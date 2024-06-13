В Пермском Политехе рассказали о причинах вспышек кори

По данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости корью в России за прошлый год достиг максимума за последние 29 лет. Лариса Волкова, доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, рассказала, в чем причина вспышек кори в 2024 году и как определить ее у себя, когда человек наиболее заразен, можно ли спутать корь с ветрянкой, что делать, если контактировал с инфицированным, и зачем вакцинироваться взрослым.

«Корь представляет собой острое инфекционное заболевание, поражающее верхние дыхательные пути. Хотя чаще всего оно встречается у детей в возрасте от одного года до восьми лет, взрослые также подвержены риску заражения. Среди осложнений — воспаление легких, носоглотки, конъюнктивы, отит, менингит, гепатит, миокардит, гломерулонефрит (заболевание почек). А без лечения корь может иметь фатальные последствия», — рассказывает ученый ПНИПУ.

С 1967 года проводится широкомасштабная вакцинация против кори. Тем не менее за последние годы количество случаев заболевания выросло: ежегодно регистрируется более 2000 новых зараженных. Значительно увеличилась доля подростков и взрослых среди заболевших, которые не были вакцинированы против кори. Это связано с тем, что несколько лет дети либо не были вакцинированы, либо были привиты позднее, чем следовало. Кроме того, поток мигрантов из Центральной Азии, многие из которых не были вакцинированы, также оказал влияние на распространение кори. В 2023 году число заразившихся превысило 12 000 человек, что в 127 раз больше, чем в 2022 году, когда заразились около сотни россиян.

«И пока на снижение уровня заболеваемости корью рассчитывать не приходится. Сопротивляемость иммунитета инфекции с годами снижается, а ревакцинации не проводятся. Кроме того, не все дети привиты от кори, и антивакцинаторское движение серьезно мешает этому процессу. Стрессовое состояние и ослабленный иммунитет из-за пандемии Covid-19 тоже оказывают свое негативное влияние», — объясняет Лариса Волкова.

Как можно заразиться корью?

Ученый ПНИПУ рассказывает, что человек, заболевший корью, заразен с конца инкубационного периода до четвертого дня высыпаний. То есть возможность передачи инфекции окружающим существует в течение полутора недель. С пятого дня человек больше не заразен.

Корь является одним из наиболее заразных заболеваний, передающихся при контакте с выделениями из носа или гортани инфицированных людей (во время кашля или чихания) или при вдыхании воздуха, который был загрязнен вирусом кори. Вирус остается активным и заразным в воздухе или на загрязненных поверхностях до двух-трех часов, затем погибает под воздействием ультрафиолетовых лучей, под нагревом до 50˚С и при высыхании среды (например, слюны).

Как понять, что заболел корью?

Клиническая картина кори включает в себя скрытый период инкубации, который в среднем составляет девять дней, максимум — до 21 дня. Протекает болезнь в три этапа. Первый — катаральный, или период воспаления. Он начинается остро и сопровождается общим недомоганием, головной болью, потерей аппетита и нарушением сна. Температура тела повышается, иногда достигая 39-40˚C. Насморк с обильными слизистыми выделениями и сухой кашель становятся первыми симптомами, а у детей кашель часто принимает характер «лающего», сопровождаемого осиплостью голоса, покраснением слизистых век и светобоязнью. Обычно катаральный период продолжается 3-5 дней, но может затянуться до 6-8 у взрослых.

Второй — период высыпаний: характеризуется появлением розовых или красных пятен, которые сливаются в сыпь. В первый день сыпь появляется за ушами, на волосистой части головы, лице и шее, а на следующий — охватывает туловище и верхнюю часть рук. На третьи сутки элементы сыпи появляются на нижних конечностях, а на лице начинают бледнеть. Этот период сопровождается усилением катаральных симптомов, высокой температурой.

Третий — период реконвалесценции, или период выздоровления. Общее состояние заболевшего постепенно улучшается. Температура тела нормализуется, симптомы воспаления исчезают, как и элементы сыпи. После этого может шелушиться кожа, преимущественно на лице.

Как не спутать корь с ветрянкой?

«Корь от ветрянки можно отличить по характеру высыпаний на коже. В первом случае сыпь выглядит как возвышающиеся над кожей бугорки-папулы в окружении красных пятен. Эти элементы появляются последовательно, начиная с головы, шеи и плеч, затем распространяясь на грудь, руки и ноги, создавая характерную картину заболевания», — объясняет эксперт Пермского Политеха.

Ветрянка проявляется на коже мелкими пузырьками, наполненными жидкостью, которые позднее превращаются в язвочки и покрываются корками. Она также может поражать слизистые оболочки, что отличает ее от кори, где сыпь ограничивается только кожными проявлениями.

Для кого корь особенно опасна?

«У взрослых корь часто протекает в более тяжелой форме и может вызвать серьезные осложнения, особенно у людей пожилого возраста или с ослабленным иммунитетом. Беременные женщины, находившиеся в контакте с инфицированным корью, должны обратиться к врачу немедленно и в течение 72 часов получить противокорьевой иммуноглобулин», — советует Лариса Волкова.

Какие есть меры профилактики кори?

Доступным и эффективным методом противостояния инфекции является вакцинация. Согласно национальному календарю профилактических прививок, запланированная вакцинация детей от кори проводится в возрасте 12 месяцев и повторно — в шесть лет. Подлежат вакцинации и взрослые в возрасте 18-35 лет, не имеющие истории заболевания корью, не привитые ранее или не имеющие данных о вакцинации против кори. Сама процедура для совершеннолетних проводится дважды с интервалом не менее трех месяцев между прививками.

Эксперт Пермского Политеха отмечает, что вакцины от кори обеспечивают надежный иммунитет, который сохраняется более 20 лет. Процедура вакцинации предотвращает развитие заболевания, даже если она проводится в период ухудшения эпидемиологической обстановки.

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ПНИПУ 672 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.