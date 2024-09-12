Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Смехотерапия помогла от сухости глаз не хуже увлажняющих капель
Обычно для снятия неприятных ощущений в глазах, которые бывают при сухом кератоконъюнктивите, или синдроме сухого глаза, люди используют увлажняющие капли. Однако ученые доказали, что можно обойтись и без подобных средств: нужно просто регулярно смеяться.
Смех часто называют лекарством от всех болезней. В научной литературе немало свидетельств того, что он может облегчать депрессию, снижать стресс и хроническую боль, укреплять иммунитет и улучшать состояние при разных хронических заболеваниях, включая психические расстройства, диабет и даже рак.
Теперь группа исследователей из Китая, Великобритании и США установила, что смех эффективен еще и против синдрома сухого глаза. Среди проявлений этого распространенного заболевания — раздражение и усталость глаз, дискомфорт, светобоязнь и временная нечеткость зрения. По разным оценкам, с таким состоянием могут сталкиваться от 5 до 50% людей в зависимости от возраста, этнической принадлежности и критериев диагностики.
В рандомизированном контролируемом испытании, статью о котором опубликовал журнал BMJ, участвовали 283 добровольца от 18 до 45 лет. Средний возраст испытуемых, 74% из которых были женщинами, составил 29 лет.
Перед исследованием наличие синдрома сухого глаза подтвердили с помощью специализированного опросника «Индекс поражения глазной поверхности» и теста на время разрыва слезной пленки. К участию не допускали людей с заболеваниями, травмами, инфекциями глаз или аллергией, а также тех, кто недавно пользовался контактными линзами либо проходил лечение синдрома сухого глаза.
Затем добровольцев случайным образом распределили на две группы. В одной люди на протяжении восьми недель четыре раза в день выполняли упражнения, имитирующие смех. Технике обучили с помощью видеоролика, а для контроля правильности выполнения участники использовали разработанное авторами мобильное приложение с функцией распознавания смеющегося лица.
Во второй группе испытуемые в течение такого же времени и с той же периодичностью закапывали в оба глаза так называемые искусственные слезы — капли на основе гиалуроновой кислоты. Частоту их использования тоже отслеживали в мобильном приложении.
По окончании двухмесячного курса участники прекратили оба вида воздействий. Через 10 и 12 недель они явились на контрольный прем для оценки изменений в состоянии глаз.
Выяснилось, что в опроснике на симптомы сухости глаз испытуемые из первой и второй групп в среднем набрали на 10,5 и 8,83 балла меньше, чем изначально. Малая разница в баллах показала, что смехотерапия подействовала не хуже глазных капель.
Кроме того, у выполнявших упражнения повысилась стабильность слезной пленки, улучшились работа желез, помогающих предотвратить слишком быстрое испарение слез, и показатели психического здоровья. Нежелательных побочных реакций ни в одной из групп не наблюдали. Все это позволило ученым сделать вывод о безопасности и эффективности «смеховой» техники.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Анализ генома может многое рассказать не только о цвете глаз и кожи, но и образе жизни. Изучая ДНК поздних неандертальцев по всей Европе, у ученых сложилась картина о них как единой метапопуляции. Находка скелета «Торин» пошатнула эти представления. Перед нами — представитель небольшой группы, обитавшей поблизости от сородичей, но не вступавшей в контакт.
Когда среди рабочих особей появляются больные муравьи, они начинают строить более изолированные гнезда и, таким образом, вероятно, снижают риск заражения в колонии. Ученые, сделавшие открытие, считают, что результаты их работы свидетельствуют о наличии «архитектурного иммунитета» у социальных животных. Это, в свою очередь, дает представление о том, как можно использовать пространственную организацию для снижения эпидемиологического риска в человеческом обществе.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 простых способов продлить себе жизнь
Темная сторона иммунитета
Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?
Чип Neuralink Илона Маска: что ученые думают о первом испытании на людях
Russia 2077
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии