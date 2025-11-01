Диета с высоким содержанием сахара и жиров обернулась пристрастием к алкоголю

Лабораторные мыши, которых во время опытов держали на рационе, насыщенном жирами и сахаром, а затем перевели на сбалансированное стандартное питание, после перехода неожиданно полюбили 10%-ный раствор этанола.

Кишечная микрофлора играет важную роль во многих процессах организма, в том числе влияя на обмен веществ и иммунитет. Микробиота кишечника и мозг взаимодействуют через ось «кишечник — мозг», поэтому дисбаланс в одной системе ведет к изменениям в другой. Исследования на животных и людях ранее указывали на сложную взаимосвязь между нарушением микробиоты, обменом веществ и употреблением спиртного.

Новое исследование, посвященное изучению связи состава микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте и развитием алкогольной зависимости, опубликовали в журнале Alcohol, Clinical and Experimental Research.

В эксперименте с несколькими группами мышей часть грызунов длительно держали на рационе с высоким содержанием жиров и сахара, а затем перевели на сбалансированное стандартное питание. Его же получала другая группа на всем протяжении испытаний.

Когда первым заменили корм, у них развилась выраженная тяга к 10%-ному раствору этанола, свободный доступ к которому им предоставили. Подопытные не только употребляли его в больших количествах, чем мыши из другой группы, но и предпочитали алкоголь воде. Это говорило о том, что отмена питания, богатого сахаром и жирами, повлияла на систему вознаграждения, вызвав формирование аддикции. У грызунов без смены типа корма подобного эффекта не наблюдали: у них сохранялось отвращение или нейтральное отношение к раствору спирта.

В дальнейшем ученые выяснили, что причины крылись в последствиях смены диеты для кишечной микробиоты. У мышей, пристрастившихся к спиртному, состав и численность бактерий, населявших кишечник, отличались. Микроорганизмы стали производить меньше короткоцепочечных жирных кислот, необходимых для поддержания здоровья кишечника и мозга. В частности, упал уровень бутирата, который обладает противовоспалительным действием, помогает регулировать аппетит и тягу к горячительным напиткам.

Кроме того, у грызунов из той группы нарушился метаболизм аминокислот — строительного материала для белков и некоторые важных сигнальных молекул. В кишечнике стало меньше бактерий, отвечающих за выработку гистидина — предшественника гистамина. Последний участвует в торможении системы вознаграждения, то есть без него сложнее отказаться от удовольствий.

Распространенность бактерий, связанных с хроническим воспалением и метаболическими нарушениями, напротив, повысилась. Плюс активизировался синтез вторичных желчных кислот, которые могут усиливать воспаление и проницаемость кишечника.

Исследователи заметили негативные изменения, связанные с реакций на окислительный стресс и метаболизмом дофамина, «гормоном удовольствия». Все перечисленное создало условия для развития зависимости от алкоголя.

По мнению авторов работы — группы ученых из Бразилии и Франции, — открытия могу быть полезны для разработки новых методов лечения расстройств, связанных с употреблением спиртного.

Юлия Трепалина 877 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.