Программа пермских ученых поможет предприятиям мотивировать персонал и сэкономить электроэнергию

Энергоемкость производства — один из ключевых показателей эффективности работы промышленных предприятий. Чем меньше энергии тратится на выпуск продукции, тем ниже ее себестоимость и выше конкурентоспособность. Однако точная оценка энергопотребления всегда была сложной задачей из-за множества факторов: использования разных видов ресурсов (электроэнергия, газ, вода), особенностей учета и мотивации персонала. Усилия технических специалистов предприятий по снижению расходных норм топливно-энергетических ресурсов перекрываются ростом цен на энергоносители. Ученые Пермского Политеха разработали компьютерную программу «Экон: Интегрированная оценка объектов», которая позволяет точно оценить затраты энергии производства и создать эффективную систему мотивации персонала.

На программу получено свидетельство. Разработка выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Энергоемкость — это показатель, который отражает, сколько энергии (топлива, электричества, газа) тратится на изготовление продукции. Ее снижение уменьшает себестоимость производства, повышает конкурентоспособность предприятия и снижает нагрузку на экологию.

Традиционно она оценивается через стоимость, условные единицы топлива (см. ИСО-500 «Энергоменеджмент») или баллы KPI (ключевые показатели эффективности работника). Однако эти методы имеют существенные недостатки. Перевод показателей энергии в денежный эквивалент «сглаживает» усилия по экономии ресурсов, условные единицы скрывают реальное потребление ресурсов, а оценка персонала часто зависит от мнения руководителей. Все это мешает видеть объективную картину и не мотивирует работников к повышению энергоэффективности производства.

Ученые Пермского Политеха разработали программу «Экон: Интегрированная оценка объектов», которая позволяет точно рассчитать затраты энергии на предприятии и дать числовую интегральную оценку энергоемкости продукции в натуральных единицах измерения (ЧИП ЭН). Этот числовой интегральный показатель, включенный в систему мотивации, будет объективно оценивать усилия персонала по повышению энергоэффективности производства.

Программа позволяет сравнивать различные данные по множеству параметров одновременно (от трех до 100 параметров). Пользователь вручную вносит данные, на основе которых «Экон» рассчитывает числовой интегральный показатель (ЧИП) – он объединяет разные виды параметров (или технико-экономических показателей) в единую цифровую оценку.

На практике это выглядит следующим образом. На предприятии используются разные виды ресурсов в натуральных единицах измерения – электроэнергия в кВт•ч, технический пар в гигакалориях, вода в кубометрах и так далее. Для того, чтобы увидеть общую картину расхода всех видов энергии, программа «Экон» переводит все это в универсальную систему (ЧИП) и представляет итоговые данные в виде рейтинговой таблицы. Так расчет ЧИП на целлюлозно-бумажном производстве показал, что, несмотря на рост потребления электроэнергии, в отчетном году ЧИП снизился на 255 единиц – с 4541,5 до 4286,1 (за счет сокращения использования воды и пара). Так эта программа позволяет сравнивать энергоемкость, даже если потребление разных ресурсов меняется разнонаправленно – один вид растет, другой падает.

Программа «Экон» формирует рейтинговые таблицы для удобного сравнения и оценки конкурентоспособности объектов. Количество ранжируемых объектов не ограничено.

– Наша разработка дает детальную картину энергопотребления, что помогает выявить скрытые резервы для экономии. Помимо этого, она позволяет связать энергоэффективность с KPI работников и создавать прозрачную систему мотивации. В настоящее время в рамках хоздоговорной научно-исследовательской работы «Разработка организационно-экономического механизма повышения эффективности промышленного производства» мы создаем на одном из пермских предприятий «Числовой интегральный показатель: Результативность-Инициатива-Заслуги» (ЧИП-РИЗ) для оценки работы персонала. В будущем «Экон» может быть встроена в интегрированную систему управления производством, что позволит автоматизировать сбор первичных данных и создавать эффективную систему мотивации персонала, увязывающую цели трех уровней управления в едином расчете, — комментирует Галина Тимофеева, доцент кафедры «Экономика и управление промышленным производством» ПНИПУ, кандидат экономических наук.

Программа ученых Пермского Политеха — это шаг к цифровизации управления ресурсами в промышленности. Она предлагает инструменты для точной оценки, мотивации персонала к снижению затрат и непрерывному развитию производства. В условиях роста цен на энергоносители, сырье и материалы и ужесточения экологических норм такие решения становятся не просто полезными, а необходимыми.

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ПНИПУ 1093 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.