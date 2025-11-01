Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Диета с высоким содержанием сахара и жиров обернулась пристрастием к алкоголю
Лабораторные мыши, которых во время опытов держали на рационе, насыщенном жирами и сахаром, а затем перевели на сбалансированное стандартное питание, после перехода неожиданно полюбили 10%-ный раствор этанола.
Кишечная микрофлора играет важную роль во многих процессах организма, в том числе влияя на обмен веществ и иммунитет. Микробиота кишечника и мозг взаимодействуют через ось «кишечник — мозг», поэтому дисбаланс в одной системе ведет к изменениям в другой. Исследования на животных и людях ранее указывали на сложную взаимосвязь между нарушением микробиоты, обменом веществ и употреблением спиртного.
Новое исследование, посвященное изучению связи состава микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте и развитием алкогольной зависимости, опубликовали в журнале Alcohol, Clinical and Experimental Research.
В эксперименте с несколькими группами мышей часть грызунов длительно держали на рационе с высоким содержанием жиров и сахара, а затем перевели на сбалансированное стандартное питание. Его же получала другая группа на всем протяжении испытаний.
Когда первым заменили корм, у них развилась выраженная тяга к 10%-ному раствору этанола, свободный доступ к которому им предоставили. Подопытные не только употребляли его в больших количествах, чем мыши из другой группы, но и предпочитали алкоголь воде. Это говорило о том, что отмена питания, богатого сахаром и жирами, повлияла на систему вознаграждения, вызвав формирование аддикции. У грызунов без смены типа корма подобного эффекта не наблюдали: у них сохранялось отвращение или нейтральное отношение к раствору спирта.
В дальнейшем ученые выяснили, что причины крылись в последствиях смены диеты для кишечной микробиоты. У мышей, пристрастившихся к спиртному, состав и численность бактерий, населявших кишечник, отличались. Микроорганизмы стали производить меньше короткоцепочечных жирных кислот, необходимых для поддержания здоровья кишечника и мозга. В частности, упал уровень бутирата, который обладает противовоспалительным действием, помогает регулировать аппетит и тягу к горячительным напиткам.
Кроме того, у грызунов из той группы нарушился метаболизм аминокислот — строительного материала для белков и некоторые важных сигнальных молекул. В кишечнике стало меньше бактерий, отвечающих за выработку гистидина — предшественника гистамина. Последний участвует в торможении системы вознаграждения, то есть без него сложнее отказаться от удовольствий.
Распространенность бактерий, связанных с хроническим воспалением и метаболическими нарушениями, напротив, повысилась. Плюс активизировался синтез вторичных желчных кислот, которые могут усиливать воспаление и проницаемость кишечника.
Исследователи заметили негативные изменения, связанные с реакций на окислительный стресс и метаболизмом дофамина, «гормоном удовольствия». Все перечисленное создало условия для развития зависимости от алкоголя.
По мнению авторов работы — группы ученых из Бразилии и Франции, — открытия могу быть полезны для разработки новых методов лечения расстройств, связанных с употреблением спиртного.
Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.
Ученые из коллаборации LIGO, VIRGO и KAGRA впервые зафиксировали гравитационно-волновые события, указывающие на существование черных дыр второго поколения — «потомков» предыдущих слияний. Открытие позволит понять, как именно во Вселенной рождаются сверхмассивные черные дыры.
Детальное исследование мумифицированных останков подростка, захороненного в Италии приблизительно 200-400 лет назад, расширило представления ученых о консервирующих свойствах меди.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
2 Сентября, 2013
10 самых жестоких психологических экспериментов
20 Января, 2017
Тайна гибели «Курска»
28 Сентября, 2016
Космические внедорожники
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии