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4 минуты назад
Юлия Трепалина
33

Собаки с высокой точностью выявили рак мочевого пузыря у сородичей

4.9

Новое исследование показало, что специально обученные псы способны учуять в образцах мочи других собак признаки уротелиальной карциномы — злокачественного новообразования, поражающего мочевыделительную систему. Достоверность поставленных диагнозов в эксперименте достигала 90%.

Биология
# ветеринария
# диагностика
# нюх
# обоняние
# онкопатология
# рак мочевого пузыря
# собаки
обучение собаки запахам
Кокер-спаниель Киззи, принимавший участие в эксперименте / © Medical Detection Dogs, University of Bristol

В течение жизни раком заболевает примерно каждая четвертая собака. Одна из распространенных онкопатологий у четвероногих друзей человека — рак мочевого пузыря. На него приходится почти два процента всех зарегистрированных случаев злокачественных опухолей у псов.

Коварность этого тип рака в том, что он может напоминать другие нарушения мочевыводящих путей, в том числе инфекционные и мочекаменную болезнь. Чтобы его выявить, зачастую бывают нужны инвазивные и дорогие процедуры, такие как биопсия и гистологическое исследование взятых образцов. Все это может затягивать постановку диагноза и назначение питомцам правильного лечения.

Из прошлых исследований известно, что благодаря своему чуткому обонянию собаки способны помогать с диагностикой у людей разных заболеваний, в том числе онкологических, таких как остеосаркома, рак легких и мочевого пузыря. Группа ветеринаров из Великобритании предположила, что после подготовки псы справятся с аналогичной задачей и у собратьев. Чтобы проверить гипотезу, ученые провели эксперимент. Результаты оказались очень обнадеживающими.

Обучение прошли три собаки, которых ранее натренировали выявлять человеческий рак мочевого пузыря и простаты. Во время дополнительного курса псов с помощью специальной методики надрессировали распознавать запах мочи больных раком собак (их взяли у пациентов ветеринарной клиники) и отличать «здоровые» образцы.

Четвероногие «диагносты» подавали условный знак — взглядом, садились или вставали — только, если чуяли заболевание. За правильное определение положительных и отрицательных образцов животных поощряли лакомствами и игрой.

По итогам тестов ученые установили, что доля верно обнаруженных раковых образцов варьировалась в диапазоне от 70% до 90%, в среднем составив 80%. В случае с контрольными, то есть «здоровыми» образцами, на которые собаки не должны были подавать сигнал, процент верных реакций достигал 85-95% (в среднем 91,7%).

В статье об исследовании, вышедшей в журнале Veterinary and Comparative Oncology, ветеринары подчеркнули важность работы: она открывает дорогу к созданию быстрого, недорого и неинвазивного способа выявления рака мочевого пузыря у собак.

По словам ученых, точность «собачьей» диагностики превзошла цитологические исследования и оказалась сопоставима по достоверности с генетической методикой BRAF. Это говорит о том, что раковые клетки обладают уникальным запахом, вероятно, из-за выделяемых летучих органических соединений. Результаты эксперимента в дальнейшем могут послужить основой для разработки «электронного носа», который позволит обнаруживать онкопатологию на более ранних стадиях.

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Биология
# ветеринария
# диагностика
# нюх
# обоняние
# онкопатология
# рак мочевого пузыря
# собаки
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vrotmne nogi
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Владимир, ты когда последний раз был в России в 41?

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vrotmne nogi
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