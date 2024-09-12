Смехотерапия помогла от сухости глаз не хуже увлажняющих капель

Обычно для снятия неприятных ощущений в глазах, которые бывают при сухом кератоконъюнктивите, или синдроме сухого глаза, люди используют увлажняющие капли. Однако ученые доказали, что можно обойтись и без подобных средств: нужно просто регулярно смеяться.

Смех часто называют лекарством от всех болезней. В научной литературе немало свидетельств того, что он может облегчать депрессию, снижать стресс и хроническую боль, укреплять иммунитет и улучшать состояние при разных хронических заболеваниях, включая психические расстройства, диабет и даже рак.

Теперь группа исследователей из Китая, Великобритании и США установила, что смех эффективен еще и против синдрома сухого глаза. Среди проявлений этого распространенного заболевания — раздражение и усталость глаз, дискомфорт, светобоязнь и временная нечеткость зрения. По разным оценкам, с таким состоянием могут сталкиваться от 5 до 50% людей в зависимости от возраста, этнической принадлежности и критериев диагностики.

В рандомизированном контролируемом испытании, статью о котором опубликовал журнал BMJ, участвовали 283 добровольца от 18 до 45 лет. Средний возраст испытуемых, 74% из которых были женщинами, составил 29 лет.

Перед исследованием наличие синдрома сухого глаза подтвердили с помощью специализированного опросника «Индекс поражения глазной поверхности» и теста на время разрыва слезной пленки. К участию не допускали людей с заболеваниями, травмами, инфекциями глаз или аллергией, а также тех, кто недавно пользовался контактными линзами либо проходил лечение синдрома сухого глаза.

Затем добровольцев случайным образом распределили на две группы. В одной люди на протяжении восьми недель четыре раза в день выполняли упражнения, имитирующие смех. Технике обучили с помощью видеоролика, а для контроля правильности выполнения участники использовали разработанное авторами мобильное приложение с функцией распознавания смеющегося лица.

Во второй группе испытуемые в течение такого же времени и с той же периодичностью закапывали в оба глаза так называемые искусственные слезы — капли на основе гиалуроновой кислоты. Частоту их использования тоже отслеживали в мобильном приложении.

По окончании двухмесячного курса участники прекратили оба вида воздействий. Через 10 и 12 недель они явились на контрольный прем для оценки изменений в состоянии глаз.

Выяснилось, что в опроснике на симптомы сухости глаз испытуемые из первой и второй групп в среднем набрали на 10,5 и 8,83 балла меньше, чем изначально. Малая разница в баллах показала, что смехотерапия подействовала не хуже глазных капель.

Кроме того, у выполнявших упражнения повысилась стабильность слезной пленки, улучшились работа желез, помогающих предотвратить слишком быстрое испарение слез, и показатели психического здоровья. Нежелательных побочных реакций ни в одной из групп не наблюдали. Все это позволило ученым сделать вывод о безопасности и эффективности «смеховой» техники.

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