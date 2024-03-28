Нейробиологи выяснили, почему под одну музыку хочется танцевать больше, чем под другую

Ученые из Франции и США узнали, по какой причине некоторые мелодии вызывают у нас больше желания танцевать, чем другие. Оказалось, все дело в стремлении мозга предугадать ритм.

Синкопированием, или синкопой, в музыке называют смещение акцента с сильной доли такта (единица метра в системе музыкального ритма) на слабую. Это вызывает несовпадение ритмического акцента с метрическим. Термином «ритм» в мелодии обозначают организацию ее во времени. Ритмическую структуру музыкального произведения образует последовательность длительностей — звуков и пауз. Метр в музыке — это мера, определяющая величину ритмических построений вплоть до малых композиционных форм. Элементарная метрическая единица — такт.

Нейробиологи и психологи из университетов Экс-Марсель (Франция) и штата Коннектикут (США) сосредоточили внимание на синкопировании и ритме различных мелодий для того, чтобы понять, какие из них вызывают большее желание танцевать, а какие — меньшее. Выводы представлены в журнале Science Advances.

Исследование проходило в три этапа. В первом участвовали 66 человек, которые прослушали 12 мелодий с разной степенью синкопирования. Затем добровольцев попросили оценить каждую из мелодий на предмет того, захотелось ли им танцевать под нее. Выяснилось, что сильнейшее желание двигаться вызывает музыка со средней степенью синкопирования.

Во втором этапе участвовали 29 человек. На них надели специальные шлемы, которые позволили провести магнитоэнцефалографию мозга во время того, как добровольцы слушали различную музыку. Ученые обнаружили, что слуховая кора головного мозга участников была в первую очередь сосредоточена на ритме мелодии, в то время как активность в дорсальном слуховом пути, по-видимому, кодирует ощущение грува — желания танцевать. По предположению исследователей, это указывает на то, что вызванное музыкой желание танцевать возникает в пределах дорсального слухового пути, от которого затем передается в двигательные области, например в базальные ганглии.

Нейронная динамика, связанная с желанием танцевать, в дорсальном слуховом пути / © www.science.org

На третьем этапе исследования ученые смоделировали свои выводы, используя квадратичные соотношения. Выяснилось, что при прослушивании мелодий со средним уровнем синкопирования мозг извлекает из них периодические ритмы, а вот более высокий уровень заставляет его перегружаться. Исследователи предположили, что музыка со средним уровнем синкопирования вызывает желание танцевать, поскольку таким образом мозг пытается предугадать ее ритм. Это заставляет тело совершать движения.

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