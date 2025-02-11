Урологи предупредили о риске серьезного осложнения из-за менструальной чаши

Хотя в последние годы менструальные чаши набирают популярность, об осложнениях у женщин из-за них сообщается редко. Обычно среди потенциальных побочных эффектов называют аллергические реакции, протекания, травмы влагалища, боли, недержание мочи, смещение внутриматочных спиралей и инфекции.

В журнале BMJ Case Reports датские урологи описали редкий клинический случай, когда неправильное размещение чаши привело к уретерогидронефрозу — патологическому расширению чашечно-лоханочной системы одной из почек и мочеточника из-за нарушения естественного оттока мочи. При этом состоянии гибнут клетки почек, что в итоге может грозить острой почечной недостаточностью. По данным медиков, в научной литературе описано всего пять подобных эпизодов.

В урологическое отделение обратилась 30-летняя нерожавшая женщина. Она жаловалась на кровь в моче и периодические боли в правом боку и нижней части живота, которые продолжались примерно полгода. Тремя годами ранее пациентке удалили камень из почки размером девять миллиметров. Также женщина сообщила о наличии внутриматочной спирали для контрацепции и использовании силиконовой менструальной чащи в дни обильных выделений.

По результатам КТ-сканирования врачи не обнаружили признаков мочекаменной болезни, но выявили уретерогидронефроз — расширенные правую почку и мочеточник. Также медики заметили, что менструальная чаша в правой части влагалища располагалась рядом с устьем — местом впадения мочеточника в мочевой пузырь.

Пациентке рекомендовали перестать пользоваться чашей и прийти на повторное обследование через месяц. Оно показало, что симптомы уретерогидронефроза прошли. Это подтвердило, что неправильно установленная во влагалище емкость мешала оттоку мочи из правого мочеточника.

В дальнейшем, во время осмотра еще через полгода, женщина рассказала, что из-за боязни новых осложнений она теперь пользуется менструальной чашей редко и в течение лишь нескольких часов: например, когда нужно пойти бассейн.

Авторы отчета отметили необходимость шире информировать врачей и пациенток о риске подобных осложнений, а также о том, как правильно подобрать форму, размеры и способ введения менструальной чаши, чтобы избежать таких проблем.

По словам медиков, в трех других похожих случаях женщины после выздоровления вернулись к использованию чаш, рецидивов у них не наблюдалось. Одна из пациенток перешла на емкость меньшего размера.

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