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9 минут назад
РТУ МИРЭА
13

Изучен новый магнитный материал для будущих технологий

4.5

Группа российских и индийских ученых исследовала новый вид магнитного материала, способного сохранять свои свойства даже при толщине в несколько атомных слоев. Они изучили материал под названием двумерный теллурид хрома (CrTe3), который может оставаться магнитным при достаточно высоких температурах. Это открытие может привести к новым технологиям в электронике и энергетике.

РТУ МИРЭА
# будущие технологии
# магнетик
# магнитный материал
# энергетика
Алексей Карцев, доцент Института перспективных технологий и промышленного программирования РТУ МИРЭА / © Даниил Овчаренко, пресс-служба РТУ МИРЭА

Исследовательская группа, включающая ученых из РТУ МИРЭА, провела успешное исследование нового квазидвумерного магнетика CrTe3. Российско-индийская команда, в состав которой вошли доценты кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Алексей Карцев и Александр Сафронов, отвечала за моделирование и теоретическое описание свойств материала.

«Квазидвумерные магнетики – это абсолютно новый класс магнитных материалов, которые демонстрируют уникальные характеристики, такие как способность сохранять магнитные свойства даже при толщинах всего в несколько атомных слоев, – рассказывает Алексей Карцев, доцент Института перспективных технологий и промышленного программирования РТУ МИРЭА. – Такие материалы обладают огромным потенциалом для использования в спинтронных устройствах и микроэлектронных системах благодаря своим особым свойствам».

Индийские исследователи синтезировали двумерный теллурид хрома (CrTe3), представляющий собой квазидвумерный магнетик. Этот материал сохраняет ферромагнитные свойства вплоть до температуры 224°C, известной как точка Кюри, после чего магнитное упорядочение разрушается. Кроме того, материал характеризуется значительной остаточной намагниченностью, что позволяет ему удерживать магнитные свойства после устранения внешнего магнитного поля.

На основе синтезированного материала был разработан новый тип устройства для генерации электроэнергии — магнитно-акустический наногенератор, который трансформирует акустические волны в электрическую энергию. Основные механические параметры и чувствительность устройства были испытаны при различной нагрузке.

Результаты исследования опубликованы в одном из ведущих высокорейтинговых журналов по направлению нанотехнологии Small.

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МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# будущие технологии
# магнетик
# магнитный материал
# энергетика
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