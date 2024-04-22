  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
36 минут назад
Юлия Трепалина
95

Ограничение калорий замедлило биологическое старение, поначалу ускорив его

5.1

В новом исследовании команда американских и канадских ученых рассмотрела, как снижение калорийности пищи воздействует на теломеры человека — своего рода «защитные колпачки» на концах хромосом, предохраняющие их от повреждений и «склеивания» с другими хромосомами. Влияние оказалось не таким однозначным, как предполагалось.

Медицина
# биологический возраст
# биологическое старение
# здоровое питание
# калории
# режим питания
# теломеры
Теломеры
Теломеры человека (зеленые) на концах хромосом (синие) / © Laboratory of Cell Biology and Genetics at The Rockefeller University

Опыты на животных неоднократно показывали, что ограничение потребляемых калорий на 20-60% положительно сказывается на продолжительности жизни и биологии старения. В США проходит долгосрочный исследовательский проект CALERIE, в котором медики изучают, насколько результаты экспериментов с ограничением калорий у животных верны в отношении людей.

Среди участников CALERIE — здоровые мужчины и женщины без ожирения от 21 года до 50 лет с индексом массы тела от 22 до 27,9 единицы. В рамках оплачиваемого эксперимента калорийность их питания ограничивали на 25% в течение двух лет.

Предыдущие анализы состава крови, иммунологических и эпигенетических данных участников CALERIE подтвердили, что после двух лет такого режима питания процесс биологического старения у них замедлился. Новая работа, недавно вышедшая в журнале Aging Cell, — расширенное исследование, в котором авторы рассмотрели, как ограничение калорий подействовало на укорачивание теломер (с ними связывают биологический возраст и старение организма).

«Причин, по которым ограничение калорийности пищи может продлевать жизнь человека, множество, и эта тема еще не до конца изучена. Один из основных механизмов, обеспечивающих такой эффект, связан с метаболизмом клеток. В процессе потребления клеткой энергии образуются отходы, вызывающие окислительный стресс, способный повредить ДНК или как-то еще „сломать“ клетку. Когда же клетки человека потребляют меньше энергии из-за ограничения калорий, отходов жизнедеятельности становится меньше, и клетки разрушаются медленнее», — пояснил один из авторов исследования доктор Уэйлон Хастингс (Waylon Hastings) из Университета штата Пенсильвания.

Используя данные 175 участников CALERIE, полученные в начале эксперимента, через год после старта и в конце (по прошествии 24 месяцев), исследователи сопоставили длину их теломер. Примерно две трети испытуемых были из группы с ограничением калорий, а одна треть — из контрольной.

Динамика сокращения длины теломер на протяжении исследования у участников с ограничением калорий и из контрольной группы / © 2024 Aging Cell, Waylon J. Hastings et al.

В итоге ученые установили, что на протяжении исследования теломеры укорачивались по-разному. В течение первого года, когда участники, ограниченные в калориях, теряли в весе, длина их теломер сокращалась быстрее, чем в контрольной группе. Это указывает на более активные процессы клеточного старения в организме. По прошествии 12 месяцев участники адаптировались к ограничениям в калорийности пищи, а их вес перестал падать. После этого на втором году эксперимента темпы потери теломер у них существенно замедлились по сравнению с контрольными испытуемыми.

В результате после 24 месяцев участники двух групп подошли к концу исследования примерно с одинаковыми результатами — длина их теломер статистически не различалась.

«Исследование показало, что влияние ограничения калорий на потерю теломер — сложный механизм. <…> Вопреки ожиданиям, потреблявшие меньше калорий люди вначале теряли теломеры быстрее. Процесс замедлился, когда их вес стабилизировался», — отметил другой соавтор работы профессор Идан Шалев (Idan Shalev).

По словам ученых, их результаты поднимают множество важных вопросов. В частности, как длина теломер менялась в дальнейшем? В рамках проекта запланирован сбор данных по итогам 10 лет наблюдений, и исследователи уже ждут их, чтобы проанализировать.

Несмотря на неоднозначные предварительные результаты, предыдущие научные работы на основе данных CALERIE говорят о пользе ограничения калорий для здоровья. В частности, это может помочь снизить уровень «плохого» холестерина, содержащего липопротеины низкой плотности (ЛПНП), и артериальное давление. Что касается влияния на теломеры, то двухлетнего эксперимента недостаточно для какого-то определенного вывода, заключили ученые.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# биологический возраст
# биологическое старение
# здоровое питание
# калории
# режим питания
# теломеры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Психика: инструкция по эксплуатации
АВИАПАРК
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Профессия геолог
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Апр
600
Рассудочная деятельность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Экзопланеты — миры иных звезд
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
23 Апр
700
Речевой аппарат человека. Гласные и согласные звуки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Апр
600
Расы Океании
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Апр
Бесплатно
Забота о потомстве в мире птиц
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
25 Апр
400
Механические глобусы Средневековья
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
25 Апр
Бесплатно
Как обмануть искусственный интеллект?
Ельцин Центр
Екатеринбург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:37
Мария Азарова

Ученые узнали, почему после алкоголя теряют память

Авторы нового исследования выявили три фактора, ответственные за так называемый алкогольный блэкаут — распространенное последствие употребления спиртных напитков, когда человек сталкивается с провалами в памяти.

Медицина
# алкоголизм
# алкоголь
# амнезия
# интоксикация
# провалы в памяти
# студент
Вчера, 11:12
Дарья Г.

Древнейший вулканизм в Солнечной системе поднял шансы на жизнь в системе Юпитера

Ио — самое вулканически активное на сегодня тело в Солнечной системе. Извержения «переделывают» поверхность этого спутника Юпитера быстрее, чем метеориты, и это при том, что обычно тела такой малой массы не могут поддерживать вулканическую активность. В новом исследовании ученые рассчитали, что спутник, вероятно, такой «горячий» на протяжении всего существования. Этот вывод имеет значение для всей системы Юпитера.

Астрономия
# ALMA
# вулканизм
# обитаемость
# Солнечная система
# спутник Ио
# Юпитер
19 апреля
Дарья Г.

Астрономы нашли планету-бродягу земного типа

По оценкам ученых, «свободных» планет в Млечном Пути может быть в 20 раз больше, чем звезд. Так как планеты сами не светятся, разглядеть их сложно: их ищут гравилинзированием, лучше всего обнаруживающим самые массивные планеты типа Юпитера. Но вот удалось найти еще одну такую «сироту», причем не массивную с Юпитер, а земного размера. И ученые уверены, что это лишь первая находка из многих.

Астрономия
# гравитационное линзирование
# каменистые планеты
# планеты-сироты
# формирование планет
Вчера, 17:37
Мария Азарова

Ученые узнали, почему после алкоголя теряют память

Авторы нового исследования выявили три фактора, ответственные за так называемый алкогольный блэкаут — распространенное последствие употребления спиртных напитков, когда человек сталкивается с провалами в памяти.

Медицина
# алкоголизм
# алкоголь
# амнезия
# интоксикация
# провалы в памяти
# студент
19 апреля
Дарья Г.

Астрономы нашли планету-бродягу земного типа

По оценкам ученых, «свободных» планет в Млечном Пути может быть в 20 раз больше, чем звезд. Так как планеты сами не светятся, разглядеть их сложно: их ищут гравилинзированием, лучше всего обнаруживающим самые массивные планеты типа Юпитера. Но вот удалось найти еще одну такую «сироту», причем не массивную с Юпитер, а земного размера. И ученые уверены, что это лишь первая находка из многих.

Астрономия
# гравитационное линзирование
# каменистые планеты
# планеты-сироты
# формирование планет
Позавчера, 16:49
Андрей

Геологи построили изображение внутреннего ядра Земли

Международная группа геофизиков изучила облик внутреннего ядра Земли, чтобы выяснить, какой у него тип тепловой конвекции. В ходе исследования ученые обнаружили самые горячие и самые холодные точки в центре планеты.

Геология
# внутреннее ядро
# конвекция
# ядро Земли
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
29 марта
Ольга Иванова

Психологи узнали, как люди меняют свою личность

Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.

Психология
# изменение личности
# личность
# трансформация
# характер
# черты характера
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Поляризованный лунный свет помог муравьям отыскать путь домой

    4 минуты назад

  2. Ограничение калорий замедлило биологическое старение, поначалу ускорив его

    36 минут назад

  3. Педагог объяснил, почему современные школьники «рассеянные» и как удержать их внимание

    2 часа назад

  4. В МГППУ разработали шкалу для измерения жизнеспособности семьи

    2 часа назад
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

1 апреля

Последние комментарии

Артем Вешкин
31 секунда назад
Myname, Я таки знаю, и уже смеюсь. Доходы наркокартелей неважная информация - уменьшение доступности наркоты ведет к их росту, а употребление наркоты

В назальном спрее увидели спасение от массовых смертей после легализации тяжелых наркотиковВ назальном спрее увидели спасение от массовых смертей после легализации тяжелых наркотиков

Иван Колупаев
1 час назад
Хороший призыв жаль только нереальный. Да и сам Маск не может отказаться от разработок и запусков для военных и даже отключить старлинк в воюющих

Маск призвал к мирному использованию ракетных технологийМаск призвал к мирному использованию ракетных технологий

Алексей Канадский
6 часов назад
Да ему в депутаты пора)

Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»

Иван Колупаев
14 часов назад
А кстати есть у них на счету хоть одно удачное оживление человека? Про собачку там писали, но ее ведь не спросишь как она себя чувствует и что

Фото: как американская криокомпания замораживает телаФото: как американская криокомпания замораживает тела

Иван Колупаев
14 часов назад
Дмитрий, во память, *ля 😁

Китай может оккупировать Луну, заявил глава NASAКитай может оккупировать Луну, заявил глава NASA

Дмитрий Kuрueнко
14 часов назад
"использует гражданские космические полеты и исследования для маскировки военных программ" Навеяло воспоминания о детском саде и извечную фразу

Китай может оккупировать Луну, заявил глава NASAКитай может оккупировать Луну, заявил глава NASA

Анна Канахина
15 часов назад
Mikhail, разве использование феминитивов стало обязательным?

Фото: как американская криокомпания замораживает телаФото: как американская криокомпания замораживает тела

Иван Колупаев
16 часов назад
Конрад, поведайте нам лучше, откуда сплошь убыточный Маск берет деньги? Вы ведь как вижу в курсе всех закулисных интриг и заговоров 😉 Знаете к

Бывший сотрудник NASA рассказал, что агентство просчиталось в оценке ряда космических технологийБывший сотрудник NASA рассказал, что агентство просчиталось в оценке ряда космических технологий

Виктор Голобородько
16 часов назад
Ни чего удивительного столько вспышек но солнце сейчас еще добавится астероидов в поясе.

На снимках «Хаббла» обнаружили более тысячи новых астероидовНа снимках «Хаббла» обнаружили более тысячи новых астероидов

Алишер Балибаев
16 часов назад
Человек - существо биосоциальное) обезьяны вроде бы больше прайд/стайно-ориентированы, чем насекомые, у которых к тому же пчелы/муравьи без

Люди эволюционировали как жуки, а не как позвоночныеЛюди эволюционировали как жуки, а не как позвоночные

Конрад Грамов
20 часов назад
Цурбухен обижен на НАСА за то, что его выперли оттуда. Потому и мажет НАСА грязью. Оценки финансовой эффективности многоразового использования

Бывший сотрудник NASA рассказал, что агентство просчиталось в оценке ряда космических технологийБывший сотрудник NASA рассказал, что агентство просчиталось в оценке ряда космических технологий

Илья Дзен
21 час назад
Вот и правильно. Пока Маск со своим Марсом носится, китайцы на луне ещё один Шанхай построят с блекджеком и БАК'ами.

Китай может оккупировать Луну, заявил глава NASAКитай может оккупировать Луну, заявил глава NASA

Mikhail Khramov
22 часа назад
Рисуют картинки. Места раздают. Смешно все это.

Концепты: электрические спорткары будущегоКонцепты: электрические спорткары будущего

Mikhail Khramov
22 часа назад
Никого не оживили, все обещания на будущее, а деньги текут сейчас. Идеальный бизнес. Если не сумеем оживить через 200 лет - деньги возвратим. Так что

Фото: как американская криокомпания замораживает телаФото: как американская криокомпания замораживает тела

Mikhail Khramov
22 часа назад
Правильно чувак. Он ведь деньги у правительства выпрашивает (такая у него работа), а страшилки - самый подходящий метод для этого. Последнее

Китай может оккупировать Луну, заявил глава NASAКитай может оккупировать Луну, заявил глава NASA

Владислав Светайло
22 часа назад
Судят по себе

Китай может оккупировать Луну, заявил глава NASAКитай может оккупировать Луну, заявил глава NASA

Иван Колупаев
23 часа назад
Николай, кроме "лизать ж@пы пиндосам" других аргументов нет? 😁 Айда перечисли что было сделано за эти 25 лет чтобы утереть нос "всепропальщикам" ты ж

Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»

Vladimir Lukianov
1 день назад
Благодаря бурному росту знаний за последнее время, пропасть между неживой материей и живыми организмами только увеличилась. Было установлено, что

Ученые доказали, что фрагменты белков могут возникать в межзвездном пространствеУченые доказали, что фрагменты белков могут возникать в межзвездном пространстве

Иван Колупаев
1 день назад
Vlad, вы бы хоть погуглили. Старшип метановый, да и с ним куча проблем, а фальконы керосин-кислородные. И даже здесь вы умудрились напутать )) что для

Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»

Иван Колупаев
1 день назад
Николай, все познается в сравнении и увы сравнение не в пользу "противников запада" Ангара делается с 1995 г. и все еще не прошла испытания. Если

Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить