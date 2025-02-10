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Неврологи связали головные боли с повышенным риском самоубийств
Датские ученые выявили, что люди с мигренью, головной болью напряженного типа, посттравматической головной болью и вегетативной цефалгией тройничного нерва подвержены повышенному риску самоубийства.
Головные боли затрагивают примерно две трети людей в течение жизни и часто сопровождаются психическими расстройствами. У людей трудоспособного возраста головная боль — одна из главных причин снижения эффективности работы, пропусков и временной утраты трудоспособности. Ранее мигрень ассоциировали с повышенным уровнем суицидальных мыслей, однако данные по другим типам головной боли оставались недостаточными.
В рамках когортного популяционного исследования, опубликованного в JAMA Neurology, более 110 тысяч датчан с диагностированной головной болью сопоставляли с почти 600 тысячами людей без диагноза.
В итоге в подверженной заболеванию группе абсолютный риск попыток самоубийства в течение 15 лет с 1995 по 2020 годы составлял 0,78% по сравнению с 0,33% в контрольной группе, то есть был в 2,36 раза выше. Также, абсолютный риск завершившихся самоубийств составил 0,21% у людей с головной болью по сравнению с 0,15% у людей без диагноза. При этом скорректированные с учетом сопутствующих факторов коэффициенты отношения рисков оказались еще выше: 2,04 для попыток самоубийства (соответствует примерно 67% шансу более раннего наступления события) и 1,40 для смертей у людей с диагнозом. Повышенный риск сохранялся независимо от пола, возраста, дохода или уровня образования.
Датские неврологи сделали вывод, что существует взаимное влияние между проявлениями головной боли и эмоциональными состояниями. Головные боли могут становиться более сильными или частыми в ответ на психические симптомы, такие как суицидальные мысли. В свою очередь, чувства деморализации и безнадежности, которые возникают из-за особенно сильной головной боли, могут способствовать суицидальности как реакции на переживание хронической головной боли. Кроме того, нарушения в работе серотониновой системы и повышение выработки воспалительных цитокинов в ответ на боль могут способствовать развитию различных психических симптомов.
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