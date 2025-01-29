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Врачи изучили действие каннабиса на работу мозга по МРТ-снимкам тысячи человек
Группа медиков из США и Канады провела крупнейшее на сегодня исследование с помощью магнитно-резонансной томографии о влиянии каннабиса на функции человеческого мозга. Участниками стали более тысячи молодых мужчин и женщин, причем в выборку вошли как заядлые курильщики марихуаны, в том числе зависимые, так и более умеренные, а также употреблявшие коноплю менее 10 раз в жизни.
В основу научной работы, статья о которой недавно вышла в журнале JAMA Network Open, легли данные исследовательского проекта по изучению мозга Human Connectome Project. В его рамках добровольцы, набранные в Университете Вашингтона в Сент-Луисе (США) среди здоровых людей 22-37 лет, прошли МРТ-обследование. Во время процедуры испытуемые выполняли серию заданий, активирующих разные функции мозга, в том числе рабочую память, мышление, эмоции, языковые и моторные навыки и ряд других.
Кроме того, с помощью опросов об участниках собрали разного рода сведения, включая социально-демографические данные, информацию об опыте употребления каннабиса или других психоактивных веществ и наличии связанных с этим зависимостей. Также перед прохождением томографии у добровольцев взяли образцы мочи для оценки уровня метаболитов каннабиса, по которому судили о давности и интенсивности его применения.
В новом исследовании ученые рассмотрели данные 1003 участников проекта. В среднем им исполнилось 28,7 года, 470 были мужчинами, а 533 — женщинами. К заядлым курильщикам марихуаны отнесли 88 человек, к умеренным — 179, а 736 человек включили в группу «неупотребляющих» с учетом незначительного опыта (менее 10 раз за всю жизнь).
Сопоставив результаты МРТ и остальную информацию, исследователи с помощью методов статистического анализа установили, что у заядлых курильщиков марихуаны и тех, кто прибегал к каннабису недавно, во время выполнения заданий на рабочую память наблюдалась сниженная мозговая активность по сравнению с участниками из группы «неупотребляющих». С другими типами задач статистически значимой корреляции такого рода не выявили.
Отметим, что рабочая память необходима для рассуждений, мыслительной деятельности, решения логических задачи, осознания сложной информации и принятия решений. Она позволяет человеку следовать полученным инструкциям, мысленно визуализировать информацию и манипулировать ею, решать математические задачи.
С учетом растущих масштабов употребления каннабиса и тенденции к его полной легализации в США и других странах подобные исследования приобретают все большую важность, поскольку расширяют знания о рисках, связанных с курением марихуаны, подчеркнули медики. Они также отметили необходимость дальнейшего изучения темы влияния каннабиса на мозг, потому что многое остается не до конца ясным.
Авторы другой научной работы ранее установили, что заядлые курильщики каннабиса чаще страдали тревожными расстройствами. В другой статье исследователи по результатам систематический метаобзора пришли к выводу, что курение марихуаны может вести к стойким когнитивным нарушениям. Также известно о необратимых последствиях для мозга потомства при воздействии каннабиса на беременных.
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