Ученые спрогнозировали рост продаж экстренной контрацепции в течение недели после новогодних праздников

По оценкам, продажи средств экстренной контрацепции в США вырастут примерно на 10% в течение недели после празднования Нового года. Ученые связали этот период с повышенным риском незащищенного секса по сравнению с другими праздниками.

Незащищенный секс всегда считался потенциальной угрозой здоровью как отдельного человека, так и населения. Поведенческие факторы риска, такие как употребление алкоголя и наркотиков, тщательно исследовали как потенциальные предикторы незащищенного полового акта. Хотя люди ведут себя подобным образом в течение всего года, в определенные периоды риск растет.

Новогодние праздники сочетают в себе четыре различных набора факторов риска незащищенного секса: увеличение частоты сексуального поведения, снижение использования противозачаточных средств, рост уровня сексуального насилия и ограниченный доступ к контрацепции из-за закрытых аптек и магазинов.

Все это может привести к повышенному спросу на средства экстренной контрацепции. Чтобы оценить масштаб после новогодних праздников, исследователи проанализировали данные розничных продаж левоноргестрела — лекарства, которое продается без рецепта и возрастных ограничений с 2013 года. Для предотвращения нежелательной беременности прием левоноргестрела эффективен в течение 96, а возможно, и 120 часов после незащищенного секса.

Ученые сосредоточились на продажах препарата в течение праздничной недели в период с 2016 по 2022 год в различных торговых точках. Еженедельные продажи разделили на численность женского населения в возрасте от 15 до 44 лет. Результаты опубликовали в рождественском выпуске журнала The BMJ — туда вошли исследования на юмористические и не совсем стандартные темы.

В целом продажи левоноргестрела выросли на 0,63 единицы на одну тысячу женщин в возрасте от 15 до 44 лет за неделю после новогодней ночи. По оценкам населения в 2022 году, это равнялось почти 41 тысяче дополнительных таблеток, проданных в этом году.

Исследователи также рассмотрели другие праздники, которые могут быть связаны с более высокой незащищенной сексуальной активностью. День всех влюбленных связали с увеличением продаж примерно вдвое от размера новогоднего прироста: 0,31 единицы на тысячу женщин. День независимости США увеличил продажи на 0,20, а День святого Патрика — на 0,14. День матери, День отца и Пасха никак не повлияли на продажи экстренной контрацепции.

Исследователи отметили, что их данные не включают средства экстренной контрацепции, купленные в медицинских клиниках, независимых аптеках и онлайн. Кроме того, приобретение таблетки не означает ее применение — возможно, некоторые люди просто пополняли домашнюю аптечку.

Авторы статьи добавили, что «нацеливание на поведенческие риски, стратегии профилактики для борьбы с сексуальным насилием и улучшение доступа к противозачаточным средствам в праздничные дни могут ограничить риски, связанные с незащищенным сексом».

«Сейчас экстренная контрацепция стала критически важным вариантом для людей в США, особенно проживающих в регионах, где запретили аборты [после первых шести недель беременности] или ввели строгие ограничения», — заключили ученые.

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