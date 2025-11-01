  • Добавить в закладки
1 ноября, 09:12
Юлия Трепалина
5

Диета с высоким содержанием сахара и жиров обернулась пристрастием к алкоголю

❋ 4.7

Лабораторные мыши, которых во время опытов держали на рационе, насыщенном жирами и сахаром, а затем перевели на сбалансированное стандартное питание, после перехода неожиданно полюбили 10%-ный раствор этанола.

Медицина
# алкоголизм
# алкогольная зависимость
# кишечная микробиота
# кишечная микрофлора
# лабораторные мыши
# метаболизм
# эксперимент
эксперимент с мышами
Графическая аннотация к эксперименту / © Mírian Velten Mendes, Thiago Cavalcante Lima, et al., Alcohol, Clinical and Experimental Research (2025)

Кишечная микрофлора играет важную роль во многих процессах организма, в том числе влияя на обмен веществ и иммунитет. Микробиота кишечника и мозг взаимодействуют через ось «кишечник — мозг», поэтому дисбаланс в одной системе ведет к изменениям в другой. Исследования на животных и людях ранее указывали на сложную взаимосвязь между нарушением микробиоты, обменом веществ и употреблением спиртного.

Новое исследование, посвященное изучению связи состава микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте и развитием алкогольной зависимости, опубликовали в журнале Alcohol, Clinical and Experimental Research.

В эксперименте с несколькими группами мышей часть грызунов длительно держали на рационе с высоким содержанием жиров и сахара, а затем перевели на сбалансированное стандартное питание. Его же получала другая группа на всем протяжении испытаний.

Когда первым заменили корм, у них развилась выраженная тяга к 10%-ному раствору этанола, свободный доступ к которому им предоставили. Подопытные не только употребляли его в больших количествах, чем мыши из другой группы, но и предпочитали алкоголь воде. Это говорило о том, что отмена питания, богатого сахаром и жирами, повлияла на систему вознаграждения, вызвав формирование аддикции. У грызунов без смены типа корма подобного эффекта не наблюдали: у них сохранялось отвращение или нейтральное отношение к раствору спирта.

В дальнейшем ученые выяснили, что причины крылись в последствиях смены диеты для кишечной микробиоты. У мышей, пристрастившихся к спиртному, состав и численность бактерий, населявших кишечник, отличались. Микроорганизмы стали производить меньше короткоцепочечных жирных кислот, необходимых для поддержания здоровья кишечника и мозга. В частности, упал уровень бутирата, который обладает противовоспалительным действием, помогает регулировать аппетит и тягу к горячительным напиткам.

Кроме того, у грызунов из той группы нарушился метаболизм аминокислот — строительного материала для белков и некоторые важных сигнальных молекул. В кишечнике стало меньше бактерий, отвечающих за выработку гистидина — предшественника гистамина. Последний участвует в торможении системы вознаграждения, то есть без него сложнее отказаться от удовольствий.

Распространенность бактерий, связанных с хроническим воспалением и метаболическими нарушениями, напротив, повысилась. Плюс активизировался синтез вторичных желчных кислот, которые могут усиливать воспаление и проницаемость кишечника.

Исследователи заметили негативные изменения, связанные с реакций на окислительный стресс и метаболизмом дофамина, «гормоном удовольствия». Все перечисленное создало условия для развития зависимости от алкоголя.

По мнению авторов работы — группы ученых из Бразилии и Франции, — открытия могу быть полезны для разработки новых методов лечения расстройств, связанных с употреблением спиртного.

Юлия Трепалина
877 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Медицина
# алкоголизм
# алкогольная зависимость
# кишечная микробиота
# кишечная микрофлора
# лабораторные мыши
# метаболизм
# эксперимент
30 октября, 16:53
ФизТех

Физики предложили универсальный язык для мира электричества, чтобы завершить полуторавековой спор

Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.

ФизТех
# измерительная система
# измерительные приборы
# инженерия
# образование
# теоретическая физика
# универсализация
# физика
31 октября, 08:53
Любовь С.

Астрофизики подтвердили существование черных дыр второго поколения

Ученые из коллаборации LIGO, VIRGO и KAGRA впервые зафиксировали гравитационно-волновые события, указывающие на существование черных дыр второго поколения — «потомков» предыдущих слияний. Открытие позволит понять, как именно во Вселенной рождаются сверхмассивные черные дыры.  

Астрономия
# LIGO
# Virgo
# гравитационные волны
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# сверхмассивные черные дыры
# черные дыры звездной массы
31 октября, 15:07
Юлия Трепалина

Гроб из медного сплава превратил тело подростка в зеленую мумию

Детальное исследование мумифицированных останков подростка, захороненного в Италии приблизительно 200-400 лет назад, расширило представления ученых о консервирующих свойствах меди.

Археология
# медь
# мумификация
# мумия
# останки
# скелет
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
Комментарии

Последние комментарии

Vitaliy Shuvaev
11 минут назад
Да да совершить маневр такой летит а не совершить ли мне маневр и не прицелиться по земле вокруг десятки и сотни миллионов киллометров в разные

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Сергей Механик
13 минут назад
Вариант интересный. Но самое интересное, я думаю, будет в стоимости, а также особенностях и разрешениях использования в населенных пунктах.

Маск сообщил новые подробности о Tesla Roadster

Vitaliy Shuvaev
19 минут назад
Легион, он 15 км в поперечнике и способен уничтожить тебя и весь твой род.

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Мухиддин Мирзабаев
42 минуты назад
Смотрю одни алкаши обсуждает дела шейха, и даеют советы я в а.х.у.е

Саудовская Аравия пересмотрит масштабы своих мегапроектов, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия»

Fenix
53 минуты назад
Роберт, попробуй Ютуб канал БеZLикие. Из известного у них есть альбом Чума Черная смерть. Про чуму в средневековье. Очень годно.

Почти половина людей в новом исследовании не смогли отличить музыку, созданную ИИ, от написанной человеком

Смеян Смехов
1 час назад
Роберт, в каком стиле хотели бы послушать? Поп, фольклор, рок, шансон? В последнее время только от ИИ и слушаю музыку, правда, слова там написаны все

Почти половина людей в новом исследовании не смогли отличить музыку, созданную ИИ, от написанной человеком

Evgeny
3 часа назад
ой ну какая диковинка, почти в каждой кухне СССР гордо красовался этот пугающего вида организм

Комбуча: что это и когда она может навредить

Антон Кучерук
3 часа назад
По любому ниже по списку Мексика рядом с Гамбией

Зависимость от переводов: какие экономики держатся на деньгах трудовых мигрантов?

ulogin_vkontakte_36459212
4 часа назад
Фокс Малдер и его напарница обязаны расследовать, не летят ли на этом астероиде пришельцы 😄

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Сергей Механик
4 часа назад
Slalex, безусловно. Но это уже детали.

Орбитальные дата-центры: стартап предложил строить в космосе солнечные фермы размером в километры

Yan Egorov
5 часов назад
Кто бы мог подумать, что современная модель будет лучше, чем модель,икоторой десятки лет... Достойная тема для исследования курсе на первом

Нейросеть предсказала цены на нефть точнее статистических моделей

Сергей Петровский
5 часов назад
Прорыва!

Конструирование первой многоразовой российской ракеты «Корона» стартует в 2026 году

Михаил Невский
6 часов назад
Михаил, продолжение Сейчас уже итак понятно что ВИЭ победила, естественно переход не быстрый, занимает десятки лет, кстати даже если все

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Михаил Невский
6 часов назад
Violet, причём тут Порше? Элитный автомобиль для 0.1% населения. Вы бы ещё ламборджири привели в пример. Кстати Тесла вполне себе конкурентна... хотя

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Владимир Дробнич
6 часов назад
А ничего что ии генерирует музыку не из воздуха а из готовых семплов загруженных в него треков некогда написанных реальными человеками. Возьмите

Почти половина людей в новом исследовании не смогли отличить музыку, созданную ИИ, от написанной человеком

konstantin noskov
8 часов назад
Максим, а зубы золотые тоже убирают перед похоронами? Я имел ввиду зубы

Инфографика мировых запасов золота: сколько его осталось?

Иван Колупаев
8 часов назад
Денис, это гражданский сверхзвук. А для военки у них тоже много чего есть. И в количестве сотен штук, а не в единичных экземплярах.

Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 выполнил первый полет

Денис Антонов
9 часов назад
У нас уже давно есть Орешник, теперь вот Буревестник. Не удивили пиндосы ни разу... А еще Посейдон есть, тоже красивое!

Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 выполнил первый полет

RRY
9 часов назад
angie, Космолет с гуманойдами...

Комета 3I/ATLAS прошла перигелий и теперь будет видна на ночном небе

Slalex Design
10 часов назад
Сергей, только надо строить вдали от геостационарной орбиты и так не херна не видно из за спутников Маска. Тут еще сильнее будет. В идеале на Луне

Орбитальные дата-центры: стартап предложил строить в космосе солнечные фермы размером в километры

