провели эксперименты по измерению адсорбции метана и адсорбционно-стимулированной деформации в широком диапазоне температур и давлений».
Углеродный ксерогель получен путем пиролиза органического ксерогеля, который, в свою очередь, получают путем реакции поликонденсации резорцинола и формальдегидной смолы. Меняя условия синтеза и исходные реагенты, можно регулировать его пористую структуру под конкретную задачу.
Эксперименты показали, что объемная емкость внутри микропор сравнительно невелика – 75 кубометров НТД/м3. Однако при докритических температурах в мезопорах происходит капиллярная конденсация, благодаря которой полная объемная емкость системы аккумулирования на основе ксерогеля при температуре минус 161 градус Цельсия достигает беспрецедентных значений в 540 кубометров (НТД)/м3. Адсорбционная и термическая деформация материала может препятствовать его промышленному применению. Например, в установках осушки газа при разрушении лобового слоя силикагеля эффективность осушки резко падает. Для углеродного ксерогеля этой проблемы не возникает.
«Несмотря на столь значительную величину адсорбции, адсорбционно-стимулированная деформация образца составила 0,14 процентов. Незначительным оказалось и температурное расширение образца, что говорит о возможности применить этот материал в широком диапазоне температур и давлений без потери эффективности» – пояснил Александр Гринченко.
При температуре ниже критической (минус 83 градуса Цельсия) по механизму капиллярной конденсации в мезопорах адсорбируется до 80 процентов от общего запасенного объема метана. Для выдачи газа потребителю достаточно незначительно снизить давление или повысить температуру в резервуаре.
«Стратегия развития энергетики большинства развитых и развивающихся стран включает использование природного газа (метана) в качестве топлива, – сказал руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории сорбционных процессов ИФХЭ РАН, кандидат химических наук Илья Меньщиков. – Сжижение повышает плотность газа и плотность энергии, поэтому в сжиженном виде этот энергоноситель становится эффективнее. Использование дополнительных адсорбирующих модулей для сбора избыточных паров повысят безопасность, экологичность и эффективность хранения сжиженного газа и устойчивость энергосистемы в целом». Работа поддержана Российским Научным Фондом.
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