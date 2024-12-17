Названы профессии, представители которых реже всего умирают от болезни Альцгеймера

Люди, чья профессиональная деятельность часто требует обработки пространственной информации и решения навигационных задач, могут быть в меньшей степени подвержены смерти из-за болезни Альцгеймера. Это показало свежее исследование американских медиков.

В последние годы ученые продвинулись в понимании механизмов наиболее распространенной формы деменции — болезни Альцгеймера. Недавно исследователи из Ирландии и Швейцарии впервые наблюдали ускоренное образование амилоидных белков, связанных с тяжелым недугом. В другой работе авторы выяснили, что болезнь поражает мозг в два этапа.

Вместе с тем в плане разработки эффективных способов лечения и стратегий профилактики этой патологии остаются значительные пробелы. Новое исследование, вышедшее в журнале BMJ, позволяет надеяться, что врачи смогут добиться прогресса и здесь.

В одной из прошлых статей специалисты в области неврологии и нейровизуализации из Великобритании сообщили, что анализ результатов МРТ лондонских таксистов выявил у них определенные функциональные изменения в гиппокампе. Этот отдел мозга участвует в умственном построении пространственных карт, с помощью которых люди ориентируются в окружающем мире. Он же одним из первых страдает при болезни Альцгеймера.

С учетом данных специалисты Гарвардской медицинской школы и их коллеги из ряда других вузов США предположили, что таксисты и водители машин скорой помощи, которым по работе приходится часто решать навигационные и пространственные задачи, реже умирают от последствий болезни Альцгеймера. Гипотезу решили проверить, проанализировав данные из Национальной системы статистики естественного движения населения США (National Vital Statistics System), содержащую в том числе информацию о смертности жителей страны.

Исследователи изучили сведения о скончавшихся с 1 января 2020-го по 31 декабря 2022 года: причину их смерти и социально-демографические данные, включая род деятельности, которой умершие занимались большую часть жизни. Рассмотрев 443 профессий, медики нашли подтверждение своей догадке.

В графе «причина смерти» болезнь Альцгеймера значилась у 348 328 человек, или у 3,88% из общей выборки почти девяти миллионов жителей США. Среди 16 658 таксистов таких оказалось 171 человек (1,03%), а среди 1348 водителей скорой — 10 человек (0,74%)

После поправок на возраст ухода из жизни и другие социально-демографические факторы ученые подсчитали, что среди людей этих двух профессий процент смертей от болезни Альцгеймера составил 1,03% и 0,91%, а среди населения в целом — 1,69%. Вероятность умереть от последствий этой патологии у таксистов и водителей скорой оказалась примерно на 50% ниже, чем в группе руководителей, которую рассматривали как контрольную.

Вероятность умереть от последствий болезни Альцгеймера у таксистов и водителей скорой оказалась наименьшей / © Vishal R Patel et al., BMJ 2024

Тенденция не прослеживалась больше ни в каких других профессиях, в том числе связанных с транспортом: к примеру, у водителей автобусов или пилотов гражданской авиации. Ученые отметили, что поскольку такая работа предполагает движение по заданному маршруту, то мозг у этих людей, вероятно, меньше занят обработкой пространственной и навигационной информации.

Авторы новой статьи предупредили, что исследование наблюдательное, поэтому однозначных выводов о причинах и следствии сделать нельзя. Тем не менее результаты говорят в пользу того, что профессия может влиять на риск смерти от болезни Альцгеймера, а определенная когнитивная деятельность потенциально способна быть ее профилактикой.

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