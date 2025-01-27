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Удары Израиля сократили продолжительность жизни мужчин в секторе Газа на 38 лет
После массовых терактов 7 октября 2023 года Израиль начал наносить огневые удары по сектору Газа, а затем ввел туда войска. Авторы новой научной работы в журнале The Lancet обобщили результаты этой кампании в цифрах продолжительности жизни.
Международная группа исследователей проанализировала изменения в продолжительности жизни в секторе Газа после 7 октября 2023 года. До этой даты она была 75,5 года — что, например, больше, чем в России. Исторический рекорд по ней в нашей стране зафиксировали в 2023 году (данные за прошлый год еще не обработаны), он составил 73,46 года. Речь об очень неплохом показателе, поскольку по ВВП на душу населения местное общество во много раз уступает российскому. Возможная причина превосходства — в меньшем подушевом употреблении алкоголя и более мягком климате.
После 7 октября 2023 года данные о смертности в секторе Газа неполны, поскольку в случае бомбовых или артиллерийских ударов часть трупов затруднительно опознать или даже обнаружить под завалами. Поэтому местный Минздрав давал две оценки смертности. Одну составили из идентифицированных трупов, а во вторую включили не только фактически обнаруженные тела погибших, но и пропавших без вести, если их родственники предполагали, что эти люди в момент бомбовых ударов были в возможной зоне поражения.
Исходя из этих данных, между октябрем 2023-го и сентябрем 2024-го средняя ожидаемая продолжительность жизни в секторе Газа упала до 40,5 года. Причем если для женщин падение составило только 29,9 года (с 77,4 до 47,5), то для мужчин — уже 38,0 года (с 73,6 до 35,6).
Авторы работы отметили, что если брать только трупы с идентификацией, когда предположительно удалось установить личность погибших, то ожидаемая продолжительность жизни в секторе Газа выше — 44,4 года. То есть снижение показателя в результате войны составило лишь немногим более 30 лет. С другой стороны, если включить в число погибших пропавших без вести, которых Минздрав посчитал погибшими, то средняя продолжительность жизни в секторе Газа упала до 36,1 года, то есть примерно на 40 лет.
Всего местный Минздрав с октября 2023 года по январь 2025-го зафиксировал 45 936 погибших от израильских ударов в секторе Газа и более 10 тысяч пропавших без вести, предположительно, под завалами после бомбовых ударов. Правда, исследователи включили в работу лишь 41 615 погибших, так как ограничили свой анализ сентябрем 2024 года, а люди продолжали гибнуть и далее. Во время массовых терактов ХАМАС (жители сектора Газа) в Израиле 7 октября 2023 года погибли 1200 мирных жителей, были захвачены сотни заложников.
Для сравнения, во время Битвы за Британию немцы сбросили 40 тысяч тонн бомб и убили 40 тысяч мирных жителей. В Сталинграде с августа 1942-го по февраль 1943-го от всех причин (не только бомб, но и артобстрелов, холода и болезней) погибли приблизительно 40 тысяч мирных жителей. Таким образом, события в секторе Газа по интенсивности гибели мирных граждан в единицу времени уступают сталинградским, но вполне близки к потерям английского мирного населения от немецких налетов. При этом пока нет понимания суммарного бомбового тоннажа, использованного Израилем в этом процессе. По одним оценкам, он уже осенью 2024 года составил 85 тысяч тонн, по другим — лишь 70 тысяч тонн. Согласно спутниковым снимкам, 62% всех зданий в секторе Газа либо повреждены, либо уничтожены.
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