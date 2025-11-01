Зоологи обнаружили новый вид медузы и назвали его в честь самурая

Японские исследователи нашли и описали новый вид ядовитой медузы, которую называют физалией или «португальским корабликом». Ярко-голубое животное получило название в честь одного из известных самураев.

В последние несколько лет неоднократно появлялись научные работы, авторы которых описывали редких или по каким-то причинам необычных медуз. Например, три года назад у берегов Папуа — Новая Гвинея обнаружили представителя вида Chirodectes maculatus, для описания которого в 2005 году ученые использовали засушенный образец, пойманный на восемь лет раньше. А в Италии океанологи «встретились» с медузой возрастом около 66 миллионов лет.

Студенты-исследователи из японского Университета Тохоку опубликовали статью с описанием Physalia mikazuki — нового вида ядовитой физалии, который никогда раньше не встречался на северо-востоке Японии. Работа появилась в научном журнале Frontiers in Marine Science.

«Я работал над совершенно другим исследовательским проектом в районе залива Сендай в регионе Тохоку, когда наткнулся на эту уникальную медузу, которой никогда раньше здесь не видел. Я поместил ее в пакет на молнии, вскочил на скутер и поехал обратно в лабораторию!», — рассказал один из авторов статьи.

Молодые исследователи внимательно изучили строение организма медузы. Каждую часть тела они «проверяли» по старым трудам, в которых ученые вручную описывали анатомию медуз. Так удалось зафиксировать все уникальные особенности организма, отличающие новый вид физалии от уже известных.

Назвали кобальтово-синюю медузу «человеком в шлеме с полумесяцем» в честь феодала Сендая по имени Датэ Масамунэ. Он был воином-самураем и носил шлем, украшенный полумесяцем.

Помимо самого нового вида, авторов публикации удивило, что Physalia mikazuki оказалась на северо-востоке Японии: раньше на этой территории можно было встретить только один вид физалии — Physalia utriculus. Сопоставление последовательностей ДНК с общедоступными справочными базами данных и компьютерное моделирование привели команду к двум выводам:

1. На северо-востоке Японии всегда было два вида физалий, но никто этого не замечал, пока Physalia mikazuki не появилась в регионе Тохоку.

2. Теплые воды течения Куросио, которое в последнее время распространилось гораздо севернее, а также аномалии температуры поверхности моря могли перенести колонии в залив Сендай.

По мнению авторов работы, их открытие демонстрирует, насколько важно наблюдать за прибрежными районами и информировать общество. Так как ядовитые физалии могут вытягивать щупальца на несколько метров и оставлять болезненные укусы, важно проводить регулярный мониторинг. Это позволит и обеспечить безопасность отдыхающих на пляже, и больше узнавать об экологических процессах.

Полина Меньшова 390 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.