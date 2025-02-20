Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
У эму и нанду впервые выявили способность решать головоломки
Ученые впервые продемонстрировали, что птицы из группы палеогнатов, такие как эму и нанду, могут решать головоломки, чтобы получить доступ к еде. Ранее считалось, что из-за малого размера мозга когнитивные способности этих пернатых весьма ограничены, но результаты экспериментов опровергают это представление.
Палеогнаты (Palaeognathae), или бескилевые, — это небольшая группа птиц, в которую входят несколько нелетающих и преимущественно крупнотелых видов. К ней, в частности, относят страусов, эму, нанду и больших моа — вымерших гигантских птиц без крыльев, которые достигали в высоту примерно трех метров.
В отношении бескилевых, в частности, страусов, сложился стереотип об их интеллектуальной примитивности, однако научных данных о когнитивных способностях этих пернатых немного. В такого рода исследованиях чаще задействуют врановых и попугаев, обладающих более крупным мозгом.
Исправить упущение решила группа психологов из Бристольского университета (Великобритания). Их новая статья вышла в журнале Scientific Reports.
Ученые провели эксперименты с участием девяти палеогнатов из местного зоопарка — трех эму, двух нанду и четырех страусов. Для проверки их интеллекта специалисты разработали головоломку в виде двух круглых форм из прозрачного пластика, наложенных друг на друга и скрепленных болтом с гайкой. В нижней части предусмотрели пять круглых углублений для съедобной приманки — листьев салата-латука, а в верхней — одно отверстие такого же диаметра. Чтобы достать угощение, птицам нужно было с помощью клюва сдвинуть верхнюю часть и совместить отверстие с углублением, где находился корм.
Эксперименты проходил в течение нескольких дней, с интервалами или без. Всем испытуемым предварительно давали познакомиться с головоломкой, сняв с нее верхнюю подвижную часть с отверстием, так что птицы могли беспрепятственно доставать корм из открытых углублений. Во время тестов на решение головоломки давали 30 минут. Происходившее записывали на видео.
Все три эму справились с задачей с первой попытки и смогли повторно ее решить, когда исследователи заново поместили в головоломку листья салата. В 90% случаев птицы вращали отверстие в сторону ближайшего заполненного углубления, то есть действовали наиболее эффективно.
Достать угощение также сумел один из нанду, причем он сделал это не только «вращательным» способом, но и нашел «обходной» путь. Нанду ослабил клювом болт с гайкой в центре конструкции и открыл ее, получив доступ сразу ко всем пяти углублениям с кормом. Правда, когда нанду освоил задуманный авторами эксперимента метод с проворачиванием, он больше не прибегал к «вандализму». Вторая птица — самка нанду — просто проигнорировала головоломку, поэтому ее результат впоследствии не учитывали.
Страусам пройти тест оказалось не под силу. Хотя они трогали клювами головоломку, пытаться сместить отверстие никто не стал. Исследователи предположили, что, скорее всего, птицы не справились из-за меньшего относительного размера мозга.
Ученые отметили, что тест был довольно легким, если сравнивать с некоторыми заданиями в экспериментах с участием врановых и попугаев. Тем не менее полученные результаты важны, поскольку они опровергают представление о глупости палеогнатов и показывают, что эму и нанду могут демонстрировать новые формы поведения и решать задачи, с которыми ранее не сталкивались. Кроме того, дальнейшее изучение способностей бескилевых птиц может пролить свет на поведение их древних предков — динозавров.
Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
Спектроскопический инструмент для изучения темной энергии DESI помог обнаружить 2,5 тысячи кандидатов в активные черные дыры, в том числе рекордное количество промежуточной массы. Открытие расширит представление ученых о популяции этих объектов во Вселенной и заложит основу для дальнейших исследований, касающихся формирования первых черных дыр и их роли в эволюции галактик.
Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.
Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
Известно уже несколько десятков экзопланет, которые по размерам и массе сравнимы с Землей, обращаются вокруг карликовых звезд и при этом располагаются в зоне потенциальной обитаемости — там, где океаны при наличии не испарятся и не замерзнут полностью. Проблема в том, что пока ни у одной из этих планет не наблюдается достаточно плотной атмосферы. Ученые решили разобраться, в чем дело.
Илья Удалов: «Насекомые не рефлексируют о своей жизни, но то, как они себя ведут, заставляет пересмотреть парадигму, что их мозг устроен проще, чем у позвоночных»
Многие любят зиму только потому, что в это время нет насекомых. Для этой «нелюбви» медики даже придумали название — инсектофобия. Если верить статистике, ею страдают до шести процентов жителей США. Остальных такая «мелочь» чаще всего вообще не интересует. А зря! Насекомые — это целый мир, весьма интеллектуальный и загадочный. Об их эволюции, самых крупных представителях в истории Земли и, конечно, когнитивных способностях этих крошечных существ Naked Science поговорил с кандидатом биологических наук, экскурсоводом Зоологического музея ЗИН РАН и популяризатором науки Ильей Удаловым.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Космические очки
Черные дыры, Наполеон Бонапарт и русские поселения в Америке – что может быть общего?
Пытки в Северной Корее
10 самых необычных грибов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии