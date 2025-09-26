Ученые объяснили, почему видимая сторона Луны отличается от обратной

На дальней стороне Луны кора намного толще, а редкоземельных элементов очень мало. По версии планетолога из Китая, так получилось под влиянием Земли, которое мы до сих пор иногда замечаем ясными ночами.

Сделанные в 1959 году советским аппаратом «Луна-3» знаменитые первые снимки обратной стороны естественного спутника нашей планеты произвели сенсацию не только самим фактом их получения: практически сразу стало ясно поразительное отличие от той части Луны, которую мы видим с Земли.

Выяснилось, что разница не ограничивается практически полным отсутствием темных базальтовых морей и изобилием кратеров на дальней стороне — сама кора там оказалась на десятки километров толще. Кроме того, редкие радиоактивные элементы почему-то сконцентрированы на видимой стороне.

Все это стало предметом планетологического расследования, которое продолжается по сей день. По одной из версий, вскоре после самого возникновения Луны на ее дальнюю сторону обрушилось крупное небесное тело, которое полностью разрушилось и покрыло своим веществом практически все полушарие. Отпечатком этого события считают расположенный на юге обратной стороны обширный бассейн Южный полюс — Эйткен, крупнейший и древнейший лунный кратер.

Недавно ученый из Школы физики при Хэнаньском педагогическом университете Лю Вэньшуай пришел к совершенно другому выводу. В статье, выложенной на сервере препринтов arXiv.org, он выразил мнение, что нынешний облик Луны во многом сформировала Земля, причем совершенно необычным способом. Исследователь посчитал, что ключевую роль сыграло тепло от еще молодой и горячей планеты. Между тем известно, что в космическом пространстве атомов крайне мало, они друг с другом почти не контактируют, значит, эта среда не теплопроводна.

Планетолог объяснил, что тепло Земли передавалось с помощью ее излучения — того самого, которое мы сейчас наблюдаем как «пепельный свет Луны». Этот эффект заключается в том, что в фазе полумесяца не освещенная Солнцем часть лунного диска все-таки едва заметно прослеживается. Это происходит за счет света, отраженного от Земли.

В наши дни это лишь очень слабый видимый свет, он практически никакого физического воздействия оказать не может. Однако 4,5 миллиарда лет назад от раскаленной планеты должно было исходить сильное инфракрасное, то есть тепловое, излучение.

Именно благодаря этому постоянно обращенная к Земле сторона Луны нагревалась, что провоцировало передвижение вещества: магма поднималась, разливалась на видимой стороне и понемногу перетекала на дальнюю сторону. Поскольку там холодно, вещество застывало и утолщало кору.

С радиоактивными элементами, по этой гипотезе, происходил обратный процесс. Изначально это было вещество более плотное и тяжелое, чем вещество коры, и под действием гравитации оно должно было стремиться вглубь Луны. В условиях более толстой коры на дальней стороне оно не могло через нее прорваться, поэтому сила притяжения понемногу тянула его туда, где ему было легче погружаться, то есть к видимой стороне.

Предстоит разобраться, почему в таком случае те же радиоактивные элементы есть в том самом бассейне Южный полюс — Эйткен, следе древнего удара по обратной стороне Луны. Возможно, какая-то их часть все же смогла «стечь» под эту толстую кору, а падение небесного тела ее пробило и обнаружило более глубокие слои.

