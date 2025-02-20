У эму и нанду впервые выявили способность решать головоломки

Ученые впервые продемонстрировали, что птицы из группы палеогнатов, такие как эму и нанду, могут решать головоломки, чтобы получить доступ к еде. Ранее считалось, что из-за малого размера мозга когнитивные способности этих пернатых весьма ограничены, но результаты экспериментов опровергают это представление.

Палеогнаты (Palaeognathae), или бескилевые, — это небольшая группа птиц, в которую входят несколько нелетающих и преимущественно крупнотелых видов. К ней, в частности, относят страусов, эму, нанду и больших моа — вымерших гигантских птиц без крыльев, которые достигали в высоту примерно трех метров.

В отношении бескилевых, в частности, страусов, сложился стереотип об их интеллектуальной примитивности, однако научных данных о когнитивных способностях этих пернатых немного. В такого рода исследованиях чаще задействуют врановых и попугаев, обладающих более крупным мозгом.

Исправить упущение решила группа психологов из Бристольского университета (Великобритания). Их новая статья вышла в журнале Scientific Reports.

Ученые провели эксперименты с участием девяти палеогнатов из местного зоопарка — трех эму, двух нанду и четырех страусов. Для проверки их интеллекта специалисты разработали головоломку в виде двух круглых форм из прозрачного пластика, наложенных друг на друга и скрепленных болтом с гайкой. В нижней части предусмотрели пять круглых углублений для съедобной приманки — листьев салата-латука, а в верхней — одно отверстие такого же диаметра. Чтобы достать угощение, птицам нужно было с помощью клюва сдвинуть верхнюю часть и совместить отверстие с углублением, где находился корм.

Эксперименты проходил в течение нескольких дней, с интервалами или без. Всем испытуемым предварительно давали познакомиться с головоломкой, сняв с нее верхнюю подвижную часть с отверстием, так что птицы могли беспрепятственно доставать корм из открытых углублений. Во время тестов на решение головоломки давали 30 минут. Происходившее записывали на видео.

Все три эму справились с задачей с первой попытки и смогли повторно ее решить, когда исследователи заново поместили в головоломку листья салата. В 90% случаев птицы вращали отверстие в сторону ближайшего заполненного углубления, то есть действовали наиболее эффективно.

Достать угощение также сумел один из нанду, причем он сделал это не только «вращательным» способом, но и нашел «обходной» путь. Нанду ослабил клювом болт с гайкой в центре конструкции и открыл ее, получив доступ сразу ко всем пяти углублениям с кормом. Правда, когда нанду освоил задуманный авторами эксперимента метод с проворачиванием, он больше не прибегал к «вандализму». Вторая птица — самка нанду — просто проигнорировала головоломку, поэтому ее результат впоследствии не учитывали.

Страусам пройти тест оказалось не под силу. Хотя они трогали клювами головоломку, пытаться сместить отверстие никто не стал. Исследователи предположили, что, скорее всего, птицы не справились из-за меньшего относительного размера мозга.

Ученые отметили, что тест был довольно легким, если сравнивать с некоторыми заданиями в экспериментах с участием врановых и попугаев. Тем не менее полученные результаты важны, поскольку они опровергают представление о глупости палеогнатов и показывают, что эму и нанду могут демонстрировать новые формы поведения и решать задачи, с которыми ранее не сталкивались. Кроме того, дальнейшее изучение способностей бескилевых птиц может пролить свет на поведение их древних предков — динозавров.

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