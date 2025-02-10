Неврологи связали головные боли с повышенным риском самоубийств 

Головные боли затрагивают примерно две трети людей в течение жизни и часто сопровождаются психическими расстройствами. У людей трудоспособного возраста головная боль — одна из главных причин снижения эффективности работы, пропусков и временной утраты трудоспособности. Ранее мигрень ассоциировали с повышенным уровнем суицидальных мыслей, однако данные по другим типам головной боли оставались недостаточными.

В рамках когортного популяционного исследования, опубликованного в JAMA Neurology, более 110 тысяч датчан с диагностированной головной болью сопоставляли с почти 600 тысячами людей без диагноза.

В итоге в подверженной заболеванию группе абсолютный риск попыток самоубийства в течение 15 лет с 1995 по 2020 годы составлял 0,78% по сравнению с 0,33% в контрольной группе, то есть был в 2,36 раза выше. Также, абсолютный риск завершившихся самоубийств составил 0,21% у людей с головной болью по сравнению с 0,15% у людей без диагноза. При этом скорректированные с учетом сопутствующих факторов коэффициенты отношения рисков оказались еще выше: 2,04 для попыток самоубийства (соответствует примерно 67% шансу более раннего наступления события) и 1,40 для смертей у людей с диагнозом. Повышенный риск сохранялся независимо от пола, возраста, дохода или уровня образования.

Датские неврологи сделали вывод, что существует взаимное влияние между проявлениями головной боли и эмоциональными состояниями. Головные боли могут становиться более сильными или частыми в ответ на психические симптомы, такие как суицидальные мысли. В свою очередь, чувства деморализации и безнадежности, которые возникают из-за особенно сильной головной боли, могут способствовать суицидальности как реакции на переживание хронической головной боли. Кроме того, нарушения в работе серотониновой системы и повышение выработки воспалительных цитокинов в ответ на боль могут способствовать развитию различных психических симптомов.

Хроническая головная боль — не просто физическая неприятность, она может задевать и душевное состояние человека. Даже если болевые приступы кажутся обычной частью жизни, они способны постепенно ослабить силы и вызвать чувство безысходности. Это напоминает нам о том, как важна забота о себе во всех аспектах здоровья.

Современные исследования подсказывают, что лечение головной боли должно включать поддержку эмоционального состояния, ведь физический дискомфорт часто сопровождается внутренней болью, не менее разрушительной. Здесь на помощь могут прийти как традиционные методы лечения, так и современные психотерапевтические подходы, нацеленные на восстановление эмоционального равновесия.

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