Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Животные жиры защитили сельхозтехнику от ржавчины
Ученые из Казанского ГАУ выяснили, что природные жиры замедляют коррозию сельхозтехники в три-пять раз лучше, чем если металл вообще ничем не обрабатывать. При этом жировые покрытия безопасны для почвы и не требуют смывания перед началом полевых работ.
Исследование выполнила группа ученых под руководством доктора технических наук, проректора по научной работе и инновациям Казанского государственного аграрного университета Марата Калимуллина совместно с кандидатом технических наук, доцентом Анатолием Смирновым и доктором технических наук, профессором Иваном Максимовым из Чувашского государственного аграрного университета. Результаты работы опубликованы в «Вестнике Казанского ГАУ» в 2025 году.
Проблема ржавчины особенно остро стоит для фермеров в период межсезонного хранения техники — с октября по апрель. Тракторы, комбайны и другие машины простаивают под навесами, а металлические детали покрываются коррозией из-за перепадов температур и высокой влажности. Обычно для защиты используют битум, специальные масла или химические составы, но они стоят дорого и требуют последующего удаления.
Главная проблема традиционных защитных составов — их нужно смывать перед началом работ. Если этого не делать, химия попадает в почву во время пахоты или посева. Но на практике большинство хозяйств пропускают этап очистки из-за дополнительных затрат времени и денег.
Ученые решили проверить, могут ли обычные животные жиры справиться с этой задачей. Для эксперимента взяли металлические пластины из стали и покрыли их тремя видами топленого жира: говяжьим, свиным и конским. Образцы повесили под навесом в деревне под Чебоксарами и наблюдали за ними целый год — с ноября 2019 по сентябрь 2020 года.
Каждый месяц исследователи снимали часть образцов, очищали от жира и взвешивали на точных весах. Чем больше металл потерял в весе, тем сильнее его съела коррозия. Параллельно ученые измеряли температуру воздуха и влажность, чтобы понять, при каких условиях ржавчина развивается быстрее всего.
Результаты оказались впечатляющими. Незащищенные пластины начали ржаветь уже в марте, когда температура поднялась выше нуля. Образцы с говяжьим жиром продержались до апреля, а их скорость коррозии была в три раза меньше. Но настоящими чемпионами стали свиной и конский жиры — покрытые ими пластины вообще не заржавели за весь период наблюдений.
«Конский жир показал лучшие результаты, — объясняет Марат Калимуллин. — У него самая низкая температура плавления, поэтому он дольше остается в жидком виде и лучше проникает в поры металла. В итоге на поверхности образуется тонкая защитная пленка, которая не пропускает влагу и кислород».
Секрет защитного действия кроется в составе жиров. Они содержат аминокислоты, которые вступают в реакцию с железом и создают на поверхности металла тонкий оксидный слой. Этот слой работает как барьер между металлом и окружающей средой. У некоторых образцов ученые даже зафиксировали небольшое увеличение веса — значит, защитная пленка действительно образовалась.
Разные жиры ведут себя по-разному при смене температур. Говяжий жир застывает при температуре 34-38 градусов и в морозы может трескаться и отваливаться кусками. А вот свиной и конский жиры остаются эластичными даже при минусовых температурах, потому что застывают только при 22-32 градусах.
Использование животных жиров дает фермерам сразу несколько преимуществ. Во-первых, это гораздо дешевле промышленных составов. Во-вторых, жир не нужно смывать — он постепенно высыхает и осыпается сам, а остатки безвредны для почвы. В-третьих, наносить жировое покрытие просто — достаточно окунуть деталь в подогретый до 55-60 градусов жир и дать застыть.
Исследование длилось почти год и охватило весь период хранения техники в средней полосе России. Ученые выяснили, что коррозия начинает развиваться уже при температуре минус 4-5 градусов, если влажность воздуха превышает 75 процентов. Поэтому защищать технику нужно сразу после окончания полевых работ, не дожидаясь серьезных морозов.
2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.
Илон Маск накинулся на Трампа за отказ от сокращения госрасходов, считая, что это ведет Америку к банкротству. А еще он заявил, что без него тот и к власти бы не пришел. В ответ Трамп предложил сократить госрасходы, лишив Маска всех контрактов. Между тем, именно контракты с ним — основа возвращения американцев на Луну в 2027-2028 годах. Что будет, если американский президент действительно решится на расторжение контрактов? И как это отразится на множественных полетах Starship к Марсу в 2020-х? Как ни странно, оба эти вопроса плотно затрагивают происходящее в нашей стране.
В далеких галактиках зафиксировали три явления с беспрецедентными выбросами энергии и притом необычной продолжительностью. Ученые заверили, что это не взрывы сверхновых и тем более не столкновения звезд, а события гораздо более редкие.
Когда у круглых червей наступают голодные времена или им становится тесно, они объединяют свои усилия, чтобы поменять среду обитания. Забираются друг на друга, образуя живые башни, которые устремляются вверх, где нематоды могут прицепиться к проходящему мимо животному и с его помощью добраться до более изобильных мест. Долгое время ученые лишь догадывались о существовании таких живых башен. Теперь команда исследователей из Германии впервые зафиксировала их в дикой природе.
Жизнь в пещерах суровая, мягко выражаясь. Рыбы, населяющие подземные воды и никогда не видевшие солнечного света, приспособились к такой среде по-своему. Кто-то решил отказаться от глаз, кто-то от чешуи. Некоторые даже горб для чего-то вырастили. Китайские биологи рассказали о необычной пещерной рыбе, которая «носит» нечто вроде спасательного круга. Зачем? Похоже, чтобы не тратить много энергии.
2020-е годы показали, что любая система международной торговли может быть разрушена в кратчайшие сроки. Ученые решили выяснить, какие государства в таких условиях смогут прокормить свое население, а какие — не совсем. Лидером, что неожиданно, оказалось очень небольшое государство с населением менее миллиона человек.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Михаил Криницкий: «Технологическая сингулярность — это просто момент, когда мы перестанем успевать за прогрессом самих нейросетей, перестанем их интерпретировать и контролировать!»
Сколько солнц на радионебе: как астроном-любитель перевернул наш взгляд на Вселенную
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии