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6 минут назад
Юлия Трепалина
13

Ученые впервые в реальном времени пронаблюдали за микропластиком в кровотоке мозга

4.8

С помощью метода флуоресцентной визуализации и двухфотонного лазерного микроскопа исследователи проследили за передвижением микропластика по капиллярам головного мозга мышей. Эксперимент наглядно продемонстрировал, чем грозит присутствие пластиковых микрочастиц в кровотоке.

Медицина
# головной мозг
# здоровье
# кровоток
# кровь
# лабораторные мыши
# микропластик
# нанопластик
Микропластик в кровотоке
© Sinclair Stammers/SPL

Из научной литературы известно, что микропластик и более мелкие частницы нанопластика, попадающие в организм с пищей, водой и воздухом, способны проникать в сердце, мозг, плаценту и половые органы людей. Однако медики только начинают понимать, что в дальнейшем происходит с этими «незваными гостями» и как они могут влиять на здоровье человека.

В одном из прошлых исследований ученые установили, что пациенты, в чьих жировых отложениях на сонных артериях обнаружили микро- и нанопластик, имели повышенный риск сердечного приступа, инсульта и смерти.

Недавно в журнале Science Advances вышла новая статья о предполагаемом воздействии на живой организм пластиковых микрочастиц. Ее авторы — группа исследователей из Китая, США и Сингапура — сосредоточили внимание на кровеносных сосудах мозга.

С помощью метода флуоресцентной визуализации и двухфотонного лазерного микроскопа ученые впервые в реальном масштабе времени проследили за передвижением микропластика по капиллярам головного мозга. Подопытными в эксперименте выступили живые лабораторные мыши, которым в череп имплантировали миниатюрные «смотровые окошки».

Предварительно мышей через зонд напоили водой с флуоресцентно-меченными микросферами полистирола диаметром пять микрометров. Это один из распространенных видов пластика, из которого изготавливают одноразовую посуду, упаковку, детские игрушки, корпуса бытовых приборов и многие другие изделия.

Через пару часов после введения исследователи зафиксировали появление меченых частиц в кровотоке подопытных. Наблюдения показали, что содержащиеся в крови клетки иммунной системы — нейтрофилы и фагоциты — поглощали частицы микропластика и тоже становились флуоресцентными.

В дальнейшем некоторые из клеток могли застревать в узких изгибах крошечных кровеносных сосудов коры головного мозга. В результате в капиллярах возникали «заторы», как при столкновении автомобилей. Часть из них со временем рассасывалась, но в ряде случаев закупорка, перекрывавшая местный кровоток, могла сохраняться до четырех недель.

По словам авторов научной работы, эффект напоминал образование тромбов. Возникавшая непроходимость сосудов могла ухудшать мозговое кровообращение и приводить к неврологическим нарушениям вроде снижения подвижности подопытных в течение нескольких дней.

Исследователи отметили, что в дополнительных экспериментах с более мелкими частицами нанопластика подобные явления были менее выраженными. В серии других опытов с мышами, статья о которых еще готовится к публикации, китайские ученые наблюдали похожую закупорку клетками с микропластиком в сосудах печени и сердца грызунов.

Конечно, чтобы понять, насколько результаты применимы к человеческому организму с более крупными сосудами и большим объемом крови, нужны дополнительные исследования. Тем не менее данные экспериментов на живых млекопитающих вызывают у специалистов тревогу.

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Медицина
# головной мозг
# здоровье
# кровоток
# кровь
# лабораторные мыши
# микропластик
# нанопластик
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